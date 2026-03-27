Toni Kroos, bu sezon Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve diğerlerini "sırtında taşıyan" Real Madrid'in "olağanüstü" yıldızını öne çıkarıyor

Almanya'da Icon League yayını sırasında konuşan Kroos, Bernabeu'daki hiyerarşi değişikliği konusunda kesin bir tavır sergiledi. 2017 ile 2024 yılları arasında Valverde ile 187 kez aynı sahayı paylaşan eski orta saha şefi, eski öğrencisini artık takımı bir arada tutan kişi olarak görüyor. "O zamandan beri sahalarda adeta uçuyor. Şu anda sergilediği performans gerçekten muazzam. Valverde takımı sırtında taşıyor. Umarım bu uzun süre devam eder, çünkü onunla çok iyi bir ilişkim var ve o benim arkadaşım."