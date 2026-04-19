Tottenham, Brighton ile berabere kaldıkları maçın ardından Kevin Danso’ya yöneltilen ‘iğrenç’ ırkçı hakaretlere tepki gösterirken, Avusturyalı savunma oyuncusu da ‘alçakça’ yorumlara yanıt verdi

Tottenham, Cumartesi günü Brighton ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Danso'nun "insanlık dışı" ırkçılık saldırılarına maruz kalması üzerine sert bir açıklama yayınladı. Avusturyalı savunma oyuncusu, maçın son dakikalarında yaptığı hata sonucu Georginio Rutter'in konuk takım adına beraberlik golünü atmasına neden olunca sosyal medyada yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu; bu sonuç, Spurs'u Premier Lig'de küme düşme potasında bırakmış oldu.

Kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Premier Lig'in 'Irkçılığa Yer Yok' haftasonu kapsamında dün Brighton ile oynanan maçtan bu yana, Kevin Danso sosyal medyada ciddi ve iğrenç ırkçı saldırılara maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor. Aşağılık, insanlık dışı ırkçılık örnekleri duyduk ve gördük. Bu davranışlar şüphesiz cezai suç teşkil ediyor. Buna müsamaha gösterilmeyecektir."



