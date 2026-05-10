Tottenham, bir sonraki transfer döneminde takımdan ayrılabilecek "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen bir yeteneğe sahip; Manchester United ve Liverpool ise bu fırsatı kaçırmamaya hazır

Özel bir röportajda Rosenthal, Micky van de Ven'i övgüyle bahsetti ve Hollandalı milli oyuncunun rakiplerini geride bırakarak futbol dünyasının en iyi stoperlerinden biri haline geldiğini belirtti. 25 yaşındaki oyuncu, Spurs için zorlu geçen bir sezonda nadir görülen parlak bir nokta oldu; hızlı toparlanma yeteneği ve fiziksel varlığı, Premier Lig'deki performansının ayırt edici özellikleri haline geldi.

Rosenthal, Flashscore'a "Bana göre o dünyanın en iyi savunma oyuncusu" dedi. "O dünyanın en hızlı stoperi ve sezon sonunda Tottenham ligde kalsın ya da düşsün, en büyük iki ya da üç kulübün onu transfer etmeye çalışacağından eminim."