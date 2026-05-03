Conor Gallagher Tottenham
Tottenham-Aston Villa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Conor Gallagher kritik anlarda sahneye çıktı! Orta saha oyuncusu muhteşem bir performans sergileyerek Spurs'u küme düşme hattından çıkardı

Resmi olarak açıklandı: Tottenham, Premier Lig'deki küme düşme bölgesinden çıktı. Spurs, Aston Villa'nın zayıf performansından ve bir gün önce West Ham'ın Brentford'a yenilmesinden yararlanarak Pazar gecesi alt sıralardan kurtuldu; Villa Park'ta formda olmayan Unai Emery'nin takımını 2-1'lik rahat bir skorla yenerek sürpriz bir galibiyet elde etti.

Perşembe günü Nottingham Forest ile oynayacakları Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde kadrosunda büyük değişiklikler yapan Aston Villa karşısında, Kuzey Londra ekibi ilk yarıya tam anlamıyla damgasını vurdu. Maç boyunca parlayan Conor Gallagher, henüz 12. dakikada skoru açtı; ceza sahası kenarında bir topu ustaca kontrol edip, köşeye doğru nokta atışı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Beş dakika sonra Joao Palhinha'nın sert uzun mesafeli şutunu Emiliano Martinez direğe çeldi ve Arjantinli kaleci daha sonra Randal Kolo Muani'nin yakın mesafeden vuruşunu da iyi bir şekilde kurtardı, ancak 25. dakikada Richarlison'un kafa vuruşunu engelleyemedi ve konuk takım skoru 2-0'a getirdi.

Devre arasında yuhalanan Villa, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledi, ancak iş işten geçmişti. 89. dakikaya kadar bekledikleri tek fırsat, Tyrone Mings'in kafayla topu üstten dışarı atmasıydı. Emiliano Buendia, maçın son dakikalarında zekice bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi, ancak bu sadece teselli niteliğinde bir gol oldu.

Tottenham, sezonun başından bu yana ilk kez arka arkaya iki galibiyet alarak 18. sıradaki West Ham'ın bir puan üzerine çıktı. Roberto De Zerbi ise mükemmel zamanlamalı bir dönüşe imza attı.

GOAL, Villa Park'taki Tottenham oyuncularını değerlendirdi...

    Antonin Kinsky (6/10):

    Villa neredeyse hiç ceza sahasına girmediği için maç boyunca neredeyse bir seyirci gibiydi, ancak bir ortada elini salladı. Maçın sonlarında gelen golde çaresiz kaldı.

    Pedro Porro (6/10):

    Mümkün olduğunca sık orta sahaya çekildi ancak normalde olduğu kadar hücumda etkili olamadı.

    Kevin Danso (7/10):

    Gerçekten sakin bir oyun sergiledi ve oyunun ilerlemesine yardımcı oldu, ancak bir kez yaptığı kötü pasın ardından kurtarılması gerekti.

    Micky van de Ven (7/10):

    Hızı ve gücünü kullanarak bazı akıllı savunma hareketleri yaptı; en dikkat çekici olanı Tammy Abraham'a yaptığı son an müdahalesiydi. Belki de Buendia'nın kafa vuruşunu engellemek için daha iyi bir iş çıkarmalıydı.

    Destiny Udogie (6/10):

    İtalyan oyuncunun içe doğru yaptığı koşular Villa için gerçek bir sorun oluşturdu, ancak diğer tarafta etkisiz kalan Jadon Sancho'nun ona kolaylık sağlaması da buna katkıda bulundu.

    Joao Palhinha (7/10):

    Martinez'in mucizevi kurtarışıyla erken bir golü engelledi. Her zamanki agresif mücadelesini de katarak orta sahada çok düzenli bir performans sergiledi.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Gallagher'ın daha ileride oynaması için kendisine verilen özgürlük sayesinde kirli işleri seve seve üstlendi ve bunun sonucunda takımı adına bir sarı kart gördü.

    Conor Gallagher (8/10):

    Şüphesiz Spurs formasıyla sergilediği en iyi performanstı. Önde liderlik yaptı, her yerde ortaya çıktı ve durmaksızın pres uyguladı. Maçın başlarında attığı isabetli gol, yorulmak bilmeyen performansının en önemli anıydı; bu, kulüpteki ilk golüydü.

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Sağ kanatta gerçekten iyi bir enerji ve çalışkanlık gösterdi ve gol atamaması şanssızlıktı. Ian Maatsen bu gece onunla ilgili kabuslar görecek.

    Richarlison (7/10):

    Maçın başlarında pek göze çarpmadı, ancak sonra ortaya çıkıp basit bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Ondan sonra da pek dikkat çekici bir şey yapmadı, ama bu onu pek ilgilendirmeyecektir.

    Mathys Tel (7/10):

    Kolo Muani gibi, markajındaki oyuncuya çok sorun çıkardı ve mükemmel ortası Richarlison'un işini kolaylaştırdı.

    Yves Bissouma (6/10):

    Orta sahada taze bir soluk oldu. Beklenenleri yerine getirdi.

    Djed Spence (6/10):

    Sağ kanatta pozisyonunu terk etti. Çok etkili değildi ama maçı bitirmeye yardımcı oldu.

    Pape Matar Sarr (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girerek zamanın dolmasını sağladı.

    Lucas Bergvall (N/A):

    Sarr ile aynı şekilde, normal sürenin son dakikasında oyuna girdi.

    Roberto De Zerbi (8/10):

    Göreve başladığından bu yana sergilediği en iyi performans. Bu maç, "De Zerbi futbolu"nun tüm özelliklerini taşıyan bir gösteriydi ve Spurs'un küme düşmekten kurtulma mücadelesinde işlerin tam da doğru zamanda yoluna girmeye başladığını gösteriyor.

