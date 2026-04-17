Tottenham, Bournemouth'un savunma oyuncusu Marcos Senesi'ye yaptığı teklifin ardından Premier Lig kurallarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya

Tottenham için şans eseri, Bournemouth'un resmi bir şikayette bulunması beklenmediği için disiplin cezası almaktan kurtulabilirler. The Cherries, oyuncunun mevcut sözleşmesi sona erdiğinde onu kaybetmeyi tamamen kabullenmiş görünüyor. Bu arada Spurs, Çarşamba günü takımın moralini yükseltmek amacıyla bir kaynaşma yemeği düzenleyen yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde hayati bir küme düşme mücadelesiyle karşı karşıya.

Önündeki görevi vurgulayan De Zerbi, "Her hafta oyuncuları daha iyi tanımam gerekiyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Şu anda, özellikle bu sezon Tottenham için, oyuncuların nitelikleri önemli ama oyuncular arasındaki ruh ve ilişki, oyuncuların kulübe gösterdiği sevgi daha önemli." dedi.