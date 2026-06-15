2026 Dünya Kupası'nda Pazartesi günü büyük bir sürpriz yaşandı; Yeşil Burun Adaları, yıldızlarla dolu İspanya takımını başarıyla durdurdu. Tecrübe ve prestij açısından aradaki büyük farka rağmen, Afrika ülkesi İspanya'nın arka arkaya gelen ataklarına karşı sağlam durdu; bu durum, de la Fuente'nin takımının kale önünde gol vuruşlarındaki etkisizliğini hayıflanmasına neden oldu.

Maçın ardından konuşan İspanya teknik direktörü, bazen şansın üstün olan tarafın yanında olmayabileceğini hemen belirtti. De la Fuente, "Bu sorun, aynı fikri ısrarla sürdürerek, daha incelikli bir şekilde gelişmeye devam ederek çözülür, ama ne yazık ki... Rodri'nin de iyi açıkladığı gibi, bu tür maçlarda çok fazla fırsat yaratırsınız, ancak bu maçlarda sahip olmanız gereken tazeliğe sahip olamazsınız," dedi.