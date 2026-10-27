Torino ve Como, bu akşam saat 20.45'te Olimpico Grande Torino Stadı'nda Serie A'nın 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Puan durumunda Ignazio Abate yönetimindeki Torino, 13 puanla sekizinci sırada; Cesc Fabregas yönetimindeki Como ise 17 puanla beşinci sırada. Maçı Collu yönetecek, VAR'da Marini görev yapacak.
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Çeviri:
Torino-Como CANLI: Maç anlatımı, goller ve önemli pozisyonlar, ilk 11'ler ve maç bilgileri
GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR
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İLK 11’LER VE MAÇ KÜNYESİ
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Teknik direktör: Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Teknik direktör: Fàbregas.
HAKEM: Collu
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