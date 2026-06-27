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Toni Kroos, Almanya milli takımını eleştirdi ve iki önemli sorunun çözülmemesi halinde Paraguay karşısında Dünya Kupası’ndan elenecekleri uyarısında bulundu
Yenilgi, tecrübeli kadronun zayıflıklarını ortaya çıkardı
Almanya, Curacao’ya karşı aldığı 7-1’lik ezici galibiyet ve Fildişi Sahili’ne karşı elde ettiği 2-1’lik zorlu zaferin ardından E Grubu’nda rahat bir şekilde birinciliği garantiledi. Ancak, Leroy Sané’nin erken attığı açılış golüne rağmen, Nagelsmann’ın takımı grup aşamasının son maçında Ekvador’a 2-1 yenildi. 1998'den bu yana bir Dünya Kupası'nda en yaşlı ilk 11'i sahaya süren yaşlanan kadro, yorumcuların sert eleştirilerine yol açan halsiz bir performans sergiledi.
- Getty Images Sport
Kroos, azimli bir yaklaşım talep ediyor
Turnuva öncesinde Jamal Musiala ve Florian Wirtz’den beklentiler çok yüksekti, ancak her iki oyun kurucu da Ekvador’un fiziksel oyun tarzı karşısında top sürme tehditleri etkisiz hale getirildiği için zor anlar yaşadı. Lukas Podolski ile birlikte TikTok canlı yayınında konuşan Kroos, oyuncularının kazanma arzusunu sorgulamayı reddeden Nagelsmann’a açıkça karşı çıktı.
Kroos şöyle konuştu: "Bize karşı oynamak zor olmalı, yani iyi savunma yapabilmeli ve azimli olmalıyız. Henüz bunu başaramıyoruz. Ayrıca [Jamal] Musiala ve [Florian] Wirtz'in en iyi formda olmalarına ihtiyacımız var - ki şu anda bu durum söz konusu değil.
"Bu iki durum da değişmezse, daha fazla dayanamayız. Eskiden de kötü oynadığımız maçlar olurdu – Cezayir maçı gibi. Ama o kötü maçları bile kazanabiliyorduk. Şu anki takımda bu kapasite olduğunu sanmıyorum.
"Bu grup elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak, teknik direktörün [kendini beğenmişliğin] bununla hiçbir ilgisi olmadığını söylemesine katılmıyorum. Zaten turu geçmişseniz, bu düşünce her zaman zihninizin bir köşesinde yer alır. Bunu kafanızdan tamamen silemezsiniz; bu tamamen insani bir durum. Biz fiziksel açıdan güçlü bir takım değiliz."
Podolski, sakin bir şekilde düşünmeyi tavsiye ediyor
Nagelsmann, kadroda rotasyon yaptıktan sonra oyuncularının performansını savunurken, eski forvet Podolski ise bu beklenmedik aksiliklerin değerli bir uyarı işlevi görebileceği konusunda hemfikir oldu. Her iki deneyimli isim de takımın yapısal eksikliklerini kabul etmelerine rağmen, ilk eleme turlarını başarıyla geçmeleri halinde kadronun nihai potansiyeline olan inançlarını korudular.
Podolski şunları ekledi: "Belki de böyle bir yenilgi iyi bir şeydir. Yüzümüze bir tokat gibi gelir. Böylece herkes şöyle der: 'Tamam, şimdi sakinleşelim.' Belki de böyle bir yenilgi iyi gelir, böylece herkes kendi odasında bir an durup düşünür. Şu anda her şeyi küçümsememeliyiz. Çocukları destekleyelim."
Kroos ise şöyle konuştu: "Ve sözümün arkasındayım: Fransa ile bir maç olursa ve her şey yolunda giderse, onları yenebileceğimize inanıyorum."
- Getty Images Sport
Eleme turlarındaki zorlu mücadeleler sizi bekliyor
Son dönemdeki hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen Nagelsmann, Pazartesi günü Foxborough’da Paraguay ile oynanacak 32’li tur maçında Musiala ve Wirtz ikilisinden vazgeçmeyi düşünmüyor. Almanya, dirençli Güney Amerika takımını yenebilmek için savunma gücünü bir an önce yeniden kazanmalı ve yaratıcı oyununu canlandırmalıdır. Bir galibiyet, turnuvanın favorisi Fransa ile 16’lı turda tarihi bir dev karşılaşmaya yol açabilir; bu da formdan düşmüş takım için hata yapma lüksü bırakmaz.