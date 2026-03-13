Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Torino, Simeone'den Vlasic hakkında: "Onun sırrı ne mi? Saat 21.30'da yatıyor, gecede 10 saat uyuyor ve her zaman %100 performans gösteriyor"

Cholito, arkadaşının alışkanlıklarını ortaya çıkarıyor

Torino-Parma maçında 4-1'lik galibiyette muhteşem bir performans sergileyen Nikola Vlasic, MVP'lik bir maç çıkardı. DAZN ve Sky'a konuşan ve maçın ilk golünü atan Giovanni Simeone, konuyla ilgili şunları söyledi: 

"Karşı tarafın savunması çok sıkı olduğu için maça güçlü başlamamız gerektiğini kendimize söyledik. İlk fırsat bana geldi ve şans eseri skoru açtım. Ardından maçı tekrar ele geçirmeyi başardık ve iyi bir şekilde bitirdik. Vlasic çok güçlü bir oyuncu, çok enerjik bir insan ve onu çok seviyorum."

  • VLASIC'İN SIRRI

    "Nikola'nın sırrı nedir? Saat 21.30'da yatıyor, gecede 10 saat uyuyor ve bu sayede her zaman %100 formda oluyor," diye açıkladı eski Napoli forveti. 

