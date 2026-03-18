Bir hafta aradan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ yarışta olan takımlar, sahaları değiştirerek yeniden karşı karşıya geliyor. Dünkü maçların ardından, bugün dört maçla devam ediliyor: Barcelona-Newcastle maçı Avrupa Çarşambası'nı açarken, saat 21:00'de oynanacak maçlar arasında Tottenham ile Atlético Madrid'in Londra'daki karşılaşması da yer alıyor. Simeone'nin takımı çeyrek finale bir adım daha yaklaştı; ilk maçta 5-2 galip geldi - Kinsky olumsuz bir performans sergiledi - ve şimdi bu avantajı korumak zorunda. Karşı tarafta ise Igor Tudor'un Tottenham'ı var; Premier Lig'in son haftasında Liverpool ile berabere kaldı ancak durumu hala belirsizliğini koruyor.
Tottenham-Atletico Madrid CANLI 2-1: Kolo Muani skoru açtı, Alvarez beraberliği sağladı ve Xavi Simons Spurs'u tekrar öne geçirdi
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
52' - SPURS YİNE ÖNDE: Grey rakibinden topu çaldı, Xavi Simons ile iki kez paslaştıktan sonra ceza sahası sınırından şutunu çekti ve golü attı.
47' - ATLETICO MADRID, eski Atalanta oyuncusu Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez'in golüyle skoru eşitledi.
30' - TOTTENHAM ÖNE GEÇİYOR: Kolo Muani, Tel'in ortasında ceza sahası içinde tek başına kafayla topu ağlara göndererek skoru açıyor.
6' - Lookman'ın golü iptal edildi. Simeone'nin ortasında golü atan Nijeryalı oyuncunun ofsayt olduğu VAR tarafından teyit edildi ve hakem golü iptal etti.
MAÇ SONUÇLARI
Tottenham-Atlético Madrid 2-1 (ilk maç 2-5)
GOLLER: 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T).
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Teknik direktör: Tudor.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Teknik direktör: Simeone.
HAKEM: Siebert.
SARI KART: Tudor (teknik direktör), Vicario, Porro (T); Ruggeri, Lookman (A).
KIRMIZI KART: -