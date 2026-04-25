Everton v Bournemouth - Premier League
Tottenham, Bournemouth'un yıldızı Marcos Senesi'yi kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı; ancak anlaşma tek bir garantiye bağlı

M. Senesi
Tottenham Hotspur
Premier Lig
AFC Bournemouth

Tottenham, Bournemouth'un savunma oyuncusu Marcos Senesi'yi bedelsiz transfer etmek için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor, ancak bu transfer şu anda durma noktasına gelmiş durumda. Anlaşma, tamamen Spurs'un Premier Lig'den düşmemesine bağlı. Roberto De Zerbi'nin takımı ligde kalma mücadelesi verirken, Liverpool ve Manchester United gibi ligdeki rakipler, Kuzey Londra ekibinin Championship'e düşmesi ihtimaline karşı durumu yakından takip ediyor.

  • Arjantinli defans oyuncusu için ileri aşamadaki görüşmeler

    Tottenham, Bournemouth'tan Senesi'yi bedelsiz transfer etmek için görüşmelerin son aşamasına geldi. Kuzey Londra kulübü, 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu De Zerbi yönetiminde savunma hattını yönetebilecek kaliteli bir isim olarak değerlendiriyor ve onu savunma hattını güçlendirmek için vazgeçilmez bir takviye olarak görüyor. Nitekim gazeteci Florian Plettenberg, iki taraf arasında şimdiden prensipte bir anlaşma sağlandığını bildiriyor.

    • Reklam
    Hayatta kalmak en temel koşuldur

    Ancak Tottenham’ın üst ligdeki durumuna ilişkin belirsizlik, anlaşmanın tam olarak onaylanmasının önündeki en büyük engel teşkil ediyor. Şu anda küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde yer alan kulüp, 2026-27 sezonu için Premier Lig'de kalmayı matematiksel olarak garantilemeden, yaz transfer döneminde hedeflediği birkaç oyuncuyla anlaşma şartlarını kesinleştiremez. Senesi'nin, De Zerbi'nin Kuzey Londra'da inşa etmeye çalıştığı projeden etkilendiği anlaşılıyor, ancak bu transferi kabul etmesi, Spurs'un üst ligdeki konumunu korumasına kesin olarak bağlı.

  • Liverpool ve Manchester United arka planda bekliyor

    Tottenham, Premier Lig'de kalma mücadelesinde başarısız olursa, Liverpool ve Manchester United bu fırsatı kaçırmayabilir ve durumu yakından takip ediyor. Arne Slot'un takımı, Ibrahima Konate'nin sözleşme durumuna bakılmaksızın savunma hattını güçlendirmeye öncelik verirken, United'ın ise Bournemouth'lu oyuncuyu, Juventus'un savunma oyuncusu Pierre Kalulu'nun da yer aldığı aday listesine eklediği bildiriliyor.

    Düşmekten kurtulmak için zamana karşı yarış

    Sezonun bitmesine sadece beş maç kala Tottenham, Senesi transferinin suya düşmemesi için zamana karşı yarışıyor. Haberlere göre savunma oyuncusu kulüpten bir niyet beyanı beklerken, Spurs’un transfer ekibi ise ligde kalınması durumunda derhal bir duyuru yapılabilmesi için gerekli evrakları hazırlıyor.

