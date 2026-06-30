Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Tottenham, 85 milyon sterlinlik Mateus Fernandes transferinde Manchester United’ı geride bıraktı! Spurs, West Ham’ın orta saha oyuncusu için transfer yarışını kazanırken, Kırmızı Şeytanlar hayal kırıklığına uğradı

M. Fernandes
Tottenham Hotspur
Transfers
M. United
Premier Lig

Tottenham Hotspur, West Ham United’ın yıldızı Mateus Fernandes’i 85 milyon sterlin (113 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer etmek üzere anlaşmaya vardı. Kuzey Londra ekibi, Premier Lig’in en çok aranan genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı ve böylece Manchester United ile yaşadığı yüksek meblağlı transfer mücadelesini fiilen sona erdirdi.

  • Spurs, Fernandes için transfer rekorunu kırdı

    Sky Sports’a göre Tottenham, West Ham ile 85 milyon sterlinlik bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra Fernandes için sansasyonel bir transferi tamamlamanın eşiğine geldi. 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, Spurs kulüp için dönüm noktası niteliğinde olacak bu transferin evrak işlemlerini sonuçlandırmaya çalışıyor.

    Bu transfer, Roberto De Zerbi yönetiminde kadroyu yeniden şekillendirmeye devam eden Tottenham yönetiminin önemli bir niyet beyanı niteliğinde.

    Bu dudak uçuklatan rakam, Fernandes'i Tottenham tarihinin en pahalı transferi haline getirecek. Bu transfer ücreti, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan Dominic Solanke için ödenen 65 milyon sterlinlik önceki kulüp rekorunu rahatlıkla aşıyor.


    • Reklam
  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United, en önemli transfer hedefini kaçırdı

    Tottenham önemli bir transfer zaferini kutlarken, bu haber Manchester United için acı bir darbe oldu. Kırmızı Şeytanlar, bu orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf etmişti; Michael Carrick, yakın zamanda tecrübeli Casemiro’yu kaybeden orta sahayı canlandırmak için ideal profilin o olduğunu belirlemişti. Ancak United’ın West Ham’ın taviz vermeyen fiyat talebini karşılamadaki tereddütleri, nihayetinde rakiplerinin müzakerelerde bir adım öne geçmesine yol açtı.

    Old Trafford yetkililerinin, “yorucu bir teklif savaşına” çekilmekten çekindikleri ve oyuncuya ilişkin kendi iç değerlendirmelerine sadık kaldıkları bildirildi. Mayıs ayından bu yana görüşmeleri sürdürmesine rağmen United, oyuncunun projeye tam olarak bağlı olduğuna ikna olamadı ve fazla ödeme yapmaya yanaşmadı.

  • Bir Premier Lig devinin yükselişi

    Fernandes, hızlı bir yükseliş göstererek İngiltere’nin en üst liginde en etkili çok yönlü orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Geçtiğimiz sezondaki istatistikleri, inanılmaz bir çalışma temposuna sahip bir oyuncuyu ortaya koyuyor; kat ettiği mesafe açısından sürekli olarak Premier Lig’in en iyi 10 orta saha oyuncusu arasında yer alıyor. Southampton’da Simon Rusk gibi daha önce onunla çalışmış olanlar, onun fiziksel açıdan bu kadar güçlü bir oyuncuya dönüşmesine şaşırmıyorlar.

    Rusk, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Top çalma istatistiklerinin çok yüksek olması hiç de şaşırtıcı değil,” dedi. “Hem onunla konuşurken hem de onu izlerken, bunun oyunundaki bir özellik ve aynı zamanda bir güç olacağını görebiliyordum.”

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick'in yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor

    Fernandes’i kadroya katamamak, transfer dönemi ilerledikçe Manchester United’da doldurulması gereken önemli bir boşluk bırakıyor. Michael Carrick, kulübün uzun vadeli yönelimi açısından bu yazın önemine daha önce de işaret etmişti. Mayıs ayında kadrodaki yenilenmeyle ilgili konuşan Carrick, şunları belirtmişti: “Elbette yapılacak işler var. Bunun oldukça açık olduğunu biliyorum; bazı oyuncular ayrılıyor ve biraz işimiz var. Bu dönem, bir önceki dönemden daha önemli değil; bu, bir futbol kulübü olarak önümüzde duran ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereken bir süreç."

Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE