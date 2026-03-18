Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tottenham Atletico GFXGOAL

Çeviri:

Tottenham-Atlético Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Xavi Simons parladı, ancak Julian Alvarez'in muhteşem performansı, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüş hayallerini kuran hırslı Spurs'un umutlarını suya düşürdü

Tottenham, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, ikinci maçta Kuzey Londra'da 3-2 galip gelmesine rağmen, toplamda 7-5'lik skorla Atlético Madrid'e yenilerek turnuvadan elendi. Geçen hafta İspanya'nın başkentinde aldığı ağır yenilgi, Spurs'un kendi sahasında aşması gereken çok büyük bir engel anlamına geliyordu ve takım, mücadeleci bir performans sergilemesine rağmen sonuçta üstesinden gelemeyeceği kadar zor bir görevle karşı karşıya kaldı.

Atletico, maçın ilk altı dakikasında eski Tottenham transfer hedefi Ademola Lookman'ın Giuliano Simeone'nin alçak ortasını ağlara göndermesiyle golü buldu, ancak bu gol ofsayt bayrağı nedeniyle hemen iptal edildi.

Maçın 30. dakikasında, Spurs gecenin ilk golünü attı. Hızlı bir taç atışının ardından Mathys Tel'in ortası, arka direkte boşta kalan Randal Kolo Muani'yi buldu ve o da yüksekten yükselerek kafayla golü attı.

Tottenham'ın morali yükselmişti ve kısa süre sonra Xavi Simons'un Tel'e yaptığı asistle ikinci golü atmaya çok yaklaştı, ancak Tel'in şutu, sakat Jan Oblak'ın yerine ilk 11'de başlayan Juan Musso'nun akıllı kurtarışıyla uzaklaştırıldı. İlk yarının bitimine az bir süre kala, Simeone'nin yarım voley vuruşu Cristian Romero'dan kötü bir sekmeyle yön değiştirdi ve Guglielmo Vicario, havadayken vücudunu ayarlayarak topa güçlü bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda da Spurs, maçı kontrolünden kaybetti. Ev sahibi takım, Simons'un Atletico ceza sahası kenarında Julian Alvarez tarafından yere indirilmesine tepki gösterdi, ancak faul çalınmadı ve konuk takım hızlı bir atakla Alvarez'in geç kalarak üst köşeye gönderdiği şutla golü buldu. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.

Ancak Simons, birkaç dakika sonra Tottenham'ı tekrar öne geçirerek kendini affettirdi. Spurs, sahanın üst kısmında topu geri kazandı ve Archie Gray, Simons'a pasını verdi; Simons da ceza sahası kenarından topu ağlara gönderdi.

Maçın son dakikalarında bir geri dönüş umudu varsa da, maçın bitimine 15 dakika kala Atletico bir köşe vuruşundan golü buldu ve David Hancko, ön direkte Pape Matar Sarr'ın önüne geçerek skoru eşitledi. Ancak son dakikada, Simons'un Jose Maria Gimenez tarafından düşürülmesi üzerine Spurs'a penaltı verildi ve Tottenham'ın 7 numarası penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımın en azından ikinci maçı kazanmasını sağladı.

Tottenham için diğer olumlu gelişmeler ise, Avrupa'da evinde yenilmezlik serisini 25 maça çıkarmış olmaları ve Liverpool ile Atlético'ya karşı oynadıkları son iki maçta, bu takımın Premier Lig'de küme düşme mücadelesi vermesi gereken bir takım olmadığını göstermiş olmalarıdır. Dikkatler şimdi rakip Nottingham Forest ile pazar günü oynanacak kritik maça yönelmiştir.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendiriyor...

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Guglielmo Vicario (7/10):

    Bu sezon eleştirilere maruz kaldı ancak bu maçta en iyi formuna geri döndü; özellikle devre öncesi Simeone'nin şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi ve ikinci yarıda Alvarez'in iki şutunu da kurtardı.

    Radu Dragusin (5/10):

    Sağ bekte göze batan bir performans sergiledi. Topa sahipken hiçbir zaman rahat görünmedi. Udogie ile değiştirildi.

    Cristian Romero (6/10):

    Gecenin en iyi Tottenham savunmacısıydı, sık sık son anda müdahale ederek topu kaptı. Danso ile değiştirildi.

    Micky van de Ven (5/10):

    Geçiş savunmasında kayıp düşüyordu, hızını sadece kısa süreli olarak kullanabildi. Alvarez'in golüne yol açan bir top kesme fırsatını kaçırdı.

    Djed Spence (5/10):

    Çoğu zaman Simeone ve Llorente'yi takip etmekle meşguldü. Udogie'nin oyuna girmesiyle sağ bek pozisyonuna geçti.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-ATLETICO MADRIDAFP

    Orta saha

    Pedro Porro (6/10):

    Saha içinden ilerleyerek ortalar yaptı ve arka alana koşular yaptı. Tudor'un önceki maçlarda onu oynattığı stoper pozisyonundan çok daha uygun bir rol. Bergvall ile değiştirildi.

    Archie Gray (8/10):

    Orta saha mücadelesine hakim oldu, topu geri kazandı ve uzun paslar ve kendinden emin driplinglerle oyunu ilerletti. Daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyan Tottenham takımı için doğru zamanda olgunlaşıyor. Gallagher ile değiştirildi.

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Gray'in hareketli performansını tamamlayan, gösterişli olmasa da cesur bir performans sergiledi. Maçı bitiren golde Hancko'nun koşusunu durduramadı.

    Xavi Simons (9/10):

    Sol kanatta başladı ancak sık sık forvette başlayan Tel ile yer değiştirdi. Alvarez'in beraberlik golüne yol açan faulü haklı olarak verilmedi ancak kısa süre sonra kendi başına harika bir gol attı. Maç bitti gibi göründüğü halde oyun ilerledikçe özgüveni arttı ve maçın sonlarında penaltıyı kazanıp gole çevirdi.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Güzel bir kafa vuruşuyla Tottenham'ı öne geçirdi, ancak çabuk yoruldu ve bu noktada ev sahibi takım, kadroda yer almayan Solanke ve Richarlison'un enerjisini özledi.

    Mathys Tel (8/10):

    Sorumluluktan kaçmayan bir başka genç oyuncu. Fransız oyuncunun bulaşıcı coşkusu stadyumu coşturdu. Çılgın bir gecenin ilk golünü Kolo Muani'ye hazırladı. Olusesi ile değiştirildi.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Destiny Udogie (5/10):

    Sakatlığından sonra Dragusin'in yerine sahalara döndü.

    Lucas Bergvall (5/10):

    O da tam olarak forma girerek, maçın son dakikalarında Porro'nun yerine oyuna girdi.

    Conor Gallagher (N/A):

    Hastalığından sonra geri döndü ve Gray'in yerine oyuna girdi.

    Callum Olusesi (N/A):

    Tel'in yerine oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

    Kevin Danso (Yok):

    Maçın sonlarında Romero'nun yerine oyuna girdi.

    Igor Tudor (8/10):

    Tottenham elinden gelenin en iyisini yaptı; mevcut koşullar altında yapabilecekleri de ancak buydu.

Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0