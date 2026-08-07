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Tottenham, Cristian Romero için sürpriz transferde Arsenal'ın ilgisine net yanıt verdi
Tottenham, Arsenal'ın Romero hamlesini engelledi
The Athletic'e göre Tottenham, bu yaz Romero'yu yerel rakibi Arsenal'e satma ihtimalini resmen dışladı. Arsenal, savunmadaki eksikliği gidermek için Arjantinli savunmacı için sürpriz bir transfer ihtimalini aktif şekilde değerlendirdi. Saliba'nın ciddi bir sırt problemi yaşamasının ardından Arsenal'in yeni bir stoper alması gerekiyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın Dünya Kupası serüveni sırasında bu sorunla oynamaya devam etti ve şimdi uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.
Ancak Spurs, kuzey Londra'daki komşusuyla böyle bir transfere kesinlikle onay vermeye yanaşmıyor. Haberler, Tottenham'ın hiçbir koşulda Arsenal ile transfer yapmayacağını doğruluyor.
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Arsenal, Saliba darbesinin ardından seçenekleri değerlendiriyor
Saliba'nın uzun süreli sakatlığı, Premier League şampiyonu Arsenal'ı transfer döneminin sonlarına doğru piyasaya girmeye zorladı. Fransız milli oyuncunun ameliyat olması gerekmese de kulüp, önemli bir süre forma giyemeyeceğini doğruladı. Arsenal daha önce Aston Villa stoperi Ezri Konsa için resmî bir teklif sundu. İngiltere milli oyuncusu için £60 milyon bonservis bedeli talep eden Villa, bu teklifi hızla reddetti.
Arsenal'ın Tottenham tarafından geri çevrilmesinin ardından Atletico Madrid, Romero'ya olan uzun süredir devam eden ilgiyi yeniden canlandırdı. İspanyol devi, şu anda 28 yaşındaki stoper için çok daha olası bir adres olarak görülüyor.
Inter'in savunmaya yaptığı takviyelere rağmen anlaşma geçerliliğini koruyor
Tottenham, transfer döneminin kapanmasından önce Romero'yu yurt dışına satmaya hâlâ açık. Spurs, savunmacı için Inter ile şimdiden 40 milyon euro (34 milyon sterlin) değerinde bir anlaşmaya vardı. Ancak Romero, Serie A ekibiyle kişisel şartlarda henüz anlaşmayı tamamlamadı. Bu gecikme, Atleti'nin de aralarında bulunduğu diğer Avrupalı taliplerin onun transferi için yarışta güçlü şekilde kalmasına olanak tanıdı.
Spurs, Romero'nun olası ayrılığı için savunma hattını ciddi şekilde güçlendirerek hazırlığını çoktan yaptı. Kuzey Londra kulübü, Brighton'dan Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladı ve Marcos Senesi'yi Bournemouth'tan bonservissiz olarak kadrosuna kattı.
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De Zerbi, savunmacının dönüşünü planlıyor
Kaptanı etrafındaki yoğun transfer söylentilerine rağmen Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, yeni sezon hazırlıklarını hâlâ kadrosunda Romero varmış gibi sürdürdüğünü söyledi. De Zerbi, bu hafta yaptığı açıklamada savunmacıyla doğrudan iletişimini sürdürdüğünü doğruladı.
De Zerbi, "Cuti'yle dün, Londra'ya döndüğünde bir plan yapmak için mesajlaştım ama transfer piyasası için değil" dedi. "Bu benim işim değil. Transfer piyasasında birçok çözüm olduğunu biliyorum" diye ekledi.
Romero kısa süre içinde Londra'ya dönecek ve nihai adresinin, transfer dönemi kapanmadan önce netleşmesi bekleniyor.
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