Tottenham, Atletico Madrid karşısında kötü bir başlangıç yaparak istenmeyen Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı. Kaleci Antonin Kinsky, 15 dakika sonra oyundan alındı

Geçici teknik direktör Igor Tudor, düzenli birinci kaleci Guglielmo Vicario yerine Antonin Kinsky'yi ilk on birde oynatmak gibi şok edici bir karar aldı, ancak genç Çek kaleci yıkıcı bir akşam geçirdi. İlk olarak altıncı dakikada kayarak Marcos Llorente'ye açılış golünü hediye eden iki felaket hatası yaptı.

Durum, Antoine Griezmann'ın golünden sadece bir dakika sonra daha da kötüleşti. 22 yaşındaki kaleci, rutin bir geri pası tamamen kaçırdı ve Julian Alvarez'in 15. dakikada üçüncü golü kolayca atmasına izin verdi. Morali bozulan Kinsky, hemen Vicario ile değiştirildi ve sahayı gözyaşları içinde terk etti.