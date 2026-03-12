Getty
"Top ondan sekip gidiyor!" - Viktor Gyokeres, Arsenal'deki "6/10" performansını iyileştirmek için zorlanırken, İsveç efsanesi ona Kai Havertz'den ders almasını söylüyor
İsveçliyi engelleyen teknik kusurlar
Gyokeres, geçen yaz Sporting CP'den 55 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e transfer olduktan sonra takımın hücumunun odak noktası haline geldi, ancak kulübün efsane ismi Limpar, forvetin hala gelişme aşamasında olduğunu düşünüyor. Fiziksel varlığı Premier League savunmacılarını zorlasa da, Mikel Arteta'nın sisteminde oyunu etkili bir şekilde yönlendirme becerisi konusunda soru işaretleri devam ediyor.
İngiliz futbolunun temposuna geçiş sürecinde Gyokeres, dominant performanslar ile sıradan performanslar arasında gidip geldi. Limpar, forvetin kendisini dünya çapında bir oyuncu olarak kanıtlaması için top tutma konusundaki belirli eksikliklerini gidermesi gerektiğini öne sürüyor.
Vasat bir sezon değerlendirmesi
Sürekli koşması nedeniyle taraftarların gözdesi olmasına rağmen, istatistikler Gyokeres'in henüz tutarlı bir şekilde klinik üstünlüğünü bulamadığını gösteriyor. Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, sadece 15 gol attı. Premier Lig'de attığı 10 golle Liverpool'dan Hugo Ekitike (11), Chelsea'den Joao Pedro (14), Manchester City'den Antoine Semenyo (15), Brentford'dan Igor Thiago (18) ve City'den Erling Haaland (22) gerisinde kaldı.
Limpar, FrutyKing'e "Viktor Gyokeres'e sezonun şu ana kadarki performansı için 10 üzerinden 6 puan veririm" dedi. "Bazı günlerde, örneğin Kuzey Londra derbisinde iki gol atıp maçın adamı seçildiği gibi, kesinlikle muhteşemdi, ancak bu maçlar arasında performansı o kadar iyi değildi."
"Eğer bir forvetseniz ve birkaç maçta 67. dakikada oyundan alınıyorsanız, o zaman iyi değilsiniz demektir. Bir merkez forvet için çalışma temposu muazzam. [Ancak] Gyokeres'in şu ana kadar sezon için güçlü bir 6 puanı hak ettiğini söyleyebilirim. Bence, Arsenal'in sahip olduğu tüm dünya klasmanı oyuncularla Gyokeres daha fazla gol atmalıydı."
Emirates'teki teknik açık
Arsenal'in 9 numaralı pozisyonu hakkındaki tartışmalar, genellikle Gyokeres'in ham gücü ile takım arkadaşlarının rafine becerilerini karşı karşıya getiriyor. Limpar, eski Sporting oyuncusunun oyununu tamamlamak için Kai Havertz ve Gabriel Jesus'un teknik becerilerine bakması gerektiğini düşünüyor.
Limpar, "Bazen topun ondan çok fazla sekdiğini görüyoruz" dedi. "Oyununun teknik yönlerini geliştirmesi gerekiyor. Bence Gabriel Jesus, golcü yeteneği açısından Viktor'a yaklaşamıyor bile, ama diğer yandan Viktor da Jesus'un tekniğine yaklaşamıyor. O çok akıcı. Topu iyi alıyor. İnsanları oyuna dahil ediyor. Jesus'un formda olduğu zamanlarda bunu gördük. Topla inanılmaz olabilir."
"Viktor, Kai Havertz'i örnek almalı. Havertz'e pas verildiğinde, o asla topu kaybetmez ve bu bir oyuncu olarak elde edebileceğiniz en büyük başarıdır. Havertz'in en büyük avantajı budur, ancak o Viktor kadar hızlı değildir ve Viktor'un gol atma yeteneğine sahip değildir. Viktor, oyununun teknik yönünü geliştirebilir, antrenmanlarda her gün tekniğe, topu almaya ve tutmaya odaklanabilir ve oyuna biraz daha fazla dahil olabilirse, Arsenal'in en iyi oyuncularından biri olabilir."
Gerçeklerin ortaya çıktığı an
Gyokeres, eleştirenleri haksız çıkarmak için hala zamanı var. Arsenal şu anda Premier Lig tablosunda Manchester City'nin 7 puan önünde lider durumda ve İsveçli forvet, şüphesiz Gunners'ı 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez İngiltere şampiyonluğuna taşımak isteyecektir.
Arteta'nın takımı, sezonun kritik son aşamasına girerken, ilk sınavını Cumartesi günü Everton karşısında verecek. Ardından, ilk maçı 1-1 berabere biten Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.
