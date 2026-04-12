Toni Kroos geri dönüyor! Real Madrid, efsanevi orta saha oyuncusunu "oyunun gidişatını değiştirecek" yeni bir görevle tekrar kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Duygusal vedasından iki yıl sonra, kulübün üst yönetimi Kroos'un gelecek sezondan itibaren spor yapısının bir parçası olmasını istiyor. AS'ye göre, Valdebebas'ta karar çoktan verildi ve Madrid, onun varlığını hem kurumsal hem de sportif gelişim açısından hayati öneme sahip görüyor. Kroos ile kulüp başkanı Florentino Perez arasındaki ilişki, futbolcu olarak geçirdiği dönemi karakterize eden karşılıklı saygıyı koruyarak mükemmel bir şekilde devam ediyor. Kroos'un her zaman evi olarak kalacak olan bu kulübe geri dönmesinden en çok istekli olan kişi, başkanın kendisidir.