1,98 m gibi dikkat çekici bir boya sahip olan Woltemade, fiziksel olarak geleneksel bir santrforu andırıyor, ancak oyun tarzı taktiksel bir uyumsuzluk yarattı. Oyuncu, hava toplarındaki ikili mücadelelerin en büyük gücü olmadığını açıkça kabul etti ve çoğu zaman geriye gelip ikinci forvet gibi oynamayı tercih ediyor.

Fiziksel profiliyle sahadaki rolü arasındaki kopukluk, düzenli olarak ilk 11'de yer bulmasını zorlaştırdı. Woltemade, Juventus formasıyla Serie A'da üç maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı veremedi; ayrıca Bianconeri formasıyla ağları yalnızca bir kez havalandırdı ve bu gol, Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen'e karşı alınan 5-0'lık galibiyette penaltıdan geldi.