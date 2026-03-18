Tottenham-Atlético Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Xavi Simons parladı, ancak Julian Alvarez'in muhteşem performansı, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüş hayallerini kuran hırslı Spurs'un umutlarını suya düşürdü

Atletico, maçın ilk altı dakikasında eski Tottenham transfer hedefi Ademola Lookman'ın Giuliano Simeone'nin alçak ortasını ağlara göndermesiyle golü buldu, ancak bu gol ofsayt bayrağı nedeniyle hemen iptal edildi.

Maçın 30. dakikasında, Spurs gecenin ilk golünü attı. Hızlı bir taç atışının ardından Mathys Tel'in ortası, arka direkte boşta kalan Randal Kolo Muani'yi buldu ve o da yüksekten yükselerek kafayla golü attı.

Tottenham'ın morali yükselmişti ve kısa süre sonra Xavi Simons'un Tel'e yaptığı asistle ikinci golü atmaya çok yaklaştı, ancak Tel'in şutu, sakat Jan Oblak'ın yerine ilk 11'de başlayan Juan Musso'nun akıllı kurtarışıyla uzaklaştırıldı. İlk yarının bitimine az bir süre kala, Simeone'nin yarım voley vuruşu Cristian Romero'dan kötü bir sekmeyle yön değiştirdi ve Guglielmo Vicario, havadayken vücudunu ayarlayarak topa güçlü bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda da Spurs, maçı kontrolünden kaybetti. Ev sahibi takım, Simons'un Atletico ceza sahası kenarında Julian Alvarez tarafından yere indirilmesine tepki gösterdi, ancak faul çalınmadı ve konuk takım hızlı bir atakla Alvarez'in geç kalarak üst köşeye gönderdiği şutla golü buldu. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.

Ancak Simons, birkaç dakika sonra Tottenham'ı tekrar öne geçirerek kendini affettirdi. Spurs, sahanın üst kısmında topu geri kazandı ve Archie Gray, Simons'a pasını verdi; Simons da ceza sahası kenarından topu ağlara gönderdi.

Maçın son dakikalarında bir geri dönüş umudu varsa da, maçın bitimine 15 dakika kala Atletico bir köşe vuruşundan golü buldu ve David Hancko, ön direkte Pape Matar Sarr'ın önüne geçerek skoru eşitledi. Ancak son dakikada, Simons'un Jose Maria Gimenez tarafından düşürülmesi üzerine Spurs'a penaltı verildi ve Tottenham'ın 7 numarası penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımın en azından ikinci maçı kazanmasını sağladı.

Tottenham için diğer olumlu gelişmeler ise, Avrupa'da evinde yenilmezlik serisini 25 maça çıkarmış olmaları ve Liverpool ile Atlético'ya karşı oynadıkları son iki maçta, bu takımın Premier Lig'de küme düşme mücadelesi vermesi gereken bir takım olmadığını göstermiş olmalarıdır. Dikkatler şimdi rakip Nottingham Forest ile pazar günü oynanacak kritik maça yönelmiştir.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendiriyor...