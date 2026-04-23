Tottenham'da büyük sakatlık endişesi: Roberto De Zerbi, kazanılması gereken Wolves maçı öncesinde kilit oyuncusunun durumunu merakla bekliyor

23 yaşındaki Udogie, bu sezon diz ve arka baldır sakatlıkları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Bu yeni aksilik, arka baldır sakatlığından daha yeni dönmüş ve bu ay De Zerbi’nin teknik direktörlük görevindeki ilk iki maçta ilk 11’de yer almış olan savunma oyuncusu için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu.

SunSport'a göre, son sorunun tam olarak ne olduğu belli değil, ancak İtalyan bek oyuncunun Cumartesi günü Molineux'a yapılacak deplasman maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Spurs, Premier Lig'de üst ligde kalabilmek için sadece beş maç kalmışken, şu anda küme düşme hattının iki puan üzerinde yer alıyor ve bu maça puanlara çok ihtiyaç duyuyor.