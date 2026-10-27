Torino ve Como bu akşam saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da, Serie A'nın 9. hafta maçında sahaya çıkacak. Puan tablosunda Ignazio Abate yönetimindeki Torino 13 puanla sekizinci sırada yer alırken, Cesc Fabregas yönetimindeki Como 17 puanla beşinci sırada. Maçı Collu yönetecek, VAR'da Marini görev yapacak.