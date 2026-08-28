Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham, Arsenal ve Manchester City'nin de kanat oyuncusu için yarıştığı Everton yıldızı Illiman Ndiaye'ye yönelik 80 milyon sterlinlik ilgisini artırdı
Tottenham, Ndiaye için yarışa katıldı
Tottenham Hotspur, Everton'ın Ndiaye'sine ilgisini kaydeden son Premier League devi olarak öne çıktı. Kuzey Londra ekibi, mevcut transfer döneminde son derece hareketliydi ve De Zerbi yönetiminde kadroyu yeniden şekillendirmek için şimdiden 300 milyon £'u aşan bir harcamaya onay verdi.
Manchester City'den Omar Marmoush ve Savio'nun son transferlerine rağmen, İtalyan teknik adam, son tarih öncesinde hücum hattını tamamlamak için bir üst düzey kanat oyuncusu daha kadroya katmakta kararlı. Spurs, Cody Gakpo ile güçlü şekilde anılsa da odak şimdi Goodison Park'taki en heyecan verici yeteneklerden biri hâline gelen Senegal milli oyuncuya kaydı. Foot Mercato'ya göre.
Spurs'ün ilgisi, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden Manchester City ve Arsenal ile birlikte dikkat çekici bir üçlü yarışın zeminini hazırlıyor.
- (C)Getty Images
De Zerbi son hücum parçasını gözüne kestirdi
Cuma günü takımının transfer planları hakkında konuşan De Zerbi şunları söyledi: "Yaptığımız gibi bir transfer dönemi beklemiyordum. Bence belirli bir pozisyonda bir oyuncu daha alabiliriz. Dün akşam sahiplerle, Johan [Lange, sportif direktör] ve Vinai [Venkatesham, icra kurulu başkanı] ile yemeğe gittik ve bunu konuştuk. Hepimiz aynı fikirdeyiz ve aramızda çok iyi bir bağ var."
Bu kamuoyuna açık itiraf, Tottenham'ın şu ana kadarki rekor seviyedeki harcamasına rağmen transfer piyasasında işinin henüz bitmediğini doğruluyor.
Ndiaye, Suudi Arabistan’a transferi reddetti
Ndiaye'nin geleceği, yaz ayları boyunca yoğun spekülasyonlara konu oldu. Senegalli milli oyuncu, transfer döneminin başlarında Suudi Arabistan Pro Ligi'ne kazançlı bir transfer yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyordu; haberlerde Al-Hilal'e transferin neredeyse tamamlandığı öne sürülse de oyuncunun dramatik bir U dönüşü yapmasıyla bu gerçekleşmedi.
Premier League'de kalma isteği, ligin elit kulüplerinin ilgisini çekti ve Manchester City, onu takımdan ayrılan oyuncuların yerine düşünüyor.
- Getty Images
Everton astronomik bir bonservis bedeli talep ediyor
Taliplerinin sayısı giderek artsa da Everton, görüşmelerde güçlü bir konumda bulunuyor ve en değerli oyuncusunun düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Everton'ın, Senegal yıldızı için dudak uçuklatan 80 milyon sterlinlik bir değer biçtiği ve bu rakamın en ciddi talipler dışındakileri caydırmayı amaçladığı belirtiliyor.
Ndiaye'nin şu anda 2029 yazına kadar Merseyside ekibiyle sözleşmesi bulunduğu için, oyuncunun kısa süre önce yeni sözleşme teklifini reddetmiş olmasına rağmen kulüp üzerinde satış konusunda acil bir baskı yok.
Cuma günü Ndiaye'ye olan ilgi hakkında konuşan Everton teknik direktörü David Moyes, şöyle dedi: "En iyi oyuncularımızı satmak için kesinlikle acele etmiyoruz, bu kesin. Bildiğim kadarıyla endişe etmemizi gerektiren bir durum yok, hiçbir kulüple temasımız olmadı. Birisi bana yaz aylarında Al-Hilal ile temasımız olduğunu söyledi, onlardan bize gelen hiçbir şey olmadı."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun