Juve Stabia iflastan kurtuldu. Napoli Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihinde adli yöneticiler Dr. Salvatore Scarpa ve Dr. Mario Ferrara tarafından kararlaştırılan sermaye artırımı işlemini uygulamaya koymak amacıyla bağlayıcı bir teklif sunan Alfredo Guerri'yi uygun buldu: bu girişim, şirketin devamlılığını ve öngörülen yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak için çok önemli bir adımdır.





Bu arada, Campania kulübü "teknik direktör Ignazio Abate ile iş ilişkisinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini" duyurdu. Abate, artık Serie A'da Torino'nun teknik direktörlüğüne geçmeye hazır ve Roberto D'Aversa'nın yerini alacak.



