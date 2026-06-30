Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham, 85 milyon sterlinlik Mateus Fernandes transferinde Manchester United’ı geride bıraktı! Spurs, West Ham’ın orta saha oyuncusu için transfer yarışını kazanırken, Kırmızı Şeytanlar hayal kırıklığına uğradı
Spurs, Fernandes için transfer rekorunu kırdı
Sky Sports’a göre Tottenham, West Ham ile 85 milyon sterlinlik bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra Fernandes için sansasyonel bir transferi tamamlamanın eşiğine geldi. 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, Spurs kulüp için dönüm noktası niteliğinde olacak bu transferin evrak işlemlerini sonuçlandırmaya çalışıyor.
Bu transfer, Roberto De Zerbi yönetiminde kadroyu yeniden şekillendirmeye devam eden Tottenham yönetiminin önemli bir niyet beyanı niteliğinde.
Bu dudak uçuklatan rakam, Fernandes'i Tottenham tarihinin en pahalı transferi haline getirecek. Bu transfer ücreti, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan Dominic Solanke için ödenen 65 milyon sterlinlik önceki kulüp rekorunu rahatlıkla aşıyor.
- Getty Images Sport
Manchester United, en önemli transfer hedefini kaçırdı
Tottenham önemli bir transfer zaferini kutlarken, bu haber Manchester United için acı bir darbe oldu. Kırmızı Şeytanlar, bu orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf etmişti; Michael Carrick, yakın zamanda tecrübeli Casemiro’yu kaybeden orta sahayı canlandırmak için ideal profilin o olduğunu belirlemişti. Ancak United’ın West Ham’ın taviz vermeyen fiyat talebini karşılamadaki tereddütleri, nihayetinde rakiplerinin müzakerelerde bir adım öne geçmesine yol açtı.
Old Trafford yetkililerinin, “yorucu bir teklif savaşına” çekilmekten çekindikleri ve oyuncuya ilişkin kendi iç değerlendirmelerine sadık kaldıkları bildirildi. Mayıs ayından bu yana görüşmeleri sürdürmesine rağmen United, oyuncunun projeye tam olarak bağlı olduğuna ikna olamadı ve fazla ödeme yapmaya yanaşmadı.
Bir Premier Lig devinin yükselişi
Fernandes, hızlı bir yükseliş göstererek İngiltere’nin en üst liginde en etkili çok yönlü orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Geçtiğimiz sezondaki istatistikleri, inanılmaz bir çalışma temposuna sahip bir oyuncuyu ortaya koyuyor; kat ettiği mesafe açısından sürekli olarak Premier Lig’in en iyi 10 orta saha oyuncusu arasında yer alıyor. Southampton’da Simon Rusk gibi daha önce onunla çalışmış olanlar, onun fiziksel açıdan bu kadar güçlü bir oyuncuya dönüşmesine şaşırmıyorlar.
Rusk, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Top çalma istatistiklerinin çok yüksek olması hiç de şaşırtıcı değil,” dedi. “Hem onunla konuşurken hem de onu izlerken, bunun oyunundaki bir özellik ve aynı zamanda bir güç olacağını görebiliyordum.”
- Getty Images Sport
Carrick'in yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor
Fernandes’i kadroya katamamak, transfer dönemi ilerledikçe Manchester United’da doldurulması gereken önemli bir boşluk bırakıyor. Michael Carrick, kulübün uzun vadeli yönelimi açısından bu yazın önemine daha önce de işaret etmişti. Mayıs ayında kadrodaki yenilenmeyle ilgili konuşan Carrick, şunları belirtmişti: “Elbette yapılacak işler var. Bunun oldukça açık olduğunu biliyorum; bazı oyuncular ayrılıyor ve biraz işimiz var. Bu dönem, bir önceki dönemden daha önemli değil; bu, bir futbol kulübü olarak önümüzde duran ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereken bir süreç."