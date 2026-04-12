Toni Kroos geri dönüyor! Real Madrid, efsanevi orta saha oyuncusunu "oyunun gidişatını değiştirecek" yeni bir görevle tekrar kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Florentino Pérez'in doldurmak istediği bir boşluk
Duygusal vedasından iki yıl sonra, kulübün üst yönetimi Kroos'un gelecek sezondan itibaren spor yapısının bir parçası olmasını istiyor. AS'ye göre, Valdebebas'ta karar çoktan verildi ve Madrid, onun varlığını hem kurumsal hem de sportif gelişim açısından hayati öneme sahip görüyor. Kroos ile kulüp başkanı Florentino Perez arasındaki ilişki, futbolcu olarak geçirdiği dönemi karakterize eden karşılıklı saygıyı koruyarak mükemmel bir şekilde devam ediyor. Kroos'un her zaman evi olarak kalacak olan bu kulübe geri dönmesinden en çok istekli olan kişi, başkanın kendisidir.
Zirvede efsanevi bir veda
Kroos'un gözyaşları içinde Santiago Bernabéu'dan ayrılış görüntüsü, Madrid taraftarlarının zihninde hâlâ silinmez bir iz bırakıyor. Ancak, onun kusursuz hikayesi altı gün sonra tamamlandı; futbolu bırakmadan önce altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Zaten efsanevi olan kariyerini uzatmadan, sahada her zaman sergilediği zarafetle, kendi istediği şekilde emekli oldu. Álvaro Arbeloa ve mevcut teknik ekip, genç ve yetenekli bir kadroya sahip olsa da, Kroos'un varlığı, spor projesinin uzun vadeli istikrarını sağlamak için ideal bir tamamlayıcı olarak görülüyor. Onun dönüşü, kulübün yönetimine ayrıcalıklı bir futbol vizyonu kazandıracak.
Akademi ve Madrid ile olan bağı
Artık Real Madrid'in kadrosunda yer almamasına rağmen, Kroos İspanya'nın başkentinden hiçbir zaman tam anlamıyla ayrılmadı. Ailesi Madrid hayatına tamamen uyum sağlarken, Alman oyuncu Boadilla del Monte'de kendi futbol akademisini kurdu. Bu proje, onun gençlik futboluyla yakından ilgilenmeye devam etmesini sağladı ve ilginç bir şekilde, son haftalarda onu birkaç kez Valdebebas'a geri getirdi. Akademi takımlarıyla Real Madrid'in genç takımlarına karşı oynadığı bu maçlar sırasında Kroos, bir kez daha "koç-öğretmen" olarak bilgeliğini sergiledi.
İspanyol futbol camiasında oybirliğiyle saygı duyulan bir isim
Kroos'un karizması ve profesyonelliği Madrid'in sınırlarını aşmıştır. Alman oyuncu kısa süre önce Villarreal'e gitti ve şu anda LaLiga'da üçüncü sırada yer alan Castellón kulübünün tüm antrenörleri ve yöneticileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Uluslararası prestij, Madrid'in onun dönüşünü bir an önce kesinleştirmek istemesinin bir başka nedenidir. İster sahaya daha yakın bir rolde ister spor yönetimi alanında olsun, Alman efsanenin dönüşü kulübün 2026-27 sezonu için en önemli stratejik hamlesi olmaya hazırlanıyor.