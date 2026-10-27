Torino-Como CANLI: Maç anlatımı, goller ve önemli pozisyonlar, ilk 11'ler ve maç bilgileri

Torino ve Como, bu akşam saat 20.45'te Olimpico Grande Torino Stadı'nda Serie A'nın 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Puan durumunda Ignazio Abate yönetimindeki Torino, 13 puanla sekizinci sırada; Cesc Fabregas yönetimindeki Como ise 17 puanla beşinci sırada. Maçı Collu yönetecek, VAR'da Marini görev yapacak.