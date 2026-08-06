The Sun'ın haberine göre Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, savunma hattını güçlendirmek için piyasada yeni yetenekler arıyor ve Spence de öne çıkan başlıca hedeflerden biri olarak ortaya çıktı. Rennes, Leeds United ve Genoa'da birden fazla kiralık dönemi de içeren kuzey Londra'daki inişli çıkışlı sürecin ardından 25 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunun son bölümünde nihayet Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ritmini buldu.

Liverpool şimdi durumu yakından takip ediyor ve transfer penceresi kapanmadan önce doğru fırsat ortaya çıkarsa harekete geçmeye hazır. Liverpool, oyuncunun imzası için ciddi bir rekabetle karşı karşıya, ancak Iraola yönetiminde çalışma cazibesi belirleyici olabilir.



