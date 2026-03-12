Goal.com
Canlı
FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Toni: "Futbol krizi mi? Inter bizi hayal kırıklığına uğrattı. Futbolu bilen çok az yönetici var. İtalya'nın gençlerine Baggio ve Maldini gibi isimler lazım."

İtalyan futbolunun ve altyapılarının krizi mi? Eski forvet oyuncusu bir çözüm öneriyor: Roberto Baggio gibi kaliteli eski oyuncuları altyapılara kazandırmak.

Fiorentina ve Bayern Münih'in eski forveti ve 2006 yılında İtalya ile Dünya Şampiyonu olan Luca Toni, La Repubblica gazetesine verdiği uzun röportajda, İtalyan futbolunun kötü gidişatını ve 26 Mart'ta Bergamo'da Kuzey İrlanda ile oynanacak olan Dünya Kupası elemeleri ilk turu maçını ele aldı. 

Eski forvet oyuncusuna göre, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkla ortaya çıkan sorun, Inter'in iki finalde her şeyin