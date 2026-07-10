Torino, Abate kendini tanıtıyor: “Taktik şemalarına takıntılı biri değilim, cesur bir Torino istiyorum”

Ignazio Abate, Torino’nun yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Basın toplantısındaki açıklamalardan önce, sportif direktör Petrachi söz aldı ve Granata’nın önümüzdeki Serie A sezonunda “sürpriz takım” olmasını diledi.
"D'Aversa'ya teşekkür ederim, bu bir zorunluluktur çünkü inanılmaz bir iş çıkardı. Sonuçta görevine devam etmeyi hak etmişti, ancak benim bir değişiklik arzum vardı: farklı bir futbol oynamak, daha çok benim hoşuma giden bir futbol oynamak, genç oyuncular üzerinde çalışmak ve takıma tazelik katmak istedim. Abate, önemli fikir ve yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı. Onun fikirlerini tamamen paylaşıyorum; bu geçiş, belirli bir yöne doğru ilerlemek için zorunluydu."