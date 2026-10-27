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Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Torino-Como CANLI: Maç anlatımı, goller ve önemli anlar, ilk 11'ler ve maç künyesi

Torino - Como
Serie A
Torino
Como

Abate, Serie A'nın 9. haftasında Fabregas'la karşı karşıya

Torino ve Como bu akşam saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da, Serie A'nın 9. hafta maçında sahaya çıkacak. Puan tablosunda Ignazio Abate yönetimindeki Torino 13 puanla sekizinci sırada yer alırken, Cesc Fabregas yönetimindeki Como 17 puanla beşinci sırada. Maçı Collu yönetecek, VAR'da Marini görev yapacak.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

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  • İlk 11'ler ve maçın künyesi

    Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. Teknik direktör: Abate


    Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Caqueret; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas


    HAKEM: Collu

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