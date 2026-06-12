Yönetim ekibi, kadro dışı kalan defans oyuncusu için derin bir hayal kırıklığını dile getirirken, halefinin seçilme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya ve basın toplantıları aracılığıyla tıbbi teşhisi ve ardından izlenecek seçim stratejisini doğrulayan Arjantin milli takımı, "Defans oyuncusu Leonardo Balerdi, sağ bacağının soleus kasında kas yaralanması geçirdi ve Dünya Kupası'nda oynayacak kadroda yer alamayacak" açıklamasını yaptı.

Scaloni ise şunları ekledi: "Bugünkü test beni memnun etti ve takımın eksiklikleri konusunda birçok şüpheyi giderdi... Belki Balerdi'nin yerine geçecek oyuncuyu açıklamak için bir veya iki gün daha bekleyeceğim."