Tottenham'da büyük sakatlık endişesi: Roberto De Zerbi, kazanılması gereken Wolves maçı öncesinde kilit oyuncusunun durumunu merakla bekliyor
Udogie, De Zerbi'nin en son endişe kaynağı oldu
23 yaşındaki Udogie, bu sezon diz ve arka baldır sakatlıkları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Bu yeni aksilik, arka baldır sakatlığından daha yeni dönmüş ve bu ay De Zerbi’nin teknik direktörlük görevindeki ilk iki maçta ilk 11’de yer almış olan savunma oyuncusu için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu.
SunSport'a göre, son sorunun tam olarak ne olduğu belli değil, ancak İtalyan bek oyuncunun Cumartesi günü Molineux'a yapılacak deplasman maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Spurs, Premier Lig'de üst ligde kalabilmek için sadece beş maç kalmışken, şu anda küme düşme hattının iki puan üzerinde yer alıyor ve bu maça puanlara çok ihtiyaç duyuyor.
Zorlu hayatta kalma mücadelesi, Wolves sınavıyla karşı karşıya
Kuzey Londra kulübünün başına geçtiğinden beri ilk galibiyetini arayan De Zerbi için bu sakatlığın zamanlaması daha kötü olamazdı. Artan baskıya rağmen, eski Brighton teknik direktörü, Cumartesi günü evinde Brighton ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından – Seagulls’un 95. dakikada beraberlik golünü attığı maç – takımının kalan beş maçı da kazanabileceğini vurguladı.
Bu güven, Spurs taraftarları için bazı iç karartıcı istatistiklere rağmen ortaya çıkıyor. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham, 28 Aralık'tan bu yana Premier Lig'de galibiyet alamadı ve bu kötü performansın sonucunda ligin son üç sırasına geriledi. De Zerbi, sırasıyla uyluk ve diz sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında kilit oyuncuları Mohammed Kudus ve Cristian Romero'dan mahrum kalacak.
Maddison'ın dönüşü moral açısından büyük bir destek sağlıyor
Defans hattı zorlanmaya devam ederken, Brighton ile oynanan son beraberlik maçında yedek kulübesinde bir umut ışığı belirdi. Önemli orta saha oyuncuları Dejan Kulusevski ve James Maddison, ciddi diz sakatlıkları nedeniyle tüm sezon boyunca forma giyememişti; ancak Maddison, sezon öncesi hazırlık döneminde ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçirdikten sekiz ay sonra, hafta sonu sürpriz bir şekilde maç kadrosuna geri döndü.
Oyun kurucu maç boyunca ısınmaya çıkmadı, bu yüzden varlığı her şeyden çok psikolojik bir destek gibi görünüyordu. Ancak, 29 yaşındaki oyuncunun bu sürpriz dönüşü, sezonun son ayında Spurs'un ligde kalma mücadelesinde bir rol oynayabileceği umudunu doğurdu. Yaratıcılığının takıma geri dönmesi, sonuçlar için mücadele eden bir takım için büyük bir moral kaynağı olacaktır.
Küme düşme mücadelesinde zihinsel güç arayışı
Saha içindeki taktiksel ve kondisyon sorunlarının ötesinde, De Zerbi, yetenekli oyuncuları daha iyi çalıştırma ihtiyacından ziyade, Tottenham’ın kırılgan “zihniyetinin” en büyük engel olduğunu sürekli olarak dile getiriyor. İtalyan teknik adam, takımın takvimde kalan yüksek baskı altındaki maçları başarıyla atlatabilmesi için farklı bir direnç seviyesine ulaşması gerektiğine inanıyor.
Çarşamba günü, kulübün LinkedIn'de bu pozisyon için bir iş ilanı yayınlayarak takım için yeni bir psikolog aradığı ortaya çıktı. Dışarıdan yardım arayışı, zaman dolmadan Premier Lig'de kalmak için mümkün olan her türlü avantajı bulmaya çalışan kulübün çaresizliğini vurguluyor.