Tottenham, 2028 yılına kadar İKİ KEZ küme düşüp League One'da yer alabileceği konusunda uyarıldı

Sherwood’un kulübün yapısal eksikliklerinin onları League One’a sürükleyebileceğini ima etmesiyle, Tottenham’ın kabus gibi geçen sezonu bir kez daha karanlık bir yöne saptı. Kurtulma hattının iki puan gerisinde ve zorlu bir fikstürle karşı karşıya olan takım için, Championship’te mücadele etme ihtimali, pek çok kişinin daha büyük bir çöküşün sadece başlangıcı olacağından korktuğu bir gerçeklik haline geliyor.

Kriz hakkında konuşan Sherwood, Boyle Sports'a şunları söyledi: "Bu endişe verici bir durum, kulübün transfer ve yönetiminden kimin sorumlu olduğuna bağlı. Kulübü şu anda yönetenler için, tekrar yükselip yükselmeyeceklerine dair bilgili bir cevap vermem mümkün değil, hiçbir garanti yok."