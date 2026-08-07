The Athletic'e göre Tottenham, bu yaz Romero'yu yerel rakibi Arsenal'e satma ihtimalini resmen dışladı. Arsenal, savunmadaki eksikliği gidermek için Arjantinli savunmacı için sürpriz bir transfer ihtimalini aktif şekilde değerlendirdi. Saliba'nın ciddi bir sırt problemi yaşamasının ardından Arsenal'in yeni bir stoper alması gerekiyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın Dünya Kupası serüveni sırasında bu sorunla oynamaya devam etti ve şimdi uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Ancak Spurs, kuzey Londra'daki komşusuyla böyle bir transfere kesinlikle onay vermeye yanaşmıyor. Haberler, Tottenham'ın hiçbir koşulda Arsenal ile transfer yapmayacağını doğruluyor.