Goal.com
CanlıBiletler
Tel Van de Ven De Zerbi Spurs GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Tottenham-Chelsea maçı oyuncu değerlendirmeleri: Spurs henüz kurtulmuş değil! Randal Kolo Muani, Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin son haftaya uzanmasıyla birlikte berbat bir performans sergiledi

Player ratings
Tottenham Hotspur
R. Kolo Muani
Premier Lig
FEATURES
Chelsea - Tottenham Hotspur

Tottenham, Salı günü Chelsea'ye 2-1 yenildikten sonra, küme düşmekten kurtulmak için hâlâ yapması gereken işler varken Premier Lig sezonunun son haftasına girecek. Richarlison'un ikinci yarıda attığı gol, Roberto De Zerbi'nin takımına yetmedi; Londra'nın diğer yakasındaki rakiplerinin karşısında dört maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Tottenham maça iyi bir başlangıç yaptı ve Mathys Tel, arka direkte Pedro Porro’nun ortasına kafayla vurduğu topun direkten dönmesiyle şanssız bir an yaşadı. Ancak Antonin Kinsky, Cole Palmer’ın şutunu eliyle uzaklaştırdıktan kısa bir süre sonra, Enzo Fernandez’in 25 metreden çektiği şutun alt köşeye girmesiyle hazırlıksız yakalandı.

Fernandez, serbest vuruşunu üst direğe çarptırarak skoru 2-0'a getirme fırsatını kaçırırken, Palmer da ilk yarı bitmeden önce attığı şutla bir kez daha golü az farkla kaçırdı.

Spurs, ikinci yarıda birkaç fırsat yarattı; bunlardan en iyisi Richarlison'un Robert Sanchez'e doğru attığı kafa vuruşuydu, ancak ikinci yarının ortasında Andrey Santos, Fernandez'in geriye doğru pasını gole çevirince fark daha da açıldı.

Richarlison, beş dakika sonra Pape Matar Sarr'ın pasını arka direkte tamamlayarak golünü attı ve deplasman taraftarlarına umut verdi. Ancak başka önemli bir fırsat yaratamadılar, bu da Tottenham'ın küme düşmemek için Pazar günü Everton karşısında en az bir puana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

GOAL, Stamford Bridge'deki Spurs oyuncularını değerlendirdi...

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Antonin Kinsky (5/10):

    Palmer'ın erken vuruşunu iyi bir kurtarışla önledi, ancak skoru açan Fernandez'in vuruşuna müdahale etmek için çok yavaştı. Yüksek toplarda güvenli bir oyun sergiledi.

    Pedro Porro (5/10):

    Sağ kanattan yaptığı ataklarla - Richarlison'un golüne katkıda bulunduğu an da dahil - ve oyun yönünü değiştirmesiyle rakibe sorunlar çıkardı, ancak yine sarı kart gördüğü için savunma açısından bir yük oldu.

    Kevin Danso (6/10):

    Delap'ı sıkı bir şekilde kontrol altında tuttu ve fiziksel üstünlüğünü çoğunlukla kendi lehine kullandı.

    Micky van de Ven (5/10):

    Topla kendinden emin bir oyun sergiledi ve zaman zaman paslarıyla rakip savunmayı aştı, ancak birkaç defans hatası yaparak takımını baskı altına soktu.

    Destiny Udogie (5/10):

    Spurs'un sol kanadında Tel ile iyi bir uyum sergilemeye çalıştı ancak çoğu zaman sonuçsuz girişimlerde bulundu.

    • Reklam

  • Orta saha

    Joao Palhinha (4/10):

    Top kapma konusunda güçlüydü ancak çoğu zaman müdahalesi geç kaldı, özellikle de Santos'un golüne yol açan pozisyonda.

    Rodrigo Bentancur (5/10):

    Fernandez ilk golü atmadan önce onu daha iyi marke etmeliydi. Orta sahada işleri düzgün ve düzenli tuttu.

    Conor Gallagher (5/10):

    Bazen hayal kırıklığını dışa vursa da eski takımı karşısında elinden geleni yaptı. Forvet bölgesinde gerekli kaliteyi gösteremedi.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Randal Kolo Muani (3/10):

    Cucurella karşısında maçın başında iyi bir performans sergiledi, ancak son pasları tüm gece boyunca berbat seviyedeydi. Son dokunuşu olan orta sahaya yaptığı berbat pas, Santos'un golüne yol açtı.

    Richarlison (5/10):

    Çok çalıştı ancak arka direkte topu ağlara göndererek Spurs'a umut verene kadar bitiriciliği zayıftı.

    Mathys Tel (7/10):

    Maçın başında yaptığı kafa vuruşunun direkten dönmesi şanssızlıktı, ancak Tottenham'ın en etkili hücum opsiyonu olduğunu kanıtladı. Ayrıca savunma görevlerini yerine getirmek için de çok çalıştı.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    James Maddison (6/10):

    Maçın bitimine 10 dakika kala rakip savunmayı aşarak golü atacağını sandık, ancak Hato'nun muhteşem müdahalesiyle golü engelledi.

    Djed Spence (6/10):

    İkinci yarının ortasında sol bek olarak oyuna girdikten sonra Udogie'den çok daha dinamikti.

    Pape Matar Sarr (6/10):

    Şans mıydı, yoksa doğru bir karar mıydı bilinmez, ama onun pasıyla Richarlison skoru 1-2'ye getirdi.

    Roberto De Zerbi (4/10):

    Takımı top hakimiyetinde daha iyi görünmeye devam ediyor, ancak değişiklik yapmak için çok uzun süre bekledi ve üç yedek oyuncusu oyuna girmek için beklerken Chelsea skoru 2-0'a getirerek onu cezalandırdı.

Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Everton crest
Everton
EVE