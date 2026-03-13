Torricelli: "Spalletti'nin Juventus'u taraftarların hayallerini yeniden canlandırdı. 1996 Şampiyonlar Ligi ve Vialli hakkında..."

Juventus'un eski bekçisi Moreno Torricelli, Radio Bianconera'ya konuştu. Torricelli, 1992'den 1998'e kadar Juventus forması giydi (230 maç, 3 gol) ve her şeyi kazandı: 3 Scudetto, 1 Coppa Italia, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kıtalararası Kupa, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 UEFA Kupası. Röportajın en ilginç bölümleri aşağıda yer almaktadır.
Luciano Spalletti'nin Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanabilecek mi?
"Umarım evet. Sezonun minimum hedefine ulaşmak için gerekli tüm şartlara sahip. Son güne kadar ter dökmemiz gereken bir durumdayız. Ancak kalitemizle iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız."