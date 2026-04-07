AFP
Çeviri:
"Toplumun senin gibi insanlara ihtiyacı var" - Atletico Madrid'in yıldızı MLS macerasına hazırlanırken Diego Simeone, Antoine Griezmann'a duygusal bir konuşmada onu "sevdiğini" söyledi
Duygusal anma töreni protokolü bozdu
Simeone, Atlético Madrid’in Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde bu kamuoyu önünde bir saygı gösterisi düzenledi. Spotify Camp Nou’da Griezmann’ın yanında oturan Arjantinli teknik direktör, basın sözcüsünü sözünü kesti. Forvetin Orlando City’ye katılmak üzere ABD’ye gideceğini bilen Simeone, daha önce kulüple birlikte Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası’nı kazanan bu oyuncuyu bizzat onurlandırmak istedi.
"Affedersiniz, affedersiniz," diye başladı basın toplantısına. "Sorularınızı sormaya başlamadan önce, bir teknik direktör ve Atletico Madrid taraftarı olarak, Antoine'ın bugünkü basın toplantısında hazır bulunmasını istedim."
Senin gibi insanlara ihtiyaç duyan bir toplum
35 yaşındaki oyuncu, Atlético formasıyla 489 maça çıkıp 211 gol ve 97 asist kaydetmiş olarak geride inanılmaz bir miras bırakıyor. Teknik direktör, bu tarihi ayrılığa ilişkin olarak şunları söyledi: "Tüm emeklerin ve alçakgönüllülüğün için teşekkür ederim. Günümüz gençliği ve senin gibi insanlara ihtiyaç duyan bir toplum için takdire şayan bir insansın. Bize verdiğin her şey, bize verdiğin her şey ve sana vermeye devam etmeni isteyeceğim her şey için teşekkür ederim. Bağlılığın, her zaman bir profesyonel ve bir insan olarak davrandığın, bir aile olarak sahip olduğumuz o güzel ilişkiyi ayırt etmeyi bildiğin ve teknik direktör ile arkadaş/oyuncu arasındaki o zor çizgiyi aşmadığın için teşekkür ederim. Seni önce bir oyuncu, sonra bir arkadaş olarak görüyorum."
Florida'da MLS macerası sizi bekliyor
Griezmann, 10 Temmuz'da Orlando City'ye bedelsiz transfer olacak ve 2019'da Barcelona'ya 120 milyon avroluk dev transferi ve 22 milyon avroluk geri dönüşü de içeren Avrupa kariyerini noktalayacak. 2018 Dünya Kupası şampiyonu şu yanıtı verdi: "Kalbimi açabilmem için ailemle ve Simeone ile onun ailesiyle birlikte olmam gerektiğini düşünüyorum, ama ona çok şey borçluyum. Real Sociedad ve bana birçok şey öğreten Simeone'nin çalışmaları sayesinde hayal bile edemeyeceğim bir seviyeye ulaştım. Şahsen ona hayranım ve onu seviyorum. El Cholo'dan eğitim almak benim için bir onur ve gurur kaynağı."
Son ana kadar kupa için mücadele etmek
Takımdan ayrılması kaçınılmaz olsa da, forvet oyuncusu bu sezon tüm turnuvalarda 44 maçta 13 gol atarak takım için hayati önemini koruyor. La Liga’da sekiz maç kalmışken ve Avrupa’daki hedefleri hâlâ devam ederken, teknik direktör şakayla karışık bir şekilde, kendisine duyduğu sevginin ilk 11’de yer almayı garanti etmeyeceğini belirtti.
"Ligde sekiz maç, Copa del Rey'de bir maç kaldı ve Tanrı izin verirse, beş Şampiyonlar Ligi maçı daha oynayacağız," dedi. "Bu zamanın tadını çıkarmaya devam etmenizi tavsiye ederim. Sizi çok seviyorum. Bugün burada herhangi bir Atlético de Madrid taraftarı olsaydı, aynı şeyi söylerdi. Onlarla tamamen bağlantılı hissediyorum. Ben sizin teknik direktörünüzüm ve biliyorsunuz ki yarın koşmazsanız, kadro dışı kalırsınız. Hepsi bu. Üzgünüm. Sadece bu sözleri söylemek istedim."