Rakip kulüplerin ilgisinin artmasıyla birlikte Spurs harekete geçti. Savinho, bu sezon Etihad Stadyumu’nda düzenli olarak ilk 11’de yer almakta zorlandı. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda sadece 14 kez ilk 11’de sahaya çıktı; bunlardan sadece yedisi Premier Lig’deydi. Bu durum, City’deki uzun vadeli geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Tottenham’ın olası bir transfer için görüşmeleri yeniden başlattığını açıkladı.

Romano, X'te şöyle yazdı: "Tottenham'ın bu yaz Savinho'yu transfer etmek için görüşmeleri yeniden başlattığı anlaşılıyor. İlk görüşmeler geçen yaz anlaşma yapılmak üzereyken başlamıştı, ancak Man City satmamaya karar verince görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Savinho transferi kabul etmeye açık. Newcastle de onu takip ediyor."