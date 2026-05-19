Tottenham maça iyi bir başlangıç yaptı ve Mathys Tel, arka direkte Pedro Porro’nun ortasına kafayla vurduğu topun direkten dönmesiyle şanssız bir an yaşadı. Ancak Antonin Kinsky, Cole Palmer’ın şutunu eliyle uzaklaştırdıktan kısa bir süre sonra, Enzo Fernandez’in 25 metreden çektiği şutun alt köşeye girmesiyle hazırlıksız yakalandı.

Fernandez, serbest vuruşunu üst direğe çarptırarak skoru 2-0'a getirme fırsatını kaçırırken, Palmer da ilk yarı bitmeden önce attığı şutla bir kez daha golü az farkla kaçırdı.

Spurs, ikinci yarıda birkaç fırsat yarattı; bunlardan en iyisi Richarlison'un Robert Sanchez'e doğru attığı kafa vuruşuydu, ancak ikinci yarının ortasında Andrey Santos, Fernandez'in geriye doğru pasını gole çevirince fark daha da açıldı.

Richarlison, beş dakika sonra Pape Matar Sarr'ın pasını arka direkte tamamlayarak golünü attı ve deplasman taraftarlarına umut verdi. Ancak başka önemli bir fırsat yaratamadılar, bu da Tottenham'ın küme düşmemek için Pazar günü Everton karşısında en az bir puana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

GOAL, Stamford Bridge'deki Spurs oyuncularını değerlendirdi...