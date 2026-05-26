Tottenham, 60 milyon sterlinlik kanat oyuncusu için Manchester City'ye teklif yapma planlarını hızlandırdı
Tottenham, Savinho'ya olan ilgisini yeniden canlandırdı
The Daily Mail’in haberine göre, Tottenham yaz transfer dönemi öncesinde Manchester City’nin kanat oyuncusu Savinho’ya olan ilgisini yeniden canlandırdı. Spurs daha önce bu Brezilyalı oyuncu için bir transfer görüşmesi yapmıştı, ancak City o dönemde satışa sıcak bakmamıştı. Kuzey Londra kulübü, Roberto De Zerbi’nin hücum sistemine çok uygun görülen 22 yaşındaki oyuncuya hâlâ büyük ilgi duyuyor.
Romano, Tottenham ile görüşmeleri doğruladı
Rakip kulüplerin ilgisinin artmasıyla birlikte Spurs harekete geçti. Savinho, bu sezon Etihad Stadyumu’nda düzenli olarak ilk 11’de yer almakta zorlandı. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda sadece 14 kez ilk 11’de sahaya çıktı; bunlardan sadece yedisi Premier Lig’deydi. Bu durum, City’deki uzun vadeli geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Tottenham’ın olası bir transfer için görüşmeleri yeniden başlattığını açıkladı.
Romano, X'te şöyle yazdı: "Tottenham'ın bu yaz Savinho'yu transfer etmek için görüşmeleri yeniden başlattığı anlaşılıyor. İlk görüşmeler geçen yaz anlaşma yapılmak üzereyken başlamıştı, ancak Man City satmamaya karar verince görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Savinho transferi kabul etmeye açık. Newcastle de onu takip ediyor."
Tottenham, hücum hattına takviye arıyor
Tottenham’ın Savinho’ya yönelik hamlesi, kanatlarda yaşanan zorlu bir dönemin ardından geldi. Kulüp, Ocak ayında Brennan Johnson’ı satmış, Wilson Odobert ve Mohammed Kudus’un sakatlıkları ise Spurs’un sağ kanatta seçenek sıkıntısı çekmesine neden olmuştu. Dejan Kulusevski de uzun süre sahalardan uzak kalmış ve bu durum, yeni bir hücum seçeneğine olan ihtiyacı artırmıştı.
Bu nedenle Savinho, City'de eksikliğini hissettiği düzenli ilk takım futboluna açık bir yol ile gelebilir. Cityzens ise zor bir karar ile karşı karşıya. Kulüp daha önce kanat oyuncusunun değerini 70 milyon sterline yakın olarak belirlemişti, ancak oyuncunun sınırlı rolü, transfer için baskı yapması durumunda teklifleri reddetmeyi zorlaştırabilir.
Belediyenin alacağı karar, Savinho'nun geleceğini belirleyecek
Tottenham'ın, yaz transfer döneminin başlarında öncelikli hedeflerinden birini kadrosuna katmak amacıyla görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Spurs, De Zerbi yönetiminde kendisine önemli bir rol vaat etmenin Savinho'yu takıma katılmaya ikna etmesine yardımcı olacağını umuyor. Bu yaz Manchester City'nin genel planları büyük ölçüde belirleyici olabilir. Kulübün taktiksel yönelimi ve kadro yapısı konusunda belirsizlik sürerken, Etihad Stadyumu'ndaki projenin bir sonraki aşamasına ilişkin kararlar alındığında Savinho'nun geleceği daha net bir hal alabilir.