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Tottenham, Adam Wharton için yarışa katıldı ancak Mason Greenwood’u kadrosuna katma planı yok
Spurs, Wharton’ı transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
TEAMtalk’ın haberine göre, Tottenham, Palace’ın yıldızı Wharton’ı kadrosuna katma yarışına girdi. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl boyunca gösterdiği etkileyici yükselişin ardından Premier Lig’in en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri haline geldi. Liverpool ve Manchester United da eski Blackburn Rovers oyuncusuyla ilgilendiği iddia ediliyordu, ancak Spurs artık onu Kuzey Londra'ya getirmek için ciddi bir girişimde bulunmaya hazır. De Zerbi'nin Wharton'a büyük hayranlık duyduğu ve onun sahayı derinlerden kontrol etme yeteneğinin, uygulamak istediği oyun stiline uygun olacağına inandığı belirtiliyor.
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Orta saha kadrosunun yenilenmesi hâlâ bir öncelik olarak kalıyor
Tottenham’ın Wharton’a gösterdiği ilgi, Yves Bissouma’nın ayrılmasının ardından orta saha kadrosunda gerçekleştirilen daha geniş çaplı yeniden yapılanmanın bir parçası. Kulübün, kadroyu yeniden şekillendirmeye devam ederken transfer döneminin kapanmasından önce en fazla üç orta saha oyuncusu kadroya katmaya hazır olduğu bildiriliyor. Joao Palhinha’nın geleceği de hâlâ belirsizliğini koruyor. Tottenham’ın bu oyuncuyu kiralık statüsünden kalıcı olarak kadrosuna katma opsiyonu bulunsa da, Sporting CP’nin de Portekiz milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak istemesi durumu daha da belirsiz hale getiriyor.
Spurs, başka iddialı transfer hedeflerini de değerlendirdi. Newcastle United'dan Sandro Tonali ve West Ham'dan Mateus Fernandes'in isimleri kulüp içinde gündeme geldi, ancak her iki transferi de gerçekleştirmek zor olacak gibi görünüyor.
Greenwood'un transferi planlanmıyor
Orta saha kadrosundaki büyük değişikliklerin yanı sıra, Spurs’un daha önce Greenwood ile de adı anılmıştı. Ancak, De Zerbi ile Greenwood arasında olası bir yeniden birleşme konusundaki spekülasyonlara rağmen, Daily Mail’e göre Tottenham’ın Marsilya’nın forvet oyuncusu için bir transfer girişimine girmesi beklenmiyor. Haberlere göre, Marsilya kulübü mali durumunu iyileştirmek amacıyla Greenwood'u satmaya istekli olabilir. Yaklaşık 50 milyon avro (43,3 milyon sterlin) civarında bir fiyat talep edildiği belirtiliyor, ancak Spurs'un 24 yaşındaki oyuncu için yarışa girmesi beklenmiyor.
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Odak noktası, gerçekçi hedeflere kayıyor
Tottenham’ın, De Zerbi için kadroyu güçlendirme çalışmaları kapsamında orta saha seçeneklerini değerlendirmeye devam etmesi bekleniyor. Tonali’nin değeri 100 milyon sterlinin üzerindeyken ve Fernandes’e birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisi varken, bu transferlerin gerçekleşmesi zorlu olabilir.
Sonuç olarak, Wharton, Spurs için ulaşılabilir elit hedefler arasında giderek daha fazla öne çıkıyor. Orta saha yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanırken, önümüzdeki haftalar kulübün ilgisini resmi bir transfer hamlesine dönüştürüp dönüştürmeyeceğini belirleyebilir.