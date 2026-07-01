AFP
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Toni Kroos, başarısızlıkla sonuçlanan 2026 Dünya Kupası kampanyasına ilişkin acımasızca dürüst bir değerlendirmede, Almanya’nın “tek bir dünya klasında oyuncusu bile olmadığını” iddia etti
Elit kalitedeki eksiklik ortaya çıktı
Almanya’nın Paraguay karşısında 32’li turda yaşadığı hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından Kroos, Julian Nagelsmann’ın emrindeki oyuncu kalitesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Emekli orta saha oyuncusu, TikTok programı ‘Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe’de yaptığı açıklamada, DFB’nin bir zamanlar kendilerini uluslararası alanda korkulan bir güç haline getiren üst düzey yeteneklere artık sahip olmadığını öne sürdü.
"Şu anda tek bir dünya klasında oyuncumuz bile yok," diyen Kroos, sözlerini açıkça sürdürdü. "Dünya klasında potansiyele sahip oyuncularımız var, ancak bu onların dünya klasında olduğu anlamına gelmez. Şu anda tüm Dünya Kupası maçlarının kaderini belirleyenler dünya klasında oyuncular. Golcü listesinde de dünya klasında oyuncular yer alıyor. Bizim orada tek bir oyuncumuz bile yok, bu konuda dürüst olmalıyız."
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Belirsizlik ve aşırı özgüven
Kroos ayrıca, mevcut Almanya kadrosunda algılanan bir psikolojik zayıflığa dikkat çekerek, bunu 2014’te Brezilya’da kazandıkları zafer sırasında yaşadığı zihniyetle karşılaştırdı. Kroos’a göre, mevcut oyuncu kadrosu, baskı en yüksek seviyedeyken performanslarını yükseltme becerisinden yoksun ve sıklıkla kendi yersiz özgüvenlerinin kurbanı oluyor.
Eski Bayern Münih oyuncusu, milli takımda oynadığı dönemde başarıya ulaşmak için her zaman kendini geliştirebileceğini hissettiğini belirtti. Kroos, yenilginin nedenini şüphe ve kibir karışımına bağladı. Oyuncuların, nasıl oynarlarsa oynasınlar Paraguay’ı yeneceklerini varsaydıklarını düşünen Kroos, “Paraguay’dan daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz – bir şekilde kazanırız” dedi.
Geleneksel Alman erdemlerinin yitirilmesi
Eski milli takım kaptanı Michael Ballack da eleştirilere katılarak, geleneksel olarak Alman futbolunu tanımlayan zihinsel dayanıklılığın kaybolmasına dikkat çekti.
"Almanya'yı her zaman diğerlerinden ayıran erdemlerimiz bir şekilde kayboldu," diye hayıflanan Ballack, sözlerine şöyle devam etti: "Maça iyi başlıyoruz, on, yirmi dakika iyi oynuyoruz, hatta belki bir gol bile atıyoruz. Ancak ilk pozisyonda bir gol yediğimizde ya da bir hata yaptığımızda her şey çöküyor – ve sonra kendimize soruyoruz: neden?"
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Sorumluluk oyunculara geçiyor
Teknik direktör Nagelsmann’ın geleceği hâlâ yoğun tartışma konusu olsa da Ballack, 2026’daki fiyaskodan öncelikle sahadaki oyuncuların sorumlu olduğunu vurguladı. Eski Chelsea orta saha oyuncusu, mevcut kadronun büyük bir turnuvada ayakta kalabilmek için gerekli liderlik ve özdenetimden yoksun olduğuna inanıyor.
Ballack, hatanın mutlaka teknik direktörde değil, her şeyden önce oyuncularda olduğunu açıkladı. "Böyle bir yapıda teknik direktör son derece önemlidir, ancak oyuncular da sahada pek çok şeyi kendileri halleder – daha doğrusu, halletmek zorundadırlar. Bu öz sorumluluk mutlaka olmalı ve olmalıdır," dedi. "Ve oyuncular birbirlerinin gözlerine baktıklarında, kime güvenebileceğini ya da daha doğrusu hangi düğmelere basman gerektiğini anlarsın."