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AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Torino, Abate kendini tanıtıyor: “Taktik şemalarına takıntılı biri değilim, cesur bir Torino istiyorum”

Torino
Serie A

Ignazio Abate, Torino’nun yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Basın toplantısındaki açıklamalardan önce, sportif direktör Petrachi söz aldı ve Granata’nın önümüzdeki Serie A sezonunda “sürpriz takım” olmasını diledi.


"D'Aversa'ya teşekkür ederim, bu bir zorunluluktur çünkü inanılmaz bir iş çıkardı. Sonuçta görevine devam etmeyi hak etmişti, ancak benim bir değişiklik arzum vardı: farklı bir futbol oynamak, daha çok benim hoşuma giden bir futbol oynamak, genç oyuncular üzerinde çalışmak ve takıma tazelik katmak istedim. Abate, önemli fikir ve yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı. Onun fikirlerini tamamen paylaşıyorum; bu geçiş, belirli bir yöne doğru ilerlemek için zorunluydu."

  • Ardından Abate söz aldı:


    "Burada formanın ağırlığını hissediyorsunuz, ben de günlük hayatta yerine getirmeye çalıştığım sorumluluğu hissediyorum. Tanınabilir bir Torino istiyorum, büyük bir kimlik yaratmak istiyoruz. Oyunu domine edecek, saldırgan ve inisiyatif alan bir futbol istiyorum. Transfer piyasası mı? Acele etmemeliyiz, işlevsel profillere odaklanmalıyız. Taktik düzenleri konusunda katı değilim, cesur bir Torino istiyorum. Üçlü savunma ile oynamak istiyoruz, sonra çözümler arayacağız: statik takımlar tahmin edilebilir."


    “Toro’yu kabul etmek kolaydı; bu formanın ağırlığı var ve insanlar tutkuyla yaşıyor. Ortamı hissetmeye ihtiyacım var, taraftarların kendilerini bizde görmelerini istiyorum. Bu değerlerde, çalışkanlıkta ve aidiyet duygusunda kendimi buluyorum. Puan sıralamasıyla ilgili hedeflerim yok. Birincil hedefimiz sağlam temeller oluşturmak. Toro’yu sanki Real Madrid’miş gibi gören insanları kadromuza katmalıyız. Sonra nereye varacağımızı göreceğiz.”

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