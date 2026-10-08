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Torino'da sabır tükeniyor! Juventus, Woltemade'nin gelişinden sadece haftalar sonra ocak ayı için yedek isimler belirliyor
Woltemade korkunç gol kaçırmasının ardından eleştirilerin odağında
La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus'ta Woltemade için balayı dönemi şaşırtıcı bir hızla sona erdi; siyah-beyazlılar şimdiden olası alternatifleri taramaya başladı. Uzun boylu forvet, Newcastle United'dan Serie A ekibine doğrudan £3,5 milyonluk kiralama anlaşmasıyla katıldı, ancak Torino'daki yaşama uyum sağlamakta zorlandı.
İtalyan devine uygunluğuna dair endişelerin, Almanya ile UEFA Uluslar Ligi'ndeki son milli aranın ardından arttığı bildirildi. Sırbistan'a karşı oynanan maçta Woltemade, kısa sürede viral olan bariz bir gol fırsatını harcadı ve bomboş kaleye iki yarda mesafeden topu ağlara gönderemedi.
Alman milli oyuncunun, Jurgen Klopp yönetimindeki yeni milli takım düzeninden fayda sağlaması bekleniyordu; Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti de forvetin Torino'ya yenilenmiş bir enerjiyle dönmesini umuyordu. Ancak sınırlı süre alması ve bitiricilikteki eksikliği farklı bir tablo ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Allianz Stadyumu'nda taktik uyumsuzluk
1,98 m gibi dikkat çekici bir boya sahip olan Woltemade, fiziksel olarak geleneksel bir santrforu andırıyor, ancak oyun tarzı taktiksel bir uyumsuzluk yarattı. Oyuncu, hava toplarındaki ikili mücadelelerin en büyük gücü olmadığını açıkça kabul etti ve çoğu zaman geriye gelip ikinci forvet gibi oynamayı tercih ediyor.
Fiziksel profiliyle sahadaki rolü arasındaki kopukluk, düzenli olarak ilk 11'de yer bulmasını zorlaştırdı. Woltemade, Juventus formasıyla Serie A'da üç maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı veremedi; ayrıca Bianconeri formasıyla ağları yalnızca bir kez havalandırdı ve bu gol, Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen'e karşı alınan 5-0'lık galibiyette penaltıdan geldi.
Retegui ve Balogun hedefler arasında öne çıkıyor
Yeni bir kilit oyuncu arayışı şimdiden başladı; Giovanni Carnevali'nin hücum hattını güçlendirmek için üç ana hedefi değerlendirdiği bildiriliyor. Kısa listenin üst sıralarında, şu anda Suudi Arabistan'da Al-Qadsiah forması giyen eski Atalanta forveti Mateo Retegui yer alıyor.
Buna ek olarak, eski Arsenal yıldızı Folarin Balogun da ilgilenilen isimlerden biri olarak belirlendi. Daha önce Ligue 1'de ve ABD ile uluslararası arenada kalitesini gösteren Monaco forveti, Woltemade'nin şu anda eksik kaldığı hareketlilik ve bitiricilik özelliğini sunuyor. Juventus, çok beğenilen hücum oyuncusu için bir hamlenin mali açıdan ne kadar uygulanabilir olduğunu değerlendirirken, Balogun'un Monaco'daki durumu da yakından takip ediliyor.
- Getty Images Sport
İç çözümler ve gelecek planlaması
Yurt dışında oynayan kendini kanıtlamış yıldızların yanı sıra Juventus, İtalya içindeki yerli yetenekleri de yakından takip ediyor. Bologna'dan Frosinone'de kiralık olarak forma giyen Antonio Raimondo, kısa listedeki üçüncü isim ve şu anda performansıyla dikkat çekiyor.
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