Transfer döneminin yarattığı dramanın ötesinde Roma, Şampiyonlar Ligi futbolunun geri dönüşünü de içeren zorlu fikstüre hazırlanırken taktik düzenini uyarlamaya çalışıyor. Ana gündem maddelerinden biri, Gasperini'nin özellikle talep ettiği profile uygun, çizgide oynayan uzman bir hücum oyuncusunun kulüp tarafından kadroya katılamaması oldu. Ancak D’Amico, kulüp içindeki çözümlere ve FC Porto'dan takıma katılan Rodrigo Mora'nın gelişimine işaret etti.

“Rodrigo Mora zamanla o rolde oynayabilir, çalışmayla birlikte daha sonra kanatta da oynayabilecek seviyeye gelebileceğine inanıyoruz” diyen D’Amico'nun bu iç gelişime odaklanması, altyapıdan yetişen Emanuele Lulli'nin düzenli olarak tercih edilmesiyle de kendini gösteriyor. Genç oyuncu, yeni transfer Nahuel Molina'yı ilk 11'in dışında bırakmayı başardı ve olgunluğu ile teknik kalitesiyle övgü topladı. D’Amico şöyle ekledi: “Böylesi bir ortamda bunu yapabilmesini sağlayan farkı yaratan şey, Lulli'nin durumu büyük bir sakinlikle yönetmesi ve biz de onunla çok gurur duyuyoruz.”