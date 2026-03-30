"Tottenham'a karşı hiçbir şey hissetmemek imkansız" - ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Spurs'a dönüşün kapısını açık bırakırken, odak noktasının Dünya Kupası'nda olduğunu vurguladı

Pochettino, Tottenham'da geçirdiği dönem nedeniyle hâlâ büyük saygı görüyor; o dönemde kulübü 2019'da Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı. Oradaki görevi süresince Harry Kane, Son Heung-Min ve Dele Alli gibi birçok Spurs efsanesinin kariyerine ivme kazandırdı.

54 yaşındaki teknik adam, kulübe olan duygusal bağının hala devam ettiğini itiraf ediyor.

"Tottenham ile olan bağım nedeniyle, Tottenham'a, kulübe, orada çalışan insanlara ve taraftarlara karşı hiçbir şey hissetmemek imkansız. Orası hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi" dedi.

Ancak, pozisyonun boşalmasıyla birlikte Pochettino, odak noktasının bu yazki Dünya Kupası'nda olduğunu vurguluyor.

"Şu anda, Dünya Kupası'na çok, çok odaklanmış durumdayız," diye ısrar etti. "Herkesin bildiği gibi, ben burada milli takıma adanmış durumdayım. Şu anda gelecek hakkında konuşmanın bir anlamı yok."

Ancak gelecekte geri dönme olasılığını da dışlamıyor.

"Asla, asla deme," dedi Pochettino. "Futbolda her şey olabilir."