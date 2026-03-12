Az gol ve forvetlerin rolündeki kriz mi? Fiorentina, Palermo ve Bayern'in efsanevi eski golcüsü ve 2006 yılında İtalya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olan Luca Toni, Giampaolo Pazzini ile birlikte AuraSport podcast'inde bu zorlukların ardındaki nedeni açıkladı. Ona göre, forvetleri ödüllendirmeyen ve forvetlerin kendilerinin değiştirmeye çalışması gereken çok net bir taktiksel seçim.
Toni: "Tüm bu forvetler sahada dolaşıp ceza sahasına girmiyorlar... Peki golü nerede atacaklar? Kanat oyuncularına orta yapmaya gidiyorlar."
"AMA GOL NEREDE ATILIR?"
Toni, son derece rahatsız bir şekilde, günümüz futbolunda büyük bir sorunu vurguladı: "Tüm bu forvetler sahada dolaşıp duruyorlar ama ceza sahasına girmiyorlar... Pardon ama golü nerede atacaklar?"
PAZZINI'NİN VERİLERİ
Pazzini, 2025/2026 Serie A sezonunun bariz bir verisiyle eleştirisini destekliyor:
"28 maçta çift haneli sayılara ulaşan sadece 1 oyuncu var (Lautaro Martinez, editör notu), ama çocuklar, bu çok ağır. VAR ile bir forvet bir sezonda 4 penaltı atar, 28 maçta 6 gol atıp çift haneli sayılara ulaşamaz mısın?"
TONI: "ALANA GİTMİYORLAR. ÇAPRAZ PASLAR YAPMAYA GİDİYORLAR"
Toni tekrar soruyor: "Ama nedenini sana söyledim. Onlar ceza sahasına gitmiyorlar! Etrafta dolaşıyorlar. Ama eğer bir merkez forvetin varsa, onun o taraftaki kanat oyuncusuna orta yapması normal mi? Bence değil."
KOÇLARA YANLIŞ YAPTIKLARINI SÖYLEMELİLER
"Sonra biri şöyle diyebilir: "Evet, ama sen Serie A'da antrenörlük yapmıyorsun", ancak ben forvet olsaydım asla bir defans oyuncusu için orta yapmazdım. Yani koça şöyle derdim: "Biraz hata yaptık koç. Benim ceza sahasında kalmam daha iyi olmaz mı?"".