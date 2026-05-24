AFP
Torino'da kaos! Aşırı fan grupları arasındaki şiddet olaylarının ardından bir taraftarın hastaneye kaldırılması nedeniyle Juventus ile Torino arasındaki derbi maçı ertelendi
Stadyumun dışında şiddetli çatışmalar çıktı
Her iki tarafın taraftarları arasında şiddetli çatışmalar yaşanması üzerine ortam gerginleşti; bu durum, yerel yetkilileri sezonun son maçı öncesinde düzeni sağlamak amacıyla müdahale etmeye zorladı.
La Repubblica'ya göre, iki grup karşılaştığında havai fişek, şişe ve taş atma gibi şiddet olayları yaşandı. Durum, Juventus takım otobüsünün varışında atışlara maruz kalacağı noktaya kadar tırmandı ve İtalyan futbolunun kutlanması gereken bir gecede gerginliği daha da artırdı.
Maçın başlangıcı kamu güvenliği gerekçesiyle ertelendi
Sky Italia'nın haberine göre, bir Juventus taraftarı "keskin olmayan bir cisimle vurulduktan" sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve kafasından ameliyat olması gerekti. Maç öncesi çıkan kavganın şiddeti, bu gergin ortamda maçın oynanıp oynanmaması konusunda ciddi endişelere yol açtı.
Bu gecikme nedeniyle, İtalya'daki diğer ilk dört sırayı paylaşan takımlar maçlarına başlarken, Torino ve Juventus oyuncuları soyunma odalarında beklemek zorunda kaldı.
Maç nihayet başladığında Juve taraftarları protesto etti
Maçın yerel saatle 21:51'de başlaması yönündeki nihai karar, özellikle Bianconeri ultrasları tarafından pek de olumlu karşılanmadı. AFP'nin haberine göre, Juventus'un en sadık taraftarları, yaralanan arkadaşlarına saygı gösterilmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasına yol açan güvenlik zaaflarına karşı protesto amacıyla maçın tamamen ertelenmesini talep etti.
Maçın gerçekten başlayacağı duyurulduğunda, deplasman tribünündeki birçok Juventus taraftarı, gözle görülür bir protesto olarak koltuklarını terk etmeyi tercih etti. Bu toplu çıkış, maçın nihayet başlamasıyla birlikte, deplasman tribününün bazı bölümlerini boş bıraktı; maç, başlangıçta planlanandan yaklaşık 70 dakika geç başladı.
Şampiyonlar Ligi yarışı gecikmelerden etkilendi
Bu gecikme, Luciano Spalletti’nin çalıştırdığı Juventus’un Şampiyonlar Ligi yarışında önemli spor sonuçları doğurdu. AC Milan, Cagliari’ye 2-1 yenilirken, Como ise Juventus’un maçı başlamadan önce Cremonese’yi deplasmanda mağlup ederek dördüncü ve son eleme biletini garantiledi. Juventus’a karşı daha iyi iç saha-deplasman maçları skoruna sahip olması nedeniyle, Como, Torino’ya karşı alacağı sonuç ne olursa olsun Bianconeri tarafından geçilemezdi.