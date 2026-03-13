Torricelli: "Spalletti'nin Juventus'u taraftarların hayallerini yeniden canlandırdı. 1996 Şampiyonlar Ligi ve Vialli hakkında..."

Spalletti'nin takımı yönetimi hakkında:

"Thuram'ın golünden sonra yaşanan kucaklaşma çok anlamlı. Bu, takımın çok sıkı bir birliktelik içinde olduğunu ve iyi çalıştığını gösteriyor. Nitekim, Spalletti'nin gelmesinden bu yana Juve vites değiştirdi ve belki sadece birkaç maçta hata yaptı. Ama en önemlisi, taraftarların yeniden hayal kurmasını sağladı. Eşsizlik ve takımın birlikteliği fark yaratır, yardımlaşma gerektiğinde takım ortaya çıkar. Bu da bana Şampiyonlar Ligi için umut veriyor."

1996'da kazanılan Şampiyonlar Ligi:

"Evet, her şeyi kazandığımız bir grubun, bir takımın parçası olma şansına sahip olmak, taraftarların gözünde kesinlikle bir ikon olmanızı sağlar. Bu sadece beni değil, tüm takım arkadaşlarımı gururlandırıyor. Champions 96 adında bir sohbet grubumuz var, orada gülüyoruz, şakalaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Juventus gibi bir kulübün tarihine geçmek çok güzel. Bu çok büyük bir şey, çok büyük bir şey."

Gianluca Vialli hakkında:

"Gianluca, her zaman söylediğim gibi, o Juve'nin en büyük mimarlarından biriydi. O bizim kaptanımızdı ve Lippi ile birlikte, hepimizle birlikte, soyunma odası, kulüp ve teknik direktör arasında bir amaç birliği yaratmayı başardılar. Gerçekten, her açıdan sahip olduğum tek büyük lider Gianluca'ydı. O benim için ve sanırım birçok takım arkadaşım için de gerçek bir ustaydı."