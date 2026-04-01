Top kapma oranı neredeyse yüzde 100! Geleceğin Alman milli oyuncusu bir mucizeye bel bağlamak zorunda

"Bugün yeni bir milli oyuncu gördüğüme eminim," dedi Kramer, Tommi Schmitt'in Copa TS podcast'inde heyecanla. ZDF ve AmazonPrime uzmanı, bu sözleriyle geçen sezon Şubat 2025'te 1. FC Nürnberg'in SSV Ulm'a karşı oynadığı lig maçına atıfta bulundu; Jander bu maçta olağanüstü bir performans sergilemiş ve onu tamamen büyülemişti. Clubberer'in 2-0 kazandığı maçta Jander, özellikle bir pozisyonda klasını ortaya koydu: Ulm ceza sahası kenarında ustaca dönerek boşluk buldu, içeriye doğru çekildi ve muhteşem bir vuruşla topu direkten ağlara gönderdi.

"Pazar günü aslında konferansı izliyordum, ama ikinci yarıyı sırf onu çok beğendiğim için Nürnberg'i izledim," diye açıkladı Kramer. Jander, "özellikle bu yaşta" "artık pek çok oyuncuda olmayan" birçok kaliteyi bir araya getiriyor: "Topun ne zaman nereye gitmesi gerektiğini anlayan bir oyun anlayışı var."

Almanya milli takımında 12 maça çıkan Kramer, bir kez daha kesin bir tahminde bulundu: "Futbol kariyerinde birçok şey vardır, biraz da şans da dahil, ama Caspar Jander – milli oyuncu olacak."

O zamandan beri ne oldu? Gerçek şu ki: Kramer'in öngörüsü şu ana kadar gerçekleşmedi. Jander, Alman U21 milli takımında üç kez forma giymiş olsa da, A milli takımdaki ilk maçını hâlâ bekliyor. Bu durumun da yakın zamanda değişmesi pek olası görünmüyor.