Topps, Lionel Messi’nin bebek Lamine Yamal’ı kucağında tuttuğu ikonik fotoğrafı, ‘çılgın’ Dünya Kupası finali karşılaşmasının ardından 1-of-1 koleksiyon kartına dönüştürdü

Messi, Dünya Kupası finali öncesinde bu fotoğraf hakkında konuşunca haber daha da fazla ilgi gördü. Fotoğraf, Yamal’ın futbolun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmasından çok önce, Messi’nin Barcelona’da forma giydiği dönemde bir UNICEF bağış kampanyası sırasında çekilmişti.

ESPN’in aktardığına göre Messi, “O fotoğraf inanılmaz,” dedi. “O daha bebekken onunla bir fotoğraf çektirmiştim. Şimdi ikimizin de Dünya Kupası’nda oynaması gerçekten çılgınca.”