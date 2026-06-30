Tottenham, 85 milyon sterlinlik Mateus Fernandes transferinde Manchester United’ı geride bıraktı! Spurs, West Ham’ın orta saha oyuncusu için transfer yarışını kazanırken, Kırmızı Şeytanlar hayal kırıklığına uğradı

Sky Sports’a göre Tottenham, West Ham ile 85 milyon sterlinlik bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra Fernandes için sansasyonel bir transferi tamamlamanın eşiğine geldi. 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, Spurs kulüp için dönüm noktası niteliğinde olacak bu transferin evrak işlemlerini sonuçlandırmaya çalışıyor.

Bu transfer, Roberto De Zerbi yönetiminde kadroyu yeniden şekillendirmeye devam eden Tottenham yönetiminin önemli bir niyet beyanı niteliğinde.

Bu dudak uçuklatan rakam, Fernandes'i Tottenham tarihinin en pahalı transferi haline getirecek. Bu transfer ücreti, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan Dominic Solanke için ödenen 65 milyon sterlinlik önceki kulüp rekorunu rahatlıkla aşıyor.



