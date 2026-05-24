Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

Torino'da kaos! Aşırı fan grupları arasındaki şiddet olaylarının ardından bir taraftarın hastaneye kaldırılması nedeniyle Juventus ile Torino arasındaki derbi maçı ertelendi

Juventus
Serie A
Torino - Juventus
Torino

Serie A sezonunun son günü, Torino'da yaşanan çirkin olaylarla gölgelendi; Juventus ile Torino arasında oynanacak "Derby della Mole" maçı, rakip taraftar grupları arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle bir saatten fazla ertelendi. Bir taraftarın acil olarak hastaneye kaldırılması üzerine kamu güvenliği endişeleri ön plana çıktı ve maç geçici olarak askıya alındı.

  • Stadyumun dışında şiddetli çatışmalar çıktı

    Her iki tarafın taraftarları arasında şiddetli çatışmalar yaşanması üzerine ortam gerginleşti; bu durum, yerel yetkilileri sezonun son maçı öncesinde düzeni sağlamak amacıyla müdahale etmeye zorladı.

    La Repubblica'ya göre, iki grup karşılaştığında havai fişek, şişe ve taş atma gibi şiddet olayları yaşandı. Durum, Juventus takım otobüsünün varışında atışlara maruz kalacağı noktaya kadar tırmandı ve İtalyan futbolunun kutlanması gereken bir gecede gerginliği daha da artırdı.


    • Reklam
  • FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP

    Maçın başlangıcı kamu güvenliği gerekçesiyle ertelendi

    Sky Italia'nın haberine göre, bir Juventus taraftarı "keskin olmayan bir cisimle vurulduktan" sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve kafasından ameliyat olması gerekti. Maç öncesi çıkan kavganın şiddeti, bu gergin ortamda maçın oynanıp oynanmaması konusunda ciddi endişelere yol açtı.

    Bu gecikme nedeniyle, İtalya'daki diğer ilk dört sırayı paylaşan takımlar maçlarına başlarken, Torino ve Juventus oyuncuları soyunma odalarında beklemek zorunda kaldı.

  • Maç nihayet başladığında Juve taraftarları protesto etti

    Maçın yerel saatle 21:51'de başlaması yönündeki nihai karar, özellikle Bianconeri ultrasları tarafından pek de olumlu karşılanmadı. AFP'nin haberine göre, Juventus'un en sadık taraftarları, yaralanan arkadaşlarına saygı gösterilmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasına yol açan güvenlik zaaflarına karşı protesto amacıyla maçın tamamen ertelenmesini talep etti.

    Maçın gerçekten başlayacağı duyurulduğunda, deplasman tribünündeki birçok Juventus taraftarı, gözle görülür bir protesto olarak koltuklarını terk etmeyi tercih etti. Bu toplu çıkış, maçın nihayet başlamasıyla birlikte, deplasman tribününün bazı bölümlerini boş bıraktı; maç, başlangıçta planlanandan yaklaşık 70 dakika geç başladı.

  • FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP

    Şampiyonlar Ligi yarışı gecikmelerden etkilendi

    Bu gecikme, Luciano Spalletti’nin çalıştırdığı Juventus’un Şampiyonlar Ligi yarışında önemli spor sonuçları doğurdu. AC Milan, Cagliari’ye 2-1 yenilirken, Como ise Juventus’un maçı başlamadan önce Cremonese’yi deplasmanda mağlup ederek dördüncü ve son eleme biletini garantiledi. Juventus’a karşı daha iyi iç saha-deplasman maçları skoruna sahip olması nedeniyle, Como, Torino’ya karşı alacağı sonuç ne olursa olsun Bianconeri tarafından geçilemezdi.