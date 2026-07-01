Toni Kroos, başarısızlıkla sonuçlanan 2026 Dünya Kupası kampanyasına ilişkin acımasızca dürüst bir değerlendirmede, Almanya’nın “tek bir dünya klasında oyuncusu bile olmadığını” iddia etti

Kroos ayrıca, mevcut Almanya kadrosunda algılanan bir psikolojik zayıflığa dikkat çekerek, bunu 2014’te Brezilya’da kazandıkları zafer sırasında yaşadığı zihniyetle karşılaştırdı. Kroos’a göre, mevcut oyuncu kadrosu, baskı en yüksek seviyedeyken performanslarını yükseltme becerisinden yoksun ve sıklıkla kendi yersiz özgüvenlerinin kurbanı oluyor.

Eski Bayern Münih oyuncusu, milli takımda oynadığı dönemde başarıya ulaşmak için her zaman kendini geliştirebileceğini hissettiğini belirtti. Kroos, yenilginin nedenini şüphe ve kibir karışımına bağladı. Oyuncuların, nasıl oynarlarsa oynasınlar Paraguay’ı yeneceklerini varsaydıklarını düşünen Kroos, “Paraguay’dan daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz – bir şekilde kazanırız” dedi.