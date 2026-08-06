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Tottenham bonservisini belirlerken Liverpool'dan İngiltere'nin Dünya Kupası kahramanı için sansasyonel hamle planı
Iraola savunmaya takviye hedefliyor
The Sun'ın haberine göre Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, savunma hattını güçlendirmek için piyasada yeni yetenekler arıyor ve Spence de öne çıkan başlıca hedeflerden biri olarak ortaya çıktı. Rennes, Leeds United ve Genoa'da birden fazla kiralık dönemi de içeren kuzey Londra'daki inişli çıkışlı sürecin ardından 25 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunun son bölümünde nihayet Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ritmini buldu.
Liverpool şimdi durumu yakından takip ediyor ve transfer penceresi kapanmadan önce doğru fırsat ortaya çıkarsa harekete geçmeye hazır. Liverpool, oyuncunun imzası için ciddi bir rekabetle karşı karşıya, ancak Iraola yönetiminde çalışma cazibesi belirleyici olabilir.
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Tottenham dev bonservis bedeli belirledi
Milli takım düzeyindeki kahramanlıklarına rağmen, Spence'in Tottenham'daki geleceği Roberto De Zerbi yönetiminde belirsizliğini koruyor. Habere göre İtalyan teknik adam, birincil bek seçenekleri olarak Pedro Porro ile Andy Robertson'ı tercih ediyor ve bu da olası bir ayrılığın kapısını aralık bırakıyor. Ancak Spurs, özellikle yaz aylarında değeri yükseldikten sonra, oyuncusunun ucuza gitmesine kesinlikle sıcak bakmıyor.
Bek oyuncusu, geçen ağustosta Haziran 2028'e kadar kulübe bağlı kalmasını sağlayan yeni bir sözleşmeye imza attı ve bu da Tottenham'a görüşmelerde güçlü bir pozisyon sağlıyor. İddiaya göre Tottenham, Spence'i satma ihtimaline "açık" ve yaklaşık 35 milyon sterlin seviyesinde uygun bir teklif gelmesi halinde görüşmeye hazır.
Inter, yarışta önde gidiyor
Liverpool'un girişimi, İtalya'dan, özellikle de Milano'nun mavi yakasından gelen ciddi ilgi nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Inter, İngiltere milli oyuncusunu, uluslararası arenadaki performanslarının ardından bek pozisyonunu güçlendirmek için öncelikli hedef olarak belirledi. Nerazzurri, kısa süre önce Real Madrid'e ayrılan Denzel Dumfries'in yerine uzun vadeli bir isim bulmak için çaresiz durumda ve Spence'i Cristian Chivu'nun sistemi için kusursuz uyum olarak görüyor.
İtalyan devi, oyuncunun temsilcileriyle şimdiden görüşmeler gerçekleştirdi ve Anfield'dan gelen rekabeti savuşturmak için ilk bütçesini artırmaya hazır olduğu bildiriliyor. Inter yönetimi, Beppe Marotta ve Piero Ausilio da dahil olmak üzere, oyuncunun yükselen profilinin bonservis bedelini daha da artıracağından endişe ediyor.
- Getty Images Sport
Bek için karar anı yaklaşıyor
Yeni Premier League sezonu yaklaşırken, Spence'e İngiltere'nin Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmesine yardımcı olmasının ardından uzatılmış bir tatil izni verildi. Savunmacı, Tottenham'ın Yeni Zelanda ve Avustralya'daki sezon öncesi turunda yer almadı; Auckland FC ve Sydney FC gibi takımlara karşı oynanan maçları kaçırdı.
Haberlere göre oyuncu, Genoa'da başarılı bir dönem geçirdiği İtalya'ya dönme fikrine sıcak bakıyor, ancak Liverpool gibi bir kulübün cazibesi de önemli bir etken olmaya devam ediyor. Transfer döneminin son günü hızla yaklaşırken, İngiltere'nin son dönemde en çok gelişim gösteren yıldızlarından biri için yarış kızışıyor.
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