TORİNO

İlk yarıda bazı zorluklar yaşayan Torino, ikinci yarıda rakibine karşı üstünlüğünü tam anlamıyla ortaya koydu ve hak ettiği bir galibiyet elde etti. Maçın en iyi oyuncuları Vlasic ve Simeona olurken, yedek kulübesinden eski günlerindeki Zapata'yı yeniden gördük.

Paleari 6: Kalesinde gördüğü golde birkaç hata yaptı, bunun dışında yeterli bir performans sergiledi.

Coco 6: Defansif aşamada iyi koruma sağladı, boşlukları iyi kapattı ve kontra ataklarda da kendini gösterdi.

Ismajli 6,5: Oristanio'yu iyi kapattı, kanatta da yardımcı oldu.

Ebosse 6: İlk yarıda Pellegrino'ya karşı bazı sorunlar yaşadı, ancak ikinci yarıda oyun ritmini daha iyi yakaladı.

(48' ikinci yarıda Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: Genel olarak yeterli bir maç çıkardı, oyuna iyi uyum sağladı.

Ilkhan 7: İlk golünü attı ve ikna edici bir maç çıkardı.

(30' s.t. Prati 6: sahaya iyi girdi, savunmada iyi yardımcı oldu.)

Gineitis 6: Genel olarak yeterli bir maç çıkardı, belki biraz daha karmaşık paslar denemesi gerekirdi.

Obrador 6,5: sol kanatta geniş oynadı, C. Adams'a iyi destek verdi.

Vlasic 7,5: Orta sahanın lideri, geri çekilme aşamasında iyi bir duvar oluşturdu ve dikey yönde çok hızlı bir şekilde atağa çıktı. Takımın oyunu için her zaman çok değerli.

(48' ikinci yarıdan itibaren Anjorin: s.v.)

Adams 7: Yoğun bir maç çıkardı. Her zaman oyunun içindeydi, birçok top kazandı ve takımı iyi bir şekilde atağa çıkardı. Üçüncü gol için mükemmel bir asist yaparak performansını taçlandırdı.

(17' ikinci yarıdan itibaren Zapata 7: Sonunda forvetin ikna edici bir maçı, uzak mesafeden attığı çok güzel bir golle tüm gücünü gösterdi.)

Simeone 7,5: Hücumda her zaman tehlikeli olan oyuncu, önce skoru açtı, ardından üçüncü golde harika bir hareketle fiziksel formunun ne kadar iyi olduğunu gösterdi.

(30. dakikadan itibaren Kulenovic 6,5: Maça iyi bir giriş yaptı ve oyuna girdikten birkaç dakika sonra mükemmel bir şutla rakip kaleyi tehdit etti.)

Teknik Direktör: D'Aversa 7: Torino, ikna edici bir galibiyet aldı. İlk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergiledikten sonra, ikinci yarıda sahayı tamamen kontrol altına aldı ve rakibine karşı karakterini ortaya koydu. D'Aversa, yedek kulübesinden formda bir Zapata ve iyi bir performans sergileyen Kulenovic'i oyuna dahil etti.