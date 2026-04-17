Tottenham, Bournemouth'un savunma oyuncusu Marcos Senesi'ye yaptığı teklifin ardından Premier Lig kurallarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya
İleri aşamadaki görüşmeler hukuki endişeleri beraberinde getiriyor
The Athletic'e göre Tottenham, birinci ligde kalmayı başarırsa Senesi'yi bedelsiz transfer etmek üzere şu anda ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Ancak, izin verilen süreden önce 28 yaşındaki oyuncuyla temasa geçmek, Premier Lig kurallarının doğrudan ihlali anlamına geliyor. Kuzey Londra kulübü bu iddiaları derhal yalanladı, Daily Telegraph'a konuyla ilgili resmi bir yorum yapmayı reddetti ve olası bir ihlal hakkındaki haberleri "söylenti ve spekülasyon" olarak nitelendirdi. Yalanlamaya rağmen, bu görüşmelerin zamanlaması ciddi hukuki endişelere yol açtı ve Spurs'u, yaz transfer dönemindeki birincil hedefini garantilemeye çalışırken ligin yönetim organı nezdinde zor bir duruma soktu.
Premier Lig kuralları hakkında bilgi
Premier Lig kuralları, yerli kulüplerin başka kulüplerde kayıtlı oyuncularla ne zaman ve nasıl iletişime geçebileceğine dair katı protokoller belirlemektedir. Sözleşmeler, kayıtlar ve transferlerle ilgili kurallar şöyledir: "Bir kulüp, bir oyuncuyla sözleşme görüşmesi yapmak amacıyla istediği zaman bu oyuncuya teklifte bulunma hakkına sahiptir: T.1.2 Sözleşmeli bir oyuncu söz konusu olduğunda, bu oyuncunun sözleşmeli olduğu kulübün önceden yazılı onayı alınmalıdır." Ayrıca, yönetmelik şöyle devam eder: "Bir kulüp, her yılın Mayıs ayının üçüncü Cumartesi gününden sonra ve takip eden 1 Temmuz tarihinden önce, 1 Temmuz'da sözleşmesi sona erecek olan bir sözleşmeli oyuncuya bu tür bir teklifte bulunma özgürlüğüne sahiptir: T.2.1."
Bournemouth'un tutumu ve ligde kalma mücadelesi
Tottenham için şans eseri, Bournemouth'un resmi bir şikayette bulunması beklenmediği için disiplin cezası almaktan kurtulabilirler. The Cherries, oyuncunun mevcut sözleşmesi sona erdiğinde onu kaybetmeyi tamamen kabullenmiş görünüyor. Bu arada Spurs, Çarşamba günü takımın moralini yükseltmek amacıyla bir kaynaşma yemeği düzenleyen yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde hayati bir küme düşme mücadelesiyle karşı karşıya.
Önündeki görevi vurgulayan De Zerbi, "Her hafta oyuncuları daha iyi tanımam gerekiyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Şu anda, özellikle bu sezon Tottenham için, oyuncuların nitelikleri önemli ama oyuncular arasındaki ruh ve ilişki, oyuncuların kulübe gösterdiği sevgi daha önemli." dedi.
Spurs'u neler bekliyor?
Bundan sonra Tottenham, en çok ilgilendiği transfer hedefleri için cazip bir kulüp olmaya devam edebilmek adına, acilen Premier Lig'de kalmayı öncelik haline getirmelidir. Şu anda kulübün üzerinde ligden ceza alma tehlikesi dolaşsa da, kulübün öncelikli hedefi sahada hayati önem taşıyan puanları toplamaya yönelmelidir. Senesi'nin sonunda transfer olup olmayacağı, büyük ölçüde takımın ligdeki nihai sıralamasına bağlı olacaktır.