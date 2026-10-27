Torino ve Como bu akşam saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da, Serie A'nın 9. hafta maçında sahaya çıkacak. Puan tablosunda Ignazio Abate yönetimindeki Torino 13 puanla sekizinci sırada yer alırken, Cesc Fabregas yönetimindeki Como 17 puanla beşinci sırada. Maçı Collu yönetecek, VAR'da Marini görev yapacak.
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Torino-Como CANLI: Maç anlatımı, goller ve önemli anlar, ilk 11'ler ve maç künyesi
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
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İlk 11'ler ve maçın künyesi
Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. Teknik direktör: Abate
Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Caqueret; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas
HAKEM: Collu
SARI KART GÖRENLER:
KIRMIZI KART GÖRENLER:
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