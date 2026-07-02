Torino, Cagliari’yi geride bırakarak Oristanio transferini gerçekleştirdi: transferin ayrıntıları, önümüzdeki günlerde sağlık muayeneleri yapılacak

Futbol kariyerine Inter’in altyapısında başlayan Gaetano Oristanio, Hollanda’nın Volendam takımında iki sezon geçirdikten sonra (2021-2023) Cagliari’ye transfer oldu ve bu takımda 27 maça çıkıp 2 gol attı. Ardından Venezia'ya transfer oldu; bu kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Oristanio, bu takımda 37 maçta forma giyip 3 gol attı.