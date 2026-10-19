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Mosaab Salah
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Topa sahip olma ile alan savaşı: Paris Saint-Germain-Barcelona zirvesinde üstünlük kimin olacak?

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Fransa
İspanya

Beklenen karşılaşmada zaferi kim elde edecek?

Dünyanın dört bir yanındaki yuvarlak sihir tutkunları, salı günü Fransa'nın başkenti Paris'in Şampiyonlar Ligi'nde birinci sıradaki takımla ikinci sıradaki takımı karşı karşıya getirecek olan merakla beklenen zirveye ev sahipliği yapmasıyla ağır sıklet bir karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Her iki takım da bu ateşli maça kusursuz bir sicille giriyor; zira ikisi de turnuvadaki iki maçlarını da kazanmayı başardı ve ayrıca her ikisi de aynı muhteşem averaj olan (+7) golü paylaşıyor.

Bu beklenen zirve öncesinde her iki takım da geçtiğimiz cumartesi günü inandırıcı iç saha galibiyetleri elde ederek tam anlamıyla hazır olduklarını teyit etti.

Paris Saint-Germain, Strasbourg engelini 3-1'lik galibiyetle aşmayı başardı. Buna karşılık Barcelona güçlü performanslarını sürdürerek Real Betis'i 5-2 mağlup etti ve oynadığı dokuz maçın tamamında dokuzuncu ligdeki galibiyetini kaydederek iç sahadaki hakimiyetini pekiştirdi.

  • Barcelona: topa sahip olma felsefesi ve yavaş inşa

    Taktiksel açıdan Barcelona, topa sahip olmaya dayalı futbol kimliğine sadık kalmayı sürdürüyor; takımın oyun tarzı, yavaş hücum organizasyonuyla öne çıkıyor.

    Rakamların dili de bu felsefeyi son derece net biçimde ortaya koyuyor; zira Katalan ekibinin topa sahip olma oranı, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçının her birinde yüzde 70 eşiğini aştı.

    Feyenoord karşısındaki müsabakada Barcelona, 24 isabetli şutla birlikte topa yüzde 72 oranında sahip oldu; İstanbul'a yaptığı yolculukta da tablo pek değişmedi, zira takım yüzde 71'lik bir topa sahip olma oranına ulaştı ve 22 şut çekti.


  • Paris Saint-Germain'in gerçekçiliği ve ölümcül kontratakları

    Buna karşılık Paris Saint-Germain, tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor ve bu yaklaşım en net şekilde Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynanan karşılaşmaya giderken kendini gösterdi.

    O maçta Paris ekibi, gerçekçilik konusunda bir ders verdi; yalnızca yüzde 46'da kalan top hâkimiyetinden vazgeçerek bunun yerine geri çekilmeyi ve alçak bir savunma bloğu kurmayı tercih etti.

    Bu plan temelde topu City'ye bırakmaya, rakibin boş bıraktığı alanları kullanmaya ve onların arkasındaki boşlukta koşmaya dayanıyordu. Bu taktik, 4 golle sonuçlanan korkutucu bir hücum verimliliği doğurdu.

    Bu verimlilik erken dönemde, 13. dakikada somutlaştı; Fabian Ruiz bir kontratakta ustaca bir pas göndererek Désiré Doué'yi buldu ve yalnızca iki dakika sonra Doué bir orta yaptı, Ousmane Dembélé ise topu kafayla ağlara gönderdi.

    Bu yıldırım hızındaki hücum, karşılaşmanın ilk 32 dakikası içinde skoru Paris lehine 3-0 yaptı ve City, Paris kalesine 27 şut yağdırmasına rağmen Paris Saint-Germain yalnızca 15 şutla yetindi; bu şutlar da dört golünü atmaya yetti.


  • Geçen sezonun hayaleti

    Salı günkü karşılaşma öncesinde en çok merak uyandıran şey, iki takımı Ekim 2025'te bir araya getiren son maçın senaryosu olabilir.

