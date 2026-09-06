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Tony D’Amico, Chelsea’ye transferi gerçekleşmeyen Manu Kone’nin Roma’ya katkı sağlayacağında ısrar ediyor
Kone, Chelsea'nın ilgisine rağmen Olimpico'da kalıyor
D’Amico, yaz transfer döneminin dramatik bir şekilde sona ermesinin ardından Kone'nin Stadio Olimpico'da kalmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Fransa milli takım oyuncusu, yoğun spekülasyonların odağındaydı ve orta saha seçeneklerini yetenekli eski Borussia Monchengladbach oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Premier League devi Chelsea'den geç bir dönemde ciddi bir teklif aldı.
Sky Sport Italia'ya konuşan D’Amico, kulübün en değerli oyuncularına ilişkin duruşu konusunda açık sözlüydü. D’Amico, "Fiorentina maçından önce, transfer döneminin sonuna bu kadar yaklaşılmışken önemli oyuncuları kaybetmemizin zor olacağını söylemiştim ve durum da böyle oldu" dedi. "Kone önemli bir oyuncu, bizimle kalmasından mutluyuz ve sezon boyunca katkı vereceğine inanıyoruz."
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Gasperini etkisi ve taktiksel evrim
Yönetim, Chelsea'nin girişimini geri çevirmede üzerine düşeni yaparken, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin etkisi de en az bunun kadar belirleyiciydi. Deneyimli teknik adam, 25 yaşındaki oyuncunun açık sözlü destekçilerinden biri oldu ve onu orta saha düzeninin temel taşlarından biri olarak görüyor. Haberler, Gasperini'nin olası bir satışa bizzat veto koyduğunu öne sürüyor; çünkü hazır bir alternatifi olmadan bu profile sahip bir oyuncuyu kaybetmenin, Roma'nın hem yurt içi rekabetlerde hem de Fenerbahçe'ye karşı yüksek önem taşıyan bir maçla başlayacak olan yaklaşan Şampiyonlar Ligi kampanyasındaki hedeflerini tehlikeye atacağına inanıyor.
Taktik esneklik ve gençlerin yükselişi
Transfer döneminin yarattığı dramanın ötesinde Roma, Şampiyonlar Ligi futbolunun geri dönüşünü de içeren zorlu fikstüre hazırlanırken taktik düzenini uyarlamaya çalışıyor. Ana gündem maddelerinden biri, Gasperini'nin özellikle talep ettiği profile uygun, çizgide oynayan uzman bir hücum oyuncusunun kulüp tarafından kadroya katılamaması oldu. Ancak D’Amico, kulüp içindeki çözümlere ve FC Porto'dan takıma katılan Rodrigo Mora'nın gelişimine işaret etti.
“Rodrigo Mora zamanla o rolde oynayabilir, çalışmayla birlikte daha sonra kanatta da oynayabilecek seviyeye gelebileceğine inanıyoruz” diyen D’Amico'nun bu iç gelişime odaklanması, altyapıdan yetişen Emanuele Lulli'nin düzenli olarak tercih edilmesiyle de kendini gösteriyor. Genç oyuncu, yeni transfer Nahuel Molina'yı ilk 11'in dışında bırakmayı başardı ve olgunluğu ile teknik kalitesiyle övgü topladı. D’Amico şöyle ekledi: “Böylesi bir ortamda bunu yapabilmesini sağlayan farkı yaratan şey, Lulli'nin durumu büyük bir sakinlikle yönetmesi ve biz de onunla çok gurur duyuyoruz.”
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Kadrodaki fiziksel durum ve Avrupa hedefleri
Transfer söylentileri yatışırken, Trigoria'da odak yeniden sahaya ve kilit isimlerin yönetimine döndü. Paulo Dybala ve Evan Ndicka'nın fiziksel durumu etrafında ciddi endişeler vardı. Özellikle Ndicka, Lecce'ye karşı oynanan bir önceki maçın ısınmasında oyundan çekilmesinin ardından alarma neden olmuştu. Ancak iki oyuncu da yaşadıkları kas problemlerini atlatmayı başardı ve Gasperini'ye önemli bir destek verdi; bu da takımın sıkışık fikstüre hazırlanırken sahip olduğu derinliği ve dayanıklılığı ortaya koydu.
Kulüp, transfer piyasasından Şampiyonlar Ligi sahnesine geçiş yaparken, yerleşik yıldızların tecrübesini altyapıdan yetişen oyuncuların enerjisi ve teknik direktörünün taktik zekâsıyla dengeleyerek vizyonunda birleşmiş görünüyor.
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