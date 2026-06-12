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senesi(C)Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Tottenham'a transfer olan Marcos Senesi, sakatlanan Leonardo Balerdi'nin yerine Arjantin Dünya Kupası kadrosuna Lionel Messi ve arkadaşlarının yanına katıldı

Arjantin
M. Senesi
L. Balerdi
Dünya Kupası
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Tottenham'a transfer olacak savunma oyuncusu Marcos Senesi, sakatlanan Leonardo Balerdi'nin yerine son anda kadroya alınarak Arjantin'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna resmen dahil edildi. Çok yönlü stoper, Lionel Messi ve takımın geri kalanıyla birleşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamp merkezine doğru yola çıktı; bu gelişme, oyuncu için fırtınalı bir haftanın sonunu işaret ediyor.

  • Dünya şampiyonlarında son dakika savunma değişikliği

    Lionel Scaloni, Balerdi'nin antrenman sırasında sağ bacağında ciddi bir kas yırtığı yaşaması üzerine turnuva planlarında beklenmedik bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Teknik direktör, taktiksel seçeneklerini değerlendirmek amacıyla bu maçı fırsat bilerek nihai kararını İzlanda ile oynanacak turnuva öncesi hazırlık maçı sonrasına erteledi. Yedek listede yer alan Senesi, daha sonra bu boşluğu doldurmak üzere kadroya seçildi ve şu anda Kansas City'deki kamp yerine doğru yola çıktı.


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  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Scaloni kadro seçimi konusundaki şüpheleri giderdi

    Yönetim ekibi, kadro dışı kalan defans oyuncusu için derin bir hayal kırıklığını dile getirirken, halefinin seçilme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

    Sosyal medya ve basın toplantıları aracılığıyla tıbbi teşhisi ve ardından izlenecek seçim stratejisini doğrulayan Arjantin milli takımı, "Defans oyuncusu Leonardo Balerdi, sağ bacağının soleus kasında kas yaralanması geçirdi ve Dünya Kupası'nda oynayacak kadroda yer alamayacak" açıklamasını yaptı.

    Scaloni ise şunları ekledi: "Bugünkü test beni memnun etti ve takımın eksiklikleri konusunda birçok şüpheyi giderdi... Belki Balerdi'nin yerine geçecek oyuncuyu açıklamak için bir veya iki gün daha bekleyeceğim."

  • Senesi'nin tarihi dönüm noktası

    Sadece üç kez milli forma giymiş olan 29 yaşındaki oyuncu için son 24 saat tarihi bir dönem oldu. Bir zamanlar İtalya’nın milli takım çağrısını geri çeviren eski Bournemouth oyuncusu, kısa süre önce 1 Temmuz’dan itibaren Tottenham’a bedelsiz transfer olmayı kabul etti. Oyuncu, 2022’de Estonya karşısında ilk kez forma giydiği yıldızlarla dolu Albiceleste savunma hattında, gelecekteki kulüp takım arkadaşı Cristian Romero ile bir araya gelecek.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Kansas'ta Afrika maçı bekliyor

    Arjantin, önümüzdeki hafta Cezayir'e karşı oynayacağı ilk maç öncesinde taktik hazırlıklarına son rötuşları yapıyor. Scaloni'nin takımı, Avusturya ve Ürdün ile oynayacağı maçları da içeren ilgi çekici bir J Grubu fikstürüyle karşı karşıya. Afrikalı rakipleri, geçmişte La Albiceleste'nin savunmasını aşabildiklerini kanıtlamış durumda; bu da, yeni kurulan savunma ikilisinin açılış maçında bir sürpriz yenilgiyi önlemek için bir an önce ritmini bulması gerektiği anlamına geliyor.

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