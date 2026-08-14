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Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Tottenham, 60 milyon sterlinlik dev transfer anlaşmasına yaklaşırken Manchester City yıldızı antrenmana katılmadı

Transfers
M.City
Tottenham Hotspur
Savinho
Premier Lig

Manchester City kanat oyuncusu Savinho, perşembe günü A takım antrenmanında dikkat çeken bir eksik olmasıyla geleceğine ilişkin spekülasyonları daha da artırdı. Brezilyalı oyuncu resmen hastalık nedeniyle forma giyemiyor olsa da bu gelişme, transfer penceresi kapanmadan önce onu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran Tottenham açısından kritik bir dönemde yaşandı.

  • City'nin yıldızı kritik antrenmanda yoktu

    Enzo Maresca'nın yaklaşan Arsenal maçına yönelik Community Shield hazırlıkları, Savinho'nun son antrenmana katılmamasıyla beklenmedik bir darbe aldı. Manchester City, Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanacak geleneksel sezon açılışına hazırlanıyor, ancak bunu 22 yaşındaki oyuncu olmadan yapmak zorunda kalabilir. The Athletic'ten Sam Lee'ye göre Brezilyalı oyuncu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

    Kanat oyuncusu eksikken, City Football Academy'de diğer önemli isimler yer aldı. Jack Grealish, sakatlık sorunlarının ardından bir yılı aşkın sürenin ardından kulüp adına ilk maçına çıkmaya çalışırken antrenmanda yer aldı. Ona Erling Haaland, Jeremy Doku ve ocak ayında takıma katılan Marc Guehi de eşlik etti. Bu isimlerin tamamı, bu hafta sonu Arsenal'e karşı oynanacak mücadelede ilk 11'de yer kapmak için yarışıyor.


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    Tottenham anlaşmaya yaklaşıyor

    Savinho'nun yokluğunun zamanlaması, kuzey Londra'dan gelen yoğun ilgi göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Roberto De Zerbi'nin öncelikli hücum hedefini kadrosuna katırmaya çok yakın olduğu, Tottenham'ın 60 milyon £ değer biçilen yıldız için tam anlaşmaya yaklaştığı bildiriliyor.

    Spurs, Premier League'de üst üste gelen 17'nciliklerin ardından yeniden tablonun üst sıralarına tırmanmayı hedeflerken transfer piyasasında son derece hareketliydi. Kadrosunu orta saha ve savunmadaki önemli takviyelerle zaten yenileyen takımın odağı artık net şekilde hücum hattını güçlendirmeye çevrildi.

  • De Zerbi’nin transfer hamlesi sürüyor

    Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki transfer stratejisi bu yaz agresif oldu. Tottenham, transfer döneminin ilk yarısında Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke'yi kadrosuna katarak savunmaya yeni isimler getirdi. Kuzey Londra ekibi, savunmadaki bu yenilenmenin ardından orta sahada da büyük bir mesaj verdi ve Sandro Tonali ile Mateus Fernandes'ten oluşan orta saha ikilisini kadrosuna katmak için toplam 185 milyon £ ödedi.

    Savinho gibi yeni transferlerin önünü açmak için kulüp, yüksek profilli birkaç ayrılığa hazırlanıyor. Cristian Romero, Atletico Madrid'e transfer olmaya çok yakın, while full-back Djed Spence'in de Inter'e transfer olması bekleniyor. Bu ayrılıkların, Tottenham'ın Manchester City'nin direncini test etmesi için gerekli mali alanı yaratması bekleniyor, ancak Etihad yönetimi, aklında bir alternatif olmadan doğrudan bir rakibe satış yapmaya isteksiz olabilir.

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    Radarındaki alternatif hedefler

    Savinho için bir anlaşmaya varmanın çok zor olduğu ortaya çıkarsa, Spurs başka üst düzey seçenekleri de belirledi ve bunlar arasında Liverpool'un Cody Gakpo'su da yer alıyor. Hollandalı milli oyuncu, Hotspur Way'de büyük beğeni topluyor, ancak eski PSV oyuncusu için bir anlaşma çok daha karmaşık görünüyor. Gazeteci Ben Jacobs kısa süre önce duruma ışık tuttu ve Liverpool'un, önce birden fazla alternatifini kadroya katmadan çok yönlü hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya isteksiz olduğunu öne sürdü.

    Transfer dönemi kapanış tarihi yaklaşırken, Tottenham'ın geriye işaretlemesi gereken son bir kutu kaldı. De Zerbi'nin Savinho'yu kadrosuna katıp katmayacağı ya da Gakpo'ya yönelip yönelmeyeceği fark etmeksizin, Spurs pencere kapanmadan önce hücum hattındaki yeniden yapılanmayı tamamlamaya kararlı.

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