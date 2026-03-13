Torino-Parma, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Simeone ve Vlasic, ne ikili ama! Pellegrino maçı belirledi

29. haftanın erken maçlarının sonuçları.

TORİNO

İlk yarıda bazı zorluklar yaşayan Torino, ikinci yarıda rakibine karşı üstünlüğünü tam anlamıyla ortaya koydu ve hak ettiği bir galibiyet elde etti. Maçın en iyi oyuncuları Vlasic ve Simeona olurken, yedek kulübesinden eski günlerindeki Zapata'yı yeniden gördük.

Paleari 6: Kalesinde gördüğü golde birkaç hata yaptı, bunun dışında yeterli bir performans sergiledi.

Coco 6: Defansif aşamada iyi koruma sağladı, boşlukları iyi kapattı ve kontra ataklarda da kendini gösterdi.

Ismajli 6,5: Oristanio'yu iyi kapattı, kanatta da yardımcı oldu.

Ebosse 6: İlk yarıda Pellegrino'ya karşı bazı sorunlar yaşadı, ancak ikinci yarıda oyun ritmini daha iyi yakaladı.

(48' ikinci yarıda Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: Genel olarak yeterli bir maç çıkardı, oyuna iyi uyum sağladı.

Ilkhan 7: İlk golünü attı ve ikna edici bir maç çıkardı.

(30' s.t. Prati 6: sahaya iyi girdi, savunmada iyi yardımcı oldu.)

Gineitis 6: Genel olarak yeterli bir maç çıkardı, belki biraz daha karmaşık paslar denemesi gerekirdi.

Obrador 6,5: sol kanatta geniş oynadı, C. Adams'a iyi destek verdi.

Vlasic 7,5: Orta sahanın lideri, geri çekilme aşamasında iyi bir duvar oluşturdu ve dikey yönde çok hızlı bir şekilde atağa çıktı. Takımın oyunu için her zaman çok değerli.

(48' ikinci yarıdan itibaren Anjorin: s.v.)

Adams 7: Yoğun bir maç çıkardı. Her zaman oyunun içindeydi, birçok top kazandı ve takımı iyi bir şekilde atağa çıkardı. Üçüncü gol için mükemmel bir asist yaparak performansını taçlandırdı.

(17' ikinci yarıdan itibaren Zapata 7: Sonunda forvetin ikna edici bir maçı, uzak mesafeden attığı çok güzel bir golle tüm gücünü gösterdi.)

Simeone 7,5: Hücumda her zaman tehlikeli olan oyuncu, önce skoru açtı, ardından üçüncü golde harika bir hareketle fiziksel formunun ne kadar iyi olduğunu gösterdi.

(30. dakikadan itibaren Kulenovic 6,5: Maça iyi bir giriş yaptı ve oyuna girdikten birkaç dakika sonra mükemmel bir şutla rakip kaleyi tehdit etti.)

Teknik Direktör: D'Aversa 7: Torino, ikna edici bir galibiyet aldı. İlk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergiledikten sonra, ikinci yarıda sahayı tamamen kontrol altına aldı ve rakibine karşı karakterini ortaya koydu. D'Aversa, yedek kulübesinden formda bir Zapata ve iyi bir performans sergileyen Kulenovic'i oyuna dahil etti.

  • PARMA

    İyi bir ilk yarı geçiren konuk takım, ikinci yarıda fiziksel olarak çöktü ve ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Defans hattı genelinde birçok zorluk yaşanırken, hücumda Pellegrino iyi bir performans sergiledi.

    Suzuki 5: Uzun süren sakatlığının ardından kendisi için kesinlikle kolay olmayan bir maçtı. İlk yarıda bacaklarının arasından topu kaçırırken, ikinci yarıda her yönden toplar aldı.

    Delprato 5,5: Özellikle ikinci yarıda performansı düştü. Savunmada zorlandı, kontra ataklarda iyi hareketlerle önlenebilir hataları birbirini izledi.

    Troilo 5: Özellikle Simeone'yi markajda tutmakta zorlandı. Mesafeler çok genişti ve bu da rakiplerin mümkün olduğunca uzun süre oyun kurmasına izin verdi.

    (18' ikinci yarıdan itibaren Valenti 5: Çok az topa dokundu ve oynadığı toplar genellikle kaybedildi veya takım arkadaşları tarafından geri kazanıldı.)

    Circati 5: Kapanışlarda yavaştı, sık sık geç kaldı ve kontra ataklarda takım arkadaşlarına yaptığı paslarda isabetli değildi.

    Cremaschi: s.v.

    (11' p.t. Britschgi 5,5: Maçta tam olarak ikna edici değil, oldukça ağırbaşlı, oyunun tam ortasına giremiyor.)

    (33' ikinci yarı Ondrejka: s.v.)

    Ordonez 5,5: İlk yarıda, özellikle hatlar arasında birkaç iyi pozisyon yaratmaya çalıştı, ancak ikinci yarıda sahadan kayboldu.

    (18' ikinci yarı Oristanio 5: hareketleri genellikle kafa karıştırıcıydı, hücum oyununa gerçek bir katkı sağlamadı.)

    Keita 4,5: Kendi kalesine attığı golde şanssızdı, bunun dışında özellikle takım arkadaşlarının hızlı kontra ataklarında çok zorlandı.

    (18' ikinci yarıdan itibaren Estevez 6: Takım arkadaşları tarafından pek destek görmese de sahaya iyi bir giriş yaptı.)

    Sorensen 5,5: Harekete iyi son vermek için gerekli olan hassasiyetten her zaman yoksun. Fazla titiz.

    Valeri 5,5: İlk yarıda daha aktifti, ancak ikinci yarıda takımın geri kalanı gibi biraz kayboldu ve önemli topları kaybetti.

    Strefezza 6: Hücumda, rakibi de hedef alarak bir şeyler yaratmaya çalıştı.

    Pellegrino 6,5: Kesinlikle takımının en iyisiydi. Geçici beraberlik golünü attı, bunun dışında her zaman vücudunu iyi kullandı ve rakip ceza sahasında tehlikeli oldu.

    Teknik Direktör: Cuesta 5: Parma ikinci yarıda fiziksel olarak çöktü. Değişiklikler belki de daha erken yapılmalıydı, ancak genel olarak beklenen ivme değişikliğini sağlamadılar.

