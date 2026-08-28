Tottenham Hotspur, Everton'ın Ndiaye'sine ilgisini kaydeden son Premier League devi olarak öne çıktı. Kuzey Londra ekibi, mevcut transfer döneminde son derece hareketliydi ve De Zerbi yönetiminde kadroyu yeniden şekillendirmek için şimdiden 300 milyon £'u aşan bir harcamaya onay verdi.

Manchester City'den Omar Marmoush ve Savio'nun son transferlerine rağmen, İtalyan teknik adam, son tarih öncesinde hücum hattını tamamlamak için bir üst düzey kanat oyuncusu daha kadroya katmakta kararlı. Spurs, Cody Gakpo ile güçlü şekilde anılsa da odak şimdi Goodison Park'taki en heyecan verici yeteneklerden biri hâline gelen Senegal milli oyuncuya kaydı. Foot Mercato'ya göre.

Spurs'ün ilgisi, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden Manchester City ve Arsenal ile birlikte dikkat çekici bir üçlü yarışın zeminini hazırlıyor.