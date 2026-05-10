Tottenham, bir sonraki transfer döneminde takımdan ayrılabilecek "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen bir yeteneğe sahip; Manchester United ve Liverpool ise bu fırsatı kaçırmamaya hazır
Van de Ven, dünyanın en iyi defans oyuncusu seçildi
Özel bir röportajda Rosenthal, Micky van de Ven'i övgüyle bahsetti ve Hollandalı milli oyuncunun rakiplerini geride bırakarak futbol dünyasının en iyi stoperlerinden biri haline geldiğini belirtti. 25 yaşındaki oyuncu, Spurs için zorlu geçen bir sezonda nadir görülen parlak bir nokta oldu; hızlı toparlanma yeteneği ve fiziksel varlığı, Premier Lig'deki performansının ayırt edici özellikleri haline geldi.
Rosenthal, Flashscore'a "Bana göre o dünyanın en iyi savunma oyuncusu" dedi. "O dünyanın en hızlı stoperi ve sezon sonunda Tottenham ligde kalsın ya da düşsün, en büyük iki ya da üç kulübün onu transfer etmeye çalışacağından eminim."
Manchester United ve Liverpool'dan gelen transfer ilgisi
Spurs, birinci ligde kalmayı veya Avrupa kupalarına geri dönmeyi garanti edemezse, Van de Ven'in Kuzey Londra'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor. Manchester United ve Liverpool'un her ikisinin de savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında olduğu bildiriliyor ve Rosenthal, Van de Ven'in Premier Lig'in en üst seviyesinde başarılı olmak için tam da aranan oyuncu profiline sahip olduğunu öne sürdü.
Rosenthal, modern futbolda hızın en önemli unsur olduğunu belirtti; bu, Cristiano Ronaldo gibi genç yetenekleri keşfettiği günlerden beri savunduğu bir özellik. "Tottenham'ın kadrosunda yeterince hız yok," diye açıkladı. Defans oyuncusunun sahayı kaplama yeteneği, onu ligin ilk altı sırasındaki takımların tercih ettiği yüksek pres sistemlerine ideal bir aday yapıyor.
Tottenham'ın temel direklerinden biri
Aynı vesileyle Rosenthal, vasat bir kadronun ortasında Van de Ven’i Djed Spence, James Maddison ve Mohammed Kudus’un yanında önemli bir dayanak olarak değerlendirdi. “O (Roberto de Zerbi) elinde zaten ana oyuncuları bulunduruyor; Van de Ven… Spence önemli, Maddison önemli ve Kudus da öyle, ama çok fazla vasat oyuncu var. Kulübün mali durumunu bilmiyorum, bu yüzden kadrodaki büyük isimlerin diğer oyuncular üzerinde bir etki yaratmasını umuyorsunuz," dedi Rosenthal.
Richarlison'un takımdaki rolü
Tottenham’ın bu sezonunda göze çarpan bireysel performanslar pek görülmedi, ancak Richarlison takımın hücum hattında kilit bir isim. Everton’dan transfer edildiğinden bu yana Brezilya milli takım oyuncusu, potansiyelinin ipuçlarını sergiledi; kritik gollere imza attı ve çeşitli hücum pozisyonlarında uyum sağlama yeteneği gösterdi. Ancak hem kendi oyununu hem de Tottenham’ın hedeflerini daha üst seviyeye çıkarmak için Richarlison, oyun stilinin belirli yönlerini geliştirmeye devam etmelidir.
"Evet, Brezilya milli takımında oynayacak ve kesinlikle kaliteli bir oyuncu, ancak onun en üst düzeyde bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Eğer ilk altı içinde yer almak isteyen bir kulüpseniz, o zaman daha fazlasını yapması gerekir. Ancak Tottenham'ın çok fazla forveti yok, bu yüzden onun onlar için önemli bir oyuncu olduğu ortada," diye konuştu Rosenthal.