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Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Torino-Como CANLI: Maç anlatımı, goller ve önemli pozisyonlar, ilk 11'ler ve maç bilgileri

Torino - Como
Serie A
Torino
Como

Serie A'nın 9. haftasında Abate, Fabregas'a karşı karşıya geliyor

Torino ve Como, bu akşam saat 20.45'te Olimpico Grande Torino Stadı'nda Serie A'nın 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Puan durumunda Ignazio Abate yönetimindeki Torino, 13 puanla sekizinci sırada; Cesc Fabregas yönetimindeki Como ise 17 puanla beşinci sırada. Maçı Collu yönetecek, VAR'da Marini görev yapacak.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

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  • İLK 11’LER VE MAÇ KÜNYESİ

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Teknik direktör: Abate.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Teknik direktör: Fàbregas.


    HAKEM: Collu

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