Torino, Simeone'den Vlasic hakkında: "Onun sırrı ne mi? Saat 21.30'da yatıyor, gecede 10 saat uyuyor ve her zaman %100 performans gösteriyor"

Torino-Parma maçında 4-1'lik galibiyette muhteşem bir performans sergileyen Nikola Vlasic, MVP'lik bir maç çıkardı. DAZN ve Sky'a konuşan ve maçın ilk golünü atan Giovanni Simeone, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Karşı tarafın savunması çok sıkı olduğu için maça güçlü başlamamız gerektiğini kendimize söyledik. İlk fırsat bana geldi ve şans eseri skoru açtım. Ardından maçı tekrar ele geçirmeyi başardık ve iyi bir şekilde bitirdik. Vlasic çok güçlü bir oyuncu, çok enerjik bir insan ve onu çok seviyorum."