Çeviri:
"Tottenham'a karşı hiçbir şey hissetmemek imkansız" - ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Spurs'a dönüşün kapısını açık bırakırken, odak noktasının Dünya Kupası'nda olduğunu vurguladı
"Futbolda her şey olabilir"
Pochettino, Tottenham'da geçirdiği dönem nedeniyle hâlâ büyük saygı görüyor; o dönemde kulübü 2019'da Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı. Oradaki görevi süresince Harry Kane, Son Heung-Min ve Dele Alli gibi birçok Spurs efsanesinin kariyerine ivme kazandırdı.
54 yaşındaki teknik adam, kulübe olan duygusal bağının hala devam ettiğini itiraf ediyor.
"Tottenham ile olan bağım nedeniyle, Tottenham'a, kulübe, orada çalışan insanlara ve taraftarlara karşı hiçbir şey hissetmemek imkansız. Orası hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi" dedi.
Ancak, pozisyonun boşalmasıyla birlikte Pochettino, odak noktasının bu yazki Dünya Kupası'nda olduğunu vurguluyor.
"Şu anda, Dünya Kupası'na çok, çok odaklanmış durumdayız," diye ısrar etti. "Herkesin bildiği gibi, ben burada milli takıma adanmış durumdayım. Şu anda gelecek hakkında konuşmanın bir anlamı yok."
Ancak gelecekte geri dönme olasılığını da dışlamıyor.
"Asla, asla deme," dedi Pochettino. "Futbolda her şey olabilir."
"Eminim ligde kalacaklar"
Thomas Frank ve Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra bu sezon üçüncü teknik direktörünü aramaya başlayan kulübün çalkantılı bir sezon geçirmesine rağmen, Pochettino Spurs’un Premier Lig’de kalacağından emin
"Tottenham ile olan bağım nedeniyle, Tottenham'a, kulübe, orada çalışan insanlara ve taraftarlara karşı hiçbir şey hissetmemek imkansız. Bu, hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. Elbette bu benim dileğim ve oyuncular sayesinde, teknik direktör olsun ya da olmasın, ligde kalacaklarından eminim," dedi. "Bence oyuncular var ve ardından kazanmak için gerekli enerjiyi yaratmak için her şeyi yapacak taraftarları olan bir kulüp var. Elbette bu zor olacak çünkü sinerji ve yönlendirme zor.
"Demek istediğim, teknik direktör olsun ya da olmasın, bence kazanma kapasiteleri var ve buna gerçekten inanıyorum, elbette. Biz burada olacağız ve tüm odak noktamız Dünya Kupası olacak, ama bana o kulüp hakkında sorarsanız, gerçekten değer verdiğim bir kulüp ve elbette, hak ettikleri için Premier Lig'de kalacaklarına güveniyorum."
Tottenham, 31 maçta topladığı 30 puanla şu anda 18. sıradaki West Ham'ın sadece bir puan üzerinde yer alıyor.
Gelecekte ABD Futbol Federasyonu'nda görev alma olasılığı var mı?
Pochettino'nun Dünya Kupası'nın ardından ABD milli takımındaki görevinden ayrılacağına dair güçlü bir tahmin olsa da, Arjantinli teknik adam ABD Futbol Federasyonu ile sözleşmesini uzatma olasılığının kapısını da açık bıraktı.
"Burada çok mutluyum ve tabii ki teknik ekip de öyle, ancak bu çok büyük bir zorluk. Burada işe başlamadan önce düşündüğümüzden veya inandığımızdan çok daha büyük bir zorluk" dedi. "Bu tür zorlukları seviyoruz. Bir şeyleri değiştirmek istediğinizde işler asla kolay olmaz. Değişmek zorundasınız ve bence ABD Erkek Milli Takımı'nın projesi de budur. ABD Futbol Federasyonu harika. Yeni antrenman tesisi muhteşem. Burası futbol dünyasının en iyilerinden biri olacak. Özel bir şey inşa etme vizyonuna sahip bir organizasyonla çalışma imkanı, her zaman motivasyon kaynağıdır."
Pochettino'nun mevcut sözleşmesi Dünya Kupası'nın ardından sona eriyor.
"Buradaki potansiyelin ne kadar büyük olduğundan bahsediyoruz, bence Dünya Kupası'nın mirası ve futbolun burada büyüme şekliyle...Bence buradaki gelecek için çok heyecan verici. Neden açık olmayalım ki? Ama şimdi konuşmanın zamanı değil," dedi Pochettino. "Dünya Kupası'ndan sonra, Federasyonun vizyonuna ve bizim hislerimize bağlı olarak, bir şekilde konuşmak için zamanımız olacak. Biz mutlu muyuz, mutsuz muyuz, Federasyon mutlu mu? Her zaman iki taraf vardır."
Şimdi ne olacak?
ABD, Salı akşamı evinde Portekiz'i ağırlayacağı maçta Belçika'ya karşı aldığı 5-2'lik yenilginin ardından toparlanmaya çalışacak.
GOAL'dan Ryan Tolmich, Atlanta'dan haber katkısında bulundu.