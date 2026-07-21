Getty Images Sport
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Topps, Lionel Messi’nin bebek Lamine Yamal’ı kucağında tuttuğu ikonik fotoğrafı, ‘çılgın’ Dünya Kupası finali karşılaşmasının ardından 1-of-1 koleksiyon kartına dönüştürdü
Kült bir görüntü, koleksiyon kartına dönüştü
Topps, Messi’nin bebek Yamal’ı kucağında tuttuğu ünlü fotoğrafın yer aldığı, dünyada tek örneği olan bir koleksiyon kartını piyasaya süreceğini duyurdu. Bu eşsiz kart, bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıkması planlanan Topps Stadium Club UCC kutularına eklenecek. Bu duyuru, Pazar günü oynanan Dünya Kupası finalinin ardından geldi; Yamal’ın da katkısıyla İspanya, Messi’nin Arjantin’ini 1-0 mağlup ettiği bu karşılaşma, unutulmaz görüntüyü yeniden gündeme getirdi.
- AFP
Messi, olağanüstü buluşmayı değerlendiriyor
Messi, Dünya Kupası finali öncesinde bu fotoğraf hakkında konuşunca haber daha da fazla ilgi gördü. Fotoğraf, Yamal’ın futbolun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmasından çok önce, Messi’nin Barcelona’da forma giydiği dönemde bir UNICEF bağış kampanyası sırasında çekilmişti.
ESPN’in aktardığına göre Messi, “O fotoğraf inanılmaz,” dedi. “O daha bebekken onunla bir fotoğraf çektirmiştim. Şimdi ikimizin de Dünya Kupası’nda oynaması gerçekten çılgınca.”
Hayır amaçlı fotoğraf çekiminden tarihe
Bir hayır amaçlı fotoğraf çekimi olarak başlayan bu olay, futbol tarihinin en dikkat çekici “döngünün tamamlanması” anlarından birine dönüştü. Messi, kulüple sayısız kupa kazandıktan sonra bir Barcelona efsanesine dönüştü; Yamal ise o günden bu yana aynı kulüpte İspanya’nın en büyük yıldızlarından biri haline geldi. Dünya Kupası finalinde gerçekleşen karşılaşmaları, pek çok kişinin nesiller arası sembolik bir bayrak devri olarak gördüğü olayı gözler önüne serdi.
- Getty Images Sport
Her iki yıldız da artık geleceğe bakıyor
2026 Dünya Kupası finali, Messi’nin futbolun en büyük sahnesindeki son maçı olabilir; 39 yaşındaki oyuncunun, parlak bir milli kariyerin ardından milli futboldan emekli olması bekleniyor. Her iki oyuncu da, takımlarının Dünya Kupası’ndaki sekiz maçın hepsinde forma giydikten sonra artık bir mola verecek. Yamal, 2026-27 LaLiga sezonu öncesinde Barcelona'ya geri dönecek; Messi ise FIFA turnuvasının ardından MLS sezonunun yeniden başlamasıyla birlikte Inter Miami'ye katılacak.
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