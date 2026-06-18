Tottenham, 52 milyon sterlinlik Jan Paul van Hecke transferini doğruladı; Roberto De Zerbi ise yaz transfer döneminde üçüncü transferini gerçekleştirdi

Tottenham, uzun vadeli bir sözleşmeyle Kuzey Londra’ya gelen Van Hecke’yi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek için kararlı bir adım attı. Bu transfer, Spurs için önemli bir yatırım niteliğinde olup, 52 milyon sterlinlik transfer ücreti, şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden Hollanda milli takımında as kadro oyuncusu olarak giderek artan statüsünü yansıtıyor.

Bu transferle 26 yaşındaki oyuncu, Güney Sahili’nde gelişimini yöneten teknik direktör Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldi. Amex Stadyumu’ndaki geçmiş ilişkileri, oyuncunun başkente transfer olma kararında kilit bir faktör oldu; İtalyan teknik adam ise Spurs kadrosunu kendi vizyonuna göre yeniden şekillendirmeye devam ediyor.



