Adhe Makayasa

Toni Kroos, bu sezon Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve diğerlerini "sırtında taşıyan" Real Madrid'in "olağanüstü" yıldızını öne çıkarıyor

Real Madrid efsanesi Toni Kroos, Federico Valverde'yi bu sezon Los Blancos'un kupa mücadelesinin vazgeçilmez lokomotifi olarak gösterdi. Emekli Alman yıldız, Uruguaylı oyuncunun Kylian Mbappé ve Vinicius Jr. gibi isimlerin yer aldığı yıldızlar topluluğunu "sırtlayacak" bir seviyeye geldiğine inanıyor. Sezonun son düzlüğüne girilirken, Valverde'nin liderliği ve golcü formuyla kulübün "Kroos sonrası dönemi"nin merkezinde yer alıyor.

  • Bernabeu'da yeni bir simge

    Valverde, çok yönlü bir yedek oyuncudan Álvaro Arbeloa’nın takımının vazgeçilmez kalbi haline geldi. Tecrübeli savunma oyuncularının ayrılmasının ardından, Uruguaylı oyuncu 42 maçta 8 gol ve 12 asistle kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Etkisi en çok büyük sahnelerde hissedildi; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi sansasyonel bir hat-trickle parçaladı. Bu bireysel parlaklık, iç saha maçlarına da yansıdı; La Liga'da üst üste üç maçta gol atarak Madrid'i şampiyonluk yarışında sağlam bir şekilde tuttu.

    Ustanın övgüsü

    Almanya'da Icon League yayını sırasında konuşan Kroos, Bernabeu'daki hiyerarşi değişikliği konusunda kesin bir tavır sergiledi. 2017 ile 2024 yılları arasında Valverde ile 187 kez aynı sahayı paylaşan eski orta saha şefi, eski öğrencisini artık takımı bir arada tutan kişi olarak görüyor. "O zamandan beri sahalarda adeta uçuyor. Şu anda sergilediği performans gerçekten muazzam. Valverde takımı sırtında taşıyor. Umarım bu uzun süre devam eder, çünkü onunla çok iyi bir ilişkim var ve o benim arkadaşım."

  • Liderlik boşluğu

    Kroos'un emekliye ayrılması ve Luka Modrić'in AC Milan'a transfer olmasıyla birlikte, Madrid'in orta sahası artık bir değişim sürecinde değil, yeni bir yönetim altında. Valverde'nin merkezi oyun kurucu, kanat oyuncusu ya da derinlerde oyun kurucu olarak görev yapabilme yeteneği, onu kulübün taktiksel kimliğinin merkezine yerleştirdi. Artık sadece Mbappé ve Vinicius Jr. gibi oyuncuları desteklemekle kalmıyor; onların parlamasını sağlayan temeli oluşturuyor.

    Gümüş eşya arayışı

    Sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte Valverde, Madrid'i Bayern Münih ile oynayacağı, her şeyin belirleneceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşımak için "acımasız" istikrarını sürdürme zorluğuyla karşı karşıya. Yurtiçinde ise, La Liga'nın zirvesinde Barcelona'nın dört puan gerisinde kalan Los Blancos'un, geriye kalan sadece dokuz maçta bu farkı kapatabilmesi için Valverde'nin dayanıklılığı hayati önem taşıyacak.

