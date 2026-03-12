"Top ondan sekip gidiyor!" - Viktor Gyokeres, Arsenal'deki "6/10" performansını iyileştirmek için zorlanırken, İsveç efsanesi ona Kai Havertz'den ders almasını söylüyor

Sürekli koşması nedeniyle taraftarların gözdesi olmasına rağmen, istatistikler Gyokeres'in henüz tutarlı bir şekilde klinik üstünlüğünü bulamadığını gösteriyor. Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, sadece 15 gol attı. Premier Lig'de attığı 10 golle Liverpool'dan Hugo Ekitike (11), Chelsea'den Joao Pedro (14), Manchester City'den Antoine Semenyo (15), Brentford'dan Igor Thiago (18) ve City'den Erling Haaland (22) gerisinde kaldı.

Limpar, FrutyKing'e "Viktor Gyokeres'e sezonun şu ana kadarki performansı için 10 üzerinden 6 puan veririm" dedi. "Bazı günlerde, örneğin Kuzey Londra derbisinde iki gol atıp maçın adamı seçildiği gibi, kesinlikle muhteşemdi, ancak bu maçlar arasında performansı o kadar iyi değildi."

"Eğer bir forvetseniz ve birkaç maçta 67. dakikada oyundan alınıyorsanız, o zaman iyi değilsiniz demektir. Bir merkez forvet için çalışma temposu muazzam. [Ancak] Gyokeres'in şu ana kadar sezon için güçlü bir 6 puanı hak ettiğini söyleyebilirim. Bence, Arsenal'in sahip olduğu tüm dünya klasmanı oyuncularla Gyokeres daha fazla gol atmalıydı."