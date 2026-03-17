Tottenham'a beklenmedik bir moral: Kilit oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umutlarına katkıda bulunmak üzere sakatlığından iki ay erken sahalara dönüyor

Geçici teknik direktör Tudor, Arjantinli Cristian Romero'nun Liverpool'da oynanan 1-1 berabere biten maçta kadroda yer almamasının ardından, oyuncunun A takım antrenmanlarına dönmesiyle savunma hattında da bir güç kazandı. Romero, Atlético'ya karşı oynanan ilk maçta takım arkadaşı Joao Palhinha ile kafa kafaya çarpışması sonucu Anfield deplasmanına katılamamıştı; Tudor bu olayı Tottenham'ın "inanılmaz" şanssızlığının bir başka kanıtı olarak nitelendirmişti. Reds ile oynanan beraberlik, Tudor'un görev süresinde Spurs'un ilk kez yenilgiden kurtulduğu maç olsa da, takım sıkı beyin sarsıntısı protokolleri nedeniyle Romero ve Palhinha'sız oynamak zorunda kaldı. Sahalara dönmesine rağmen, Romero'nun resmi maçlara çıkabilmesi için aynı tıbbi kurallar çerçevesinde yakından değerlendirilmesi gerekecek.