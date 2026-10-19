Dünyanın dört bir yanındaki yuvarlak sihir tutkunları, salı günü Fransa'nın başkenti Paris'in Şampiyonlar Ligi'nde birinci sıradaki takımla ikinci sıradaki takımı karşı karşıya getirecek olan merakla beklenen zirveye ev sahipliği yapmasıyla ağır sıklet bir karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Her iki takım da bu ateşli maça kusursuz bir sicille giriyor; zira ikisi de turnuvadaki iki maçlarını da kazanmayı başardı ve ayrıca her ikisi de aynı muhteşem averaj olan (+7) golü paylaşıyor.

Bu beklenen zirve öncesinde her iki takım da geçtiğimiz cumartesi günü inandırıcı iç saha galibiyetleri elde ederek tam anlamıyla hazır olduklarını teyit etti.

Paris Saint-Germain, Strasbourg engelini 3-1'lik galibiyetle aşmayı başardı. Buna karşılık Barcelona güçlü performanslarını sürdürerek Real Betis'i 5-2 mağlup etti ve oynadığı dokuz maçın tamamında dokuzuncu ligdeki galibiyetini kaydederek iç sahadaki hakimiyetini pekiştirdi.