Tottenham, Atletico Madrid karşısında kötü bir başlangıç yaparak istenmeyen Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı. Kaleci Antonin Kinsky, 15 dakika sonra oyundan alındı
Felaketle sonuçlanan açılış, erken taktik değişikliğine neden oldu
Geçici teknik direktör Igor Tudor, düzenli birinci kaleci Guglielmo Vicario yerine Antonin Kinsky'yi ilk on birde oynatmak gibi şok edici bir karar aldı, ancak genç Çek kaleci yıkıcı bir akşam geçirdi. İlk olarak altıncı dakikada kayarak Marcos Llorente'ye açılış golünü hediye eden iki felaket hatası yaptı.
Durum, Antoine Griezmann'ın golünden sadece bir dakika sonra daha da kötüleşti. 22 yaşındaki kaleci, rutin bir geri pası tamamen kaçırdı ve Julian Alvarez'in 15. dakikada üçüncü golü kolayca atmasına izin verdi. Morali bozulan Kinsky, hemen Vicario ile değiştirildi ve sahayı gözyaşları içinde terk etti.
İstenmeyen Avrupa rekoru, savunmadaki çöküşü ortaya koyuyor
OptaJoe'nun istatistiksel verileri, Londra kulübünün İspanya'nın başkentinde yaşadığı hezimetin boyutunu ortaya koydu. Diego Simeone'nin takımına karşı alınan üç hızlı gol, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında utanç verici bir yeni rekor oluşturdu. Ev sahibi takım, tam olarak 14 dakika 59 saniye içinde 3-0'lık bir üstünlük sağladı.
Bu olağanüstü başlangıç, bir takımın Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında şimdiye kadar en erken gol üstünlüğü elde ettiği resmi rekoru oluşturdu. Antoine Griezmann, Llorente ve Alvarez'in golleri arasında 14. dakikada ikinci golü attı ve acımasız bir verimlilikle konuk takımı parçaladı.
İspanyol devleri kaotik açılış dönemine damga vurdu
İlk yarı, La Liga ekibinin hücum yoğunluğunda bir ustalık dersi gibiydi ve kırılgan İngiliz rakiplerini tamamen ezdi. İlk üç golün ardından, Robin Le Normand 22. dakikada dördüncü golü kafayla atarak rakibin acısını daha da artırdı. Konuk takım sahada tamamen kaybolmuş görünüyordu ve ev sahibi takımın amansız yüksek presine ve klinik bitiriciliğine karşı koyamadı.
Spurs, 26. dakikada Pedro Porro'nun golüyle küçük bir teselli buldu ve kısa bir nefes aldı. Ancak hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldığında, skor tabelası Atleti'nin 4-1 üstünlüğünü gösteriyordu. İkinci yarıya girilmesinden sadece 10 dakika sonra Alvarez skoru 5-1'e getirdi.
Yurt içindeki küme düşme korkusu, kıtadaki sefaleti daha da artırıyor
Bu Avrupa'daki utanç verici durum, kulübü Premier Lig'de rahatsız eden köklü krizin bir uzantısıdır. Şu anda 16. sırada bulunan kuzey Londra ekibi, düşme potasına tehlikeli bir şekilde yaklaşmış durumda ve son üç takımın sadece bir puan üzerinde yer alıyor. Bir yıl önce Avrupa'da zafer için mücadele eden takım için, gelecek sezon Championship'te oynamak artık gerçek bir olasılık haline geldi.
Arsenal, Fulham ve Crystal Palace ile oynadığı ilk üç maçı da kaybeden yeni teknik direktör, herhangi bir ivme değişikliği yaratmayı başaramadı.
