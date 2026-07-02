Gaetano Oristanio için yapılan yarışta Torino galip geldi ve Venezia’nın kadrosunda yer alan forvet oyuncusuna ilgi gösteren Cagliari’yi geride bıraktı. Sky Sport’un haberine göre, oyuncunun önümüzdeki hafta başında Torino’ya gelmesi bekleniyor;burada sağlık kontrolünü tamamlayacak ve yeni kulübüyle imzalayacağı sözleşmeyi imzalayacak.
Getty Images Sport
Çeviri:
Torino, Cagliari’yi geride bırakarak Oristanio transferini gerçekleştirdi: transferin ayrıntıları, önümüzdeki günlerde sağlık muayeneleri yapılacak
KENDİNİ KANITLAMA ARZUSU
Fiziksel açıdan oldukça zorlu bir sezonun ardından – bu sezon Parma formasıyla Serie A’da sadece 20 maça çıkıp tek bir gol atabilen – 2002 doğumlu forvet, Ignazio Abate’nin yönetimindeki yeni Torino’nun transfer piyasasındaki ilk takviyelerinden biri olacak. Sky Sport’a göre, transfer işlemi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde sonuçlanacak.
ORISTANIO’NUN KARİYERİ
Futbol kariyerine Inter’in altyapısında başlayan Gaetano Oristanio, Hollanda’nın Volendam takımında iki sezon geçirdikten sonra (2021-2023) Cagliari’ye transfer oldu ve bu takımda 27 maça çıkıp 2 gol attı. Ardından Venezia'ya transfer oldu; bu kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Oristanio, bu takımda 37 maçta forma giyip 3 gol attı.