Geçtiğimiz sezon Caspar Jander, 1. FC Nürnberg formasıyla sergilediği olağanüstü performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Bugün 23 yaşında olan oyuncu, orta sahada Frankonya ekibinin oyununa eşsiz bir katkı sağladı. 2024/25 kış sıralamasında, futbol dergisi kicker onu 2. Bundesliga'nın en iyi defansif orta saha oyuncusu olarak gösterdi. Rio Dünya Şampiyonu Christoph Kramer, Jander'in bir gün Alman milli takımında oynama potansiyeli olduğunu bile söyledi. Geçtiğimiz yazdan bu yana Jander, İngiltere Championship'te FC Southampton forması giyiyor. Kramer'in öngörüsünden geriye ne kaldı?
Top kapma oranı neredeyse yüzde 100! Geleceğin Alman milli oyuncusu bir mucizeye bel bağlamak zorunda
"Bugün yeni bir milli oyuncu gördüğüme eminim," dedi Kramer, Tommi Schmitt'in Copa TS podcast'inde heyecanla. ZDF ve AmazonPrime uzmanı, bu sözleriyle geçen sezon Şubat 2025'te 1. FC Nürnberg'in SSV Ulm'a karşı oynadığı lig maçına atıfta bulundu; Jander bu maçta olağanüstü bir performans sergilemiş ve onu tamamen büyülemişti. Clubberer'in 2-0 kazandığı maçta Jander, özellikle bir pozisyonda klasını ortaya koydu: Ulm ceza sahası kenarında ustaca dönerek boşluk buldu, içeriye doğru çekildi ve muhteşem bir vuruşla topu direkten ağlara gönderdi.
"Pazar günü aslında konferansı izliyordum, ama ikinci yarıyı sırf onu çok beğendiğim için Nürnberg'i izledim," diye açıkladı Kramer. Jander, "özellikle bu yaşta" "artık pek çok oyuncuda olmayan" birçok kaliteyi bir araya getiriyor: "Topun ne zaman nereye gitmesi gerektiğini anlayan bir oyun anlayışı var."
Almanya milli takımında 12 maça çıkan Kramer, bir kez daha kesin bir tahminde bulundu: "Futbol kariyerinde birçok şey vardır, biraz da şans da dahil, ama Caspar Jander – milli oyuncu olacak."
O zamandan beri ne oldu? Gerçek şu ki: Kramer'in öngörüsü şu ana kadar gerçekleşmedi. Jander, Alman U21 milli takımında üç kez forma giymiş olsa da, A milli takımdaki ilk maçını hâlâ bekliyor. Bu durumun da yakın zamanda değişmesi pek olası görünmüyor.
Caspar Jander, Southampton'a transferiyle Nürnberg'den ayrılan en pahalı ikinci oyuncu oldu
Jander yaz aylarında 12 milyon euro gibi dikkate değer bir bedelle Southampton'a transfer oldu; bu transferle, 1. FC Nürnberg kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu (Stefanos Tzimas 26,5 milyon euro). Jander'in bu İngiliz metropolünde ayak uydurması fazla zaman almadı. Teknik direktör ve hemşerisi Tonda Eckert'in takımında merkezi bir rol üstlenen Jander, tartışmasız bir şekilde ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu.
Münster doğumlu bu çok yönlü oyuncu, hem hücumda hem de savunmada etkileyici bir performans sergiliyor - Mart ayı başında ikili mücadelelerdeki başarı oranı neredeyse yüzde 98'e (!) ulaşmıştı - ve pres direnci, top kontrolü ve oyun zekasıyla parlıyor. Eckert tarafından çoğunlukla defansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürülse de, sekiz numara veya on numara pozisyonlarında da oynayabilir ve oyunu yönlendirebilir. Bireysel olarak her şey yolunda görünüyor, ancak sorunlar takım düzeyinde ortaya çıkıyor.
Premier League'de sonuncu olarak Championship'e düşen ve şimdi hemen geri dönmek isteyen Southampton, olabilecek en kötü sezon başlangıcını yaptı: İlk on maçtan sadece birini kazanabildi. Sezonun son düzlüğünde Saints artık tamamen değişmiş bir görüntü sergiliyor. Takım şu anda on iki maçtır yenilmez, bunlardan dokuzunu kazandı ve 36 puanlık toplamın 30'unu toplayarak etkileyici bir performans sergiledi.
Championship tablosunda Southampton şu anda altıncı sırada, yani en azından son play-off pozisyonunda. Ancak ikinci sıradaki FC Middlesbrough ile arasındaki fark, sezonun bitmesine yedi hafta kala şimdiden sekiz puana ulaştı ve Wrexham, Southampton ile aynı puana sahip olarak yedinci sırada pusuda bekliyor. En iyi senaryoda, Saints ile birlikte zorlu play-off mücadelesine katılacaklar ve orada büyük birer outsider olacaklar.
Son 21 yılda, sezonun altıncı sırasından Premier League'e yükselen tek takımlar West Ham (2005) ve Blackpool (2010) oldu. Dolayısıyla, Southampton'ın nominal olarak en kötü takım olarak play-off'lara kalması için küçük bir mucize gerekiyor.
Birkaç Bundesliga kulübünün Caspar Jander ile ilgilendiği iddia ediliyor
Bild gazetesikısa süre önce verdiği haberde, tam da bu nedenle Jander'in Southampton'daki durumundan memnun olmadığını ve bir sezon bile geçmeden ayrılmayı düşündüğünü aktardı. Önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynama ihtimalinin olmaması dışında, özel hayatındaki durumun da bu kararda rol oynadığı belirtiliyor: Jander, kız arkadaşı Carlotta Schünemann olmadan, İngiltere'de tek başına yaşıyor.
Ancak teknik direktör Eckert, söz konusu memnuniyetsizlik iddialarını derhal yalanladı: "Makale yayınlandığında biri bana gönderdi ve çok şaşırdım. Yüzde 200 eminim ki bu Caspar'dan gelmedi," dedi 33 yaşındaki teknik adam. Ayrıca şunları da ekledi: "Bazen böyle anlar olur, bence bu gayet normal – ama bu sadece Caspar için geçerli değil. Aileden ayrı olduğunda bu benim için de geçerli. Özellikle Noel'de, Noel arifesini elbette ailenle geçirmek isteyeceğin anlar olabilir. Bu tamamen normal."
Southampton'da Jander'den çok memnunlar, "ve o da burada olmaktan çok mutlu. Bence sezon boyunca gösterdiği gelişim birinci sınıftı."
Yine de işler yoluna girmiş gibi görünüyor. Sky'ın bilgilerine göre, birkaç kulüp Jander'e şimdiden ilgi gösterdi - Southampton'daki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Potansiyel alıcılar arasında Bundesliga kulüpleri RB Leipzig ve VfB Stuttgart ile Ajax Amsterdam'ın olduğu söyleniyor. Olası bir transfer için 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti konuşuluyor; bu, Southampton için oldukça cazip bir rakam. 1. FC Nürnberg de, satış gelirinin yüzde 10'unu garantilediği için bir transfere karşı çıkmayacaktır.
Avrupa'nın en iyi takımlarından birine transfer olmak, Kramer'in Jander'in Alman milli takımına seçileceği yönündeki tahmininin gerçekleşmesi için de belirleyici bir adım olabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Stuttgart'tan altı oyuncu - Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel ve Josha Vagnoman - son olarak Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce DFB kadrosuna girmeyi başardı.
Caspar Jander: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar
36
Gol
2
Asist
1
Oynama süresi
2.657