Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki transfer stratejisi bu yaz agresif oldu. Tottenham, transfer döneminin ilk yarısında Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke'yi kadrosuna katarak savunmaya yeni isimler getirdi. Kuzey Londra ekibi, savunmadaki bu yenilenmenin ardından orta sahada da büyük bir mesaj verdi ve Sandro Tonali ile Mateus Fernandes'ten oluşan orta saha ikilisini kadrosuna katmak için toplam 185 milyon £ ödedi.

Savinho gibi yeni transferlerin önünü açmak için kulüp, yüksek profilli birkaç ayrılığa hazırlanıyor. Cristian Romero, Atletico Madrid'e transfer olmaya çok yakın, while full-back Djed Spence'in de Inter'e transfer olması bekleniyor. Bu ayrılıkların, Tottenham'ın Manchester City'nin direncini test etmesi için gerekli mali alanı yaratması bekleniyor, ancak Etihad yönetimi, aklında bir alternatif olmadan doğrudan bir rakibe satış yapmaya isteksiz olabilir.