    O karşılaşmada Barcelona, ileri konumlanan "yüksek" bir savunma hattına güvenmesi nedeniyle zorlandı. Takım, 90. dakikada bunun bedelini ağır ödedi; Achraf Hakimi savunma hattının arkasındaki boşlukta ustalıkla ilerleyerek Gonçalo Ramos'u bulmayı başardı ve Paris Saint-Germain'in 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

    Ancak bu maçta her iki takımın kadrosunda da çok sayıda eksik vardı ve bu nedenle iki taraf da mevcut sezona kıyasla ellerindeki en iyisini ortaya koyamadı.

    Salı günü Paris'teki karşılaşmanın başlama düdüğü yaklaşırken, güçlü bir şekilde gündeme gelen en belirgin soru şu olmaya devam ediyor: Teknik direktör Luis Enrique, Barcelona üzerinde yüksek baskı mı uygulayacak? Yoksa yine topu onlara bırakıp savunma hatlarının arkasındaki boşlukları vurmak için beklemeye mi başvuracak?

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  • Etkili eksikler

    Beklenen bu karşılaşmanın tam ortasında, iki takımın da maç öncesi etkili eksiklikler yaşadığını unutmamak gerekiyor.

    Ev sahibi ekipte, önceki karşılaşmalarda Lamine Yamal'ın işini zorlaştırmayı başaran oyuncu Nuno Mendes bulunmuyor. Onun yokluğu ve Lucas Beraldo ya da Lucas Hernandez'in oyuna sürülme ihtimali, Lamine'nin 1x1 görevini daha kolay hale getirebilir.

    Lamine'nin son Dünya Kupası'nda Fransa karşısında Lucas Beraldo önünde bir penaltı kazanmayı başardığını ve bunun İspanya'nın karşılaşmayı kazanmasına ve finale ulaşmasına zemin hazırladığını da unutmayalım.

    Nuno/Lamine ikilisi bu maçta görünmeyecek; bu da son dönemde kariyerinin en iyi dönemlerini yaşayan Yamal'ı durdurmak için başka çözümler bulmanın gerekliliği anlamına geliyor.

    Barcelona cephesinde ise Koundé ve García'nın yokluğu ile Gerard Martín'in fiziksel olarak hazır olmaması, Flick'in savunma seçeneklerini sınırlandırıyor; bu da gerekirse onu stoper olarak Rodri'ye güvenmek zorunda bırakabilir.

    Rodri'nin geriye çekilmesi, Barcelona'nın orta sahadaki hakimiyetinde olumsuz bir rol oynayacaktır, ancak Paris Saint-Germain'in hızlı geçişlerinin üstesinden gelmek için gerekli bir çözüm olabilir.

  • El Clasico zirve yarışının seyrini etkiler mi?

    İki takım arasındaki beklenen karşılaşmanın önemine rağmen, Barcelona'nın önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da Real Madrid'e karşı oynayacağı bir El Clasico maçı var.

    Katalan kulübü, Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkarmak için galibiyet hedefliyor; ayrıca iç sahadaki hakimiyetini pekiştirmeyi ve İspanya Ligi tarihinin en iyi başlangıcını yapan takım olarak üst üste 10 galibiyete ulaşmayı amaçlıyor.

    Paris Saint-Germain maçı ise puan açısından büyük bir etki taşımayacak, ancak elbette psikolojik açıdan önemli; zira bu maç, Hansi Flick'in ekibi için bu sezonki ilk gerçek sınav sayılıyor.

    Çünkü bir aksilik yaşansa bile Barcelona hâlâ doğrudan eleme turuna ulaşma konusunda güçlü şanslara sahip, bu nedenle maç belirleyici olmayacak. Buna karşılık Real Madrid'in farkı daraltması, İspanya Ligi'ni alevlendirecek bir psikolojik uyanışı da beraberinde getirebilir.

    Peki Flick, takımın El Clasico'da en iyi halinde olması için Parc des Princes'ten en az zararla mı çıkmaya çalışacak? Yoksa Paris Saint-Germain zirvesi Katalan takımı için özel bir değer mi taşıyor ve her yolu deneyerek galibiyet mi arıyor?

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