Tottenham, 2028 yılına kadar İKİ KEZ küme düşüp League One'da yer alabileceği konusunda uyarıldı
League One için tüyler ürpertici tahmin
Sherwood’un kulübün yapısal eksikliklerinin onları League One’a sürükleyebileceğini ima etmesiyle, Tottenham’ın kabus gibi geçen sezonu bir kez daha karanlık bir yöne saptı. Kurtulma hattının iki puan gerisinde ve zorlu bir fikstürle karşı karşıya olan takım için, Championship’te mücadele etme ihtimali, pek çok kişinin daha büyük bir çöküşün sadece başlangıcı olacağından korktuğu bir gerçeklik haline geliyor.
Kriz hakkında konuşan Sherwood, Boyle Sports'a şunları söyledi: "Bu endişe verici bir durum, kulübün transfer ve yönetiminden kimin sorumlu olduğuna bağlı. Kulübü şu anda yönetenler için, tekrar yükselip yükselmeyeceklerine dair bilgili bir cevap vermem mümkün değil, hiçbir garanti yok."
Kuzey Londra'da bir yönetim krizi
Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kulübü temsil etmiş olan eski orta saha oyuncusu, sorunların en tepe kademeden kaynaklandığına kesin olarak inanıyor. Sherwood, bu Mayıs ayında en kötü senaryo gerçekleşirse, mevcut yönetim kadrosunun EFL’nin çetin koşullarında yolunu bulmak için gerekli futbol uzmanlığından yoksun olduğunu savundu.
Sherwood, "Eğer bir futbol adamı gelip kulübü yönetirse, evet, gerekli kaynaklara sahip olmalı ve hemen geri dönmeyi başaracak yetkinliğe sahip olmalı," diye ekledi. "Ancak hemen geri dönemezseniz, işler çok zorlaşır. O seviyede kalıp yıllarca oradan çıkamayan dev kulüpler var."
Leicester City'nin içinde bulunduğu zor durumu yansıtıyor
Spurs, bu tehlikenin farkına varmak için diğer köklü birinci lig takımlarının son dönemdeki zorluklarına bakması yeterlidir. Sherwood, transfer ve strateji konusunda başarısızlık yaşandığında, kaynakları bol bir kulübün ne kadar çabuk çöküşe geçebileceğinin ibretlik bir örneği olarak eski şampiyon Leicester City’nin düşüşüne dikkat çekti.
Bu uyarı, Sunderland, Wolves ve Swindon Town gibi takımların iki kez üst üste küme düşme utancını yaşamış olması gibi tarihsel örneklerle de destekleniyor. Sherwood şunları söyledi: “Leicester, kulübünüz kötü yönetilirse neler olabileceğini gösteriyor. Kulüp kötü yönetilse de, şu anda kadrolarına baktığımda, Championship'te küme düşme mücadelesi vermemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok yazık.”
Premier Lig'de kalma mücadelesi
Leeds, Everton, Chelsea ve Aston Villa ile oynanacak maçlar hâlâ önlerindeyken, Tottenham’ın kaderi kendi ellerinde olsa da, şu anki konumlarının yarattığı psikolojik baskı kendini göstermeye başladı. Son dört maçta ihtiyaç duydukları sonuçları alamazlarsa, Premier Lig tarihinin en çok konuşulan kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.
Sherwood, kulübün hemen harekete geçmesi şartıyla, bir umut ışığıyla sözlerini noktaladı. “Tottenham geri dönecek. Henüz düşmediler. Eğer düşerlerse, geri dönecekler. Ve bence bunu ilk denemede başarmaları gerekiyor. Ve bence bu kulüp bunu başarabilecek kapasitede. Ancak bunu başarabilmek için karar vericileri değiştirmek gerekiyor.”