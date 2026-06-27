Toni Kroos, Almanya milli takımını eleştirdi ve iki önemli sorunun çözülmemesi halinde Paraguay karşısında Dünya Kupası’ndan elenecekleri uyarısında bulundu

Turnuva öncesinde Jamal Musiala ve Florian Wirtz’den beklentiler çok yüksekti, ancak her iki oyun kurucu da Ekvador’un fiziksel oyun tarzı karşısında top sürme tehditleri etkisiz hale getirildiği için zor anlar yaşadı. Lukas Podolski ile birlikte TikTok canlı yayınında konuşan Kroos, oyuncularının kazanma arzusunu sorgulamayı reddeden Nagelsmann’a açıkça karşı çıktı.

Kroos şöyle konuştu: "Bize karşı oynamak zor olmalı, yani iyi savunma yapabilmeli ve azimli olmalıyız. Henüz bunu başaramıyoruz. Ayrıca [Jamal] Musiala ve [Florian] Wirtz'in en iyi formda olmalarına ihtiyacımız var - ki şu anda bu durum söz konusu değil.

"Bu iki durum da değişmezse, daha fazla dayanamayız. Eskiden de kötü oynadığımız maçlar olurdu – Cezayir maçı gibi. Ama o kötü maçları bile kazanabiliyorduk. Şu anki takımda bu kapasite olduğunu sanmıyorum.

"Bu grup elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak, teknik direktörün [kendini beğenmişliğin] bununla hiçbir ilgisi olmadığını söylemesine katılmıyorum. Zaten turu geçmişseniz, bu düşünce her zaman zihninizin bir köşesinde yer alır. Bunu kafanızdan tamamen silemezsiniz; bu tamamen insani bir durum. Biz fiziksel açıdan güçlü bir takım değiliz."