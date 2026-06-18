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Tottenham, 52 milyon sterlinlik Jan Paul van Hecke transferini doğruladı; Roberto De Zerbi ise yaz transfer döneminde üçüncü transferini gerçekleştirdi
De Zerbi, Brighton’ın yıldızıyla yeniden bir araya geldi
Tottenham, uzun vadeli bir sözleşmeyle Kuzey Londra’ya gelen Van Hecke’yi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek için kararlı bir adım attı. Bu transfer, Spurs için önemli bir yatırım niteliğinde olup, 52 milyon sterlinlik transfer ücreti, şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden Hollanda milli takımında as kadro oyuncusu olarak giderek artan statüsünü yansıtıyor.
Bu transferle 26 yaşındaki oyuncu, Güney Sahili’nde gelişimini yöneten teknik direktör Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldi. Amex Stadyumu’ndaki geçmiş ilişkileri, oyuncunun başkente transfer olma kararında kilit bir faktör oldu; İtalyan teknik adam ise Spurs kadrosunu kendi vizyonuna göre yeniden şekillendirmeye devam ediyor.
- Getty Images Sport
'Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi'
Van Hecke, hem kulübün prestijini hem de tanıdık yüzlerle çalışma fırsatını gerekçe göstererek bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van Hecke, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Spurs oyuncusu olmak büyük bir onur ve böylesine büyük bir kulübe katılmak, bir hayalin gerçekleşmesi demek,” dedi. “Baş antrenörle zaten çok güçlü bir bağım var ve onunla tekrar çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Micky [van de Ven] de bana kulüp hakkında harika şeyler anlattı, bu yüzden başlamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce rakip takımın oyuncusu olarak Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bulundum ve şimdi Spurs formasıyla taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Bu çok özel bir an olacak."
Lange, savunmadaki olgunluğu övüyor
Spurs’un sportif direktörü Johan Lange, kulübün Hollandalı oyuncuya olan ilgisinin yeni bir gelişme olmadığını, aksine uzun soluklu bir oyuncu izleme sürecinin sonucu olduğunu vurguladı. Lange, “Teknik niteliklerinin ve güçlü defans içgüdülerinin yanı sıra, oyuncu seçerken aradığımız olgunluk, karakter ve profesyonelliğe de sahip” diye açıkladı. "Kadromuzu oluşturmaya devam ederken, hem uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası olacak hem de takıma hemen katkı sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmak önemlidir. Jan Paul bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor ve takıma ne gibi katkılar sağlayacağı konusunda heyecan duyuyoruz."
Lange’nin açıklamaları, Tottenham’ın hem üst düzey fiziksel özelliklere hem de Premier Lig için gerekli zihinsel dayanıklılığa sahip oyuncuları hedefleme stratejisini vurguluyor. Geçen sezon Brighton formasıyla tüm turnuvalarda 40 maça çıkan ve üç gol ile üç asist kaydeden Van Hecke, takıma hemen katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.
- AFP
Taktik düzen için ideal bir seçim
De Zerbi, Van Hecke’nin oyun tarzının kendi geniş kapsamlı sistemine mükemmel şekilde uyduğuna inanıyor. “Jan Paul, Brighton’da birlikte geçirdiğimiz dönemden çok iyi tanıdığım birisi ve onunla tekrar çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” dedi. “O, top hakimiyetinde cesur ve kendine özgü bir oyun sergileyen, güçlü ve zeki bir stoper. Bunlar, takımımızın sahada sergilemesini istediğim oyun tarzı için önemli nitelikler.”
Spurs teknik direktörü, yeni transferinin soyunma odasına kattığı liderlik özelliklerini de vurgulayarak şunları ekledi: "Saha dışında olgun bir lider ve her gün öğrenmeye ve gelişmeye aç. Jan Paul son birkaç yılda büyük ilerleme kaydetti ve Tottenham Hotspur’da daha da gelişebileceğine inanıyorum."
Şimdilik Van Hecke, Dünya Kupası’ndaki görevlerine odaklanmaya devam edecek. Hollanda, Cumartesi günü grup aşamasının ikinci maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.