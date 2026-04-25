Tottenham, Bournemouth'un yıldızı Marcos Senesi'yi kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı; ancak anlaşma tek bir garantiye bağlı

Ancak Tottenham’ın üst ligdeki durumuna ilişkin belirsizlik, anlaşmanın tam olarak onaylanmasının önündeki en büyük engel teşkil ediyor. Şu anda küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde yer alan kulüp, 2026-27 sezonu için Premier Lig'de kalmayı matematiksel olarak garantilemeden, yaz transfer döneminde hedeflediği birkaç oyuncuyla anlaşma şartlarını kesinleştiremez. Senesi'nin, De Zerbi'nin Kuzey Londra'da inşa etmeye çalıştığı projeden etkilendiği anlaşılıyor, ancak bu transferi kabul etmesi, Spurs'un üst ligdeki konumunu korumasına kesin olarak bağlı.