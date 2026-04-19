Tottenham, Brighton ile berabere kaldıkları maçın ardından Kevin Danso’ya yöneltilen ‘iğrenç’ ırkçı hakaretlere tepki gösterirken, Avusturyalı savunma oyuncusu da ‘alçakça’ yorumlara yanıt verdi
Tottenham, sosyal medyadaki ‘iğrenç’ tacizleri kınadı
Tottenham, Cumartesi günü Brighton ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Danso'nun "insanlık dışı" ırkçılık saldırılarına maruz kalması üzerine sert bir açıklama yayınladı. Avusturyalı savunma oyuncusu, maçın son dakikalarında yaptığı hata sonucu Georginio Rutter'in konuk takım adına beraberlik golünü atmasına neden olunca sosyal medyada yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu; bu sonuç, Spurs'u Premier Lig'de küme düşme potasında bırakmış oldu.
Kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Premier Lig'in 'Irkçılığa Yer Yok' haftasonu kapsamında dün Brighton ile oynanan maçtan bu yana, Kevin Danso sosyal medyada ciddi ve iğrenç ırkçı saldırılara maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor. Aşağılık, insanlık dışı ırkçılık örnekleri duyduk ve gördük. Bu davranışlar şüphesiz cezai suç teşkil ediyor. Buna müsamaha gösterilmeyecektir."
Spurs harekete geçerken polis de olaya müdahale etti
Kuzey Londra kulübü, konuyu hafife almadıklarını ve sorumluları tespit etmek için Metropolitan Polisi ile irtibata geçtiklerini doğruladı. Spurs ayrıca, faillerin kimliklerinin tespit edilmesini ve yaptıklarının cezasını çekmelerini sağlamak amacıyla uluslararası makamlara ve sosyal medya platformlarına da başvurdu.
"Kulüp derhal harekete geçiyor. Tespit edilen tüm içerikleri Metropolitan Polisi'ne, faillerin ikamet ettiği ülkedeki ilgili makamlara ve ilgili sosyal medya platformlarına bildiriyoruz. Tespit ettiğimiz her bir kişiye karşı mümkün olan en sert önlemlerin alınmasını talep edeceğiz. Kevin'a hem bir oyuncu hem de bir insan olarak tam ve koşulsuz desteğimizi sunuyoruz. Bu kulüpte hiç kimse bu konuda tek başına kalmayacaktır," diye devam etti kulüp.
Danso sessizliğini bozdu
Danso, kendi sosyal medya hesaplarından durumu sakin bir tavırla ele aldı. Defans oyuncusu, sahadaki sonucun hayal kırıklığı yarattığını kabul etse de, kulübün Championship'e düşme tehlikesiyle mücadele ederken kendisine yöneltilen nefret dolu sözlerin konsantrasyonunu bozmayacağını vurguladı.
Danso, Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Dün ihtiyacımız olan sonuç bu değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, dersimizi aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Yorumları da gördüm. Irkçı hakaretlerin bu oyunda ya da başka hiçbir yerde yeri yoktur. Ancak bu beni tanımlamaz ve önemli olan şeylerden dikkatimi dağıtmaz. Kim olduğumu, neyi savunduğumu ve neden oynadığımı biliyorum. Şimdi önemli olan odaklanmak, daha çok çalışmak ve sonraki maçlara daha güçlü dönmek. Mücadeleye devam ediyoruz, inancımızı koruyoruz ve sahaya her çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha güçlü. Birlikte. Sıradaki maça."
Kulüp, cezai sonuçlar konusunda uyarıda bulunuyor
Tottenham, bir oyuncunun performansı ya da takımın ligdeki konumunun asla ayrımcılık için bir mazeret olamayacağını belirterek mesajını pekiştirdi. Kulüp, personelini veya oyuncularını taciz edenlere karşı daha önce elde ettiği cezai hükümleri vurgulayarak, taraftarların ömür boyu stadyumdan men cezası veya hatta hapis cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.
"Form veya ligdeki konum, ırkçı tacizi hiçbir şekilde mazur gösteremez veya açıklayamaz. Sahadaki performans ile bir oyuncuyu ayrımcılığa maruz bırakma hakkı arasında hiçbir bağlantı yoktur. Performans eleştirisi oyunun bir parçasıdır. Irkçılık ise değildir," şeklinde sona eren açıklamada, tacizde bulunanların "hapis cezası, futbol yasağı, sabıka kaydı, para cezası, toplum hizmeti veya polis tarafından zorunlu kılınan eğitim programları" ile karşı karşıya kalabilecekleri de belirtildi.