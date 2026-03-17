Adhe Makayasa

Tottenham'a beklenmedik bir moral: Kilit oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umutlarına katkıda bulunmak üzere sakatlığından iki ay erken sahalara dönüyor

Tottenham Hotspur, Atlético Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde önemli bir sakatlık haberi aldı. Ayak bileği ameliyatı geçiren ve daha önce nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanan İsveçli orta saha oyuncusu Lucas Bergvall, planlanandan iki ay önce sürpriz bir şekilde tam antrenmanlara geri döndü. Kulübün Avrupa'da bir mucize peşinde olduğu bu dönemde, Bergvall'ın sahalara dönmesi geçici teknik direktör Igor Tudor'a hayati önem taşıyan bir yaratıcılık seçeneği daha sunuyor.

    Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldızın zamanında iyileşmesi

    Bergvall'ın Salı sabahı antrenmanlara dönmesi, Tottenham'ın sağlık ekibini şaşırttı. Başlangıçta, genç oyuncunun Ocak ayında geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından bahar sezonunun büyük bir bölümünü kaçıracağı tahmin ediliyordu. Takım, Atlético ile oynayacağı zorlu son 16 turu rövanş maçına hazırlanırken, orta saha oyuncusu tüm takım antrenmanlarına katıldı. Spurs, İspanyol devine karşı 5-2'lik ağır bir toplam skor dezavantajını aşmak zorunda olsa da, Bergvall'ın dönüşü, zor günler geçiren orta sahaya çok ihtiyaç duyulan bir derinlik katıyor.

    Tudor bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya

    Geçici teknik direktör Tudor, Arjantinli Cristian Romero'nun Liverpool'da oynanan 1-1 berabere biten maçta kadroda yer almamasının ardından, oyuncunun A takım antrenmanlarına dönmesiyle savunma hattında da bir güç kazandı. Romero, Atlético'ya karşı oynanan ilk maçta takım arkadaşı Joao Palhinha ile kafa kafaya çarpışması sonucu Anfield deplasmanına katılamamıştı; Tudor bu olayı Tottenham'ın "inanılmaz" şanssızlığının bir başka kanıtı olarak nitelendirmişti. Reds ile oynanan beraberlik, Tudor'un görev süresinde Spurs'un ilk kez yenilgiden kurtulduğu maç olsa da, takım sıkı beyin sarsıntısı protokolleri nedeniyle Romero ve Palhinha'sız oynamak zorunda kaldı. Sahalara dönmesine rağmen, Romero'nun resmi maçlara çıkabilmesi için aynı tıbbi kurallar çerçevesinde yakından değerlendirilmesi gerekecek.

  • Spurs iki cephede mücadele ederken takviye güçler geliyor

    Sezonun kritik bir döneminde Spurs'un tedavi odası Bergvall dışında giderek boşalıyor. Yurtiçi maçlarda aldığı cezayı tamamlayan Micky van de Ven, Avrupa maçlarında forma giyebilecek duruma geldi; Destiny Udogie ise hamstring sakatlığının ardından ana kadroya yeniden katıldı. Ancak, devam eden ateşi nedeniyle Conor Gallagher son antrenmana katılamadı ve Palhinha ise bireysel çalışmalarla yetindi. 

    Kurtulma mücadelesinden önce bir Avrupa mucizesi peşinde

    Spurs, özellikle cezalı Richarlison'un yokluğunda, Atlético karşısında üç gol farkını kapatmak için hâlâ çok zorlu bir görevle karşı karşıya. Zorlu skor farkına rağmen, Bergvall ve Van de Ven gibi kilit oyuncuların tam zamanında geri dönmesi takımın moralini yükseltti. Premier Lig'de kalmak öncelikli hedef olsa da, Avrupa'da bir mucize yaratmak, sezonun geri kalanı için hayati bir psikolojik itici güç sağlayacaktır.

