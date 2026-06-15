AFP
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"Top bir türlü kaleye girmek istemedi!" - Yeşil Burun Adaları'nın Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı Dünya Kupası'nda şaşkınlık yaratan bir beraberlik elde etmesinin ardından İspanya teknik direktörü stratejisini savunuyor
La Roja için hayal kırıklığı dolu bir gece
2026 Dünya Kupası'nda Pazartesi günü büyük bir sürpriz yaşandı; Yeşil Burun Adaları, yıldızlarla dolu İspanya takımını başarıyla durdurdu. Tecrübe ve prestij açısından aradaki büyük farka rağmen, Afrika ülkesi İspanya'nın arka arkaya gelen ataklarına karşı sağlam durdu; bu durum, de la Fuente'nin takımının kale önünde gol vuruşlarındaki etkisizliğini hayıflanmasına neden oldu.
Maçın ardından konuşan İspanya teknik direktörü, bazen şansın üstün olan tarafın yanında olmayabileceğini hemen belirtti. De la Fuente, "Bu sorun, aynı fikri ısrarla sürdürerek, daha incelikli bir şekilde gelişmeye devam ederek çözülür, ama ne yazık ki... Rodri'nin de iyi açıkladığı gibi, bu tür maçlarda çok fazla fırsat yaratırsınız, ancak bu maçlarda sahip olmanız gereken tazeliğe sahip olamazsınız," dedi.
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De la Fuente, disiplinli Yeşil Burun Adaları'nı övüyor
İspanya top hakimiyetini elinde tutsa da, derin savunma hattını aşmak neredeyse imkansızdı. Marc Cucurella sol kanattan tehlikeli ataklar yapsa da, son vuruşlarda eksiklik hissedildi. Teknik direktör, turnuvaya ilk kez katılan takımın doksan dakika boyunca gösterdiği direnci övgüyle karşıladı.
Teknik direktör, karşılaşmanın taktiksel zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Onlar çok organize bir takım, düşük bir blok kurduklarını gördük, bu şekilde boşluklar yaratmak çok zor. Buna rağmen, kaleye yaklaşmalarımız oldu, daha fazlasını yaratmak için pas dolaşımı eksikti, ancak top girmek istemediğinde, girmek istemiyor. Şutlar, fırsatlar ve maçı çabucak bitirme arzusu vardı, bunun çok zor olduğunu biliyoruz ve burada kazanmanın çok pahalıya mal olduğunu biliyoruz."
Yıldız genç oyuncuların geri dönüşünü yönetmek
Lamine Yamal ve Nico Williams'ın yedek kulübesinde bırakılması şaşkınlık yarattı, özellikle de ilk on birdeki forvet hattı skoru açmakta zorlanırken. Ferran Torres özellikle fırsatları kaçırdı; altı metreden vurduğu topun direkten dönmesi maçın dönüm noktası oldu. De la Fuente sonunda her iki genç oyuncuyu da oyuna soktu, ancak puanları kurtaramadılar.
Genç yıldızlarının sınırlı rolünü ele alan teknik direktör, bunun son zamanlarda yaşanan sakatlık endişelerinin ardından uygulanan daha geniş bir kondisyon planının parçası olduğunu açıkladı. De la Fuente, "Amaç onlara süre vermek, böylece güven ve ritim kazanmalarını sağlamak ve gelecekteki maçlarda daha iyi olmalarını sağlamaktır" diyerek, grup aşaması ilerledikçe her iki oyuncunun da daha önemli bir rol oynayacağını ima etti.
- AFP
Suudi Arabistan'a bakış
Bu beraberlik, İspanya'ya grup aşamasındaki ikinci maçında başarılı olma konusunda acil bir baskı yaratıyor. Sonuç, Avrupa şampiyonu için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, takım, top hakimiyetine dayalı oyun felsefesinin doğru yol olduğu inancıyla birliğini koruyor. Oyuncular da teknik direktörlerinin görüşlerini yineleyerek, rakip ceza sahası önündeki son üçte bir alanda daha iyi bir oyun sergilemeleri gerektiğini vurguladılar.
Kaleci Unai Simon, soyunma odasındaki havayı özetleyerek, "Herkesin kafasında bu maçı kazanmamız gerektiği vardı" dedi. İspanya şimdi dikkatini Suudi Arabistan ile oynayacağı bir sonraki maça çevirmek zorunda. Bu maçta 3 puandan az bir sonuç, 2010 şampiyonu İspanya'yı eleme turlarına kalma konusunda zor durumda bırakacak.