Tottenham-Aston Villa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Conor Gallagher kritik anlarda sahneye çıktı! Orta saha oyuncusu muhteşem bir performans sergileyerek Spurs'u küme düşme hattından çıkardı

Perşembe günü Nottingham Forest ile oynayacakları Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde kadrosunda büyük değişiklikler yapan Aston Villa karşısında, Kuzey Londra ekibi ilk yarıya tam anlamıyla damgasını vurdu. Maç boyunca parlayan Conor Gallagher, henüz 12. dakikada skoru açtı; ceza sahası kenarında bir topu ustaca kontrol edip, köşeye doğru nokta atışı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Beş dakika sonra Joao Palhinha'nın sert uzun mesafeli şutunu Emiliano Martinez direğe çeldi ve Arjantinli kaleci daha sonra Randal Kolo Muani'nin yakın mesafeden vuruşunu da iyi bir şekilde kurtardı, ancak 25. dakikada Richarlison'un kafa vuruşunu engelleyemedi ve konuk takım skoru 2-0'a getirdi.

Devre arasında yuhalanan Villa, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledi, ancak iş işten geçmişti. 89. dakikaya kadar bekledikleri tek fırsat, Tyrone Mings'in kafayla topu üstten dışarı atmasıydı. Emiliano Buendia, maçın son dakikalarında zekice bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi, ancak bu sadece teselli niteliğinde bir gol oldu.

Tottenham, sezonun başından bu yana ilk kez arka arkaya iki galibiyet alarak 18. sıradaki West Ham'ın bir puan üzerine çıktı. Roberto De Zerbi ise mükemmel zamanlamalı bir dönüşe imza attı.

