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AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport

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Torino, Strefezza'nın peşinde; Abate geliyor: Juve Stabia ile sözleşmesinin feshi resmiyet kazandı. Cairo'nun kulübüne ABD'den teklifler geldi

Torino
I. Abate
Juve Stabia
Transfers
Parma Calcio 1913
Olympiakos
G. Strefezza
M. Cancellieri
Serie A
Serie B

Granata'da yenilikler yolda.

Juve Stabia iflastan kurtuldu. Napoli Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihinde adli yöneticiler Dr. Salvatore Scarpa ve Dr. Mario Ferrara tarafından kararlaştırılan sermaye artırımı işlemini uygulamaya koymak amacıyla bağlayıcı bir teklif sunan Alfredo Guerri'yi uygun buldu: bu girişim, şirketin devamlılığını ve öngörülen yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak için çok önemli bir adımdır.


Bu arada, Campania kulübü "teknik direktör Ignazio Abate ile iş ilişkisinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini" duyurdu. Abate, artık Serie A'da Torino'nun teknik direktörlüğüne geçmeye hazır ve Roberto D'Aversa'nın yerini alacak.


  • GÖZLER STREFEZZA'DA

    Transfer piyasasına gelince, Torino Gabriel Strefezza ile ilgileniyor. İtalyan-Brezilyalı ofansif kanat oyuncusu (1997 doğumlu, eski Como ve Lecce oyuncusu), Parma'ya kiralanmış durumda (Parma onu kadrosunda tutmaya hazır), ancak transfer hakları Olympiakos'a ait.


    Aynı pozisyonda Yunan kulübü, Lazio'dan İtalyan Matteo Cancellieri'ye (2002 doğumlu, eski Verona oyuncusu) ilgi duyuyor. Bu oyuncuya Fiorentina, Parma ve Torino da ilgi gösteriyor.

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  • ABD'DEN TEKLİFLER

    Il Sole 24 Ore gazetesi, danışmanlık şirketi Bank of America'ya, Torino kulübünü başkan Urbano Cairo'dan satın almak üzere ABD'den teklifler geldiğini yazıyor.