Tottenham’ın Wharton’a gösterdiği ilgi, Yves Bissouma’nın ayrılmasının ardından orta saha kadrosunda gerçekleştirilen daha geniş çaplı yeniden yapılanmanın bir parçası. Kulübün, kadroyu yeniden şekillendirmeye devam ederken transfer döneminin kapanmasından önce en fazla üç orta saha oyuncusu kadroya katmaya hazır olduğu bildiriliyor. Joao Palhinha’nın geleceği de hâlâ belirsizliğini koruyor. Tottenham’ın bu oyuncuyu kiralık statüsünden kalıcı olarak kadrosuna katma opsiyonu bulunsa da, Sporting CP’nin de Portekiz milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak istemesi durumu daha da belirsiz hale getiriyor.

Spurs, başka iddialı transfer hedeflerini de değerlendirdi. Newcastle United'dan Sandro Tonali ve West Ham'dan Mateus Fernandes'in isimleri kulüp içinde gündeme geldi, ancak her iki transferi de gerçekleştirmek zor olacak gibi görünüyor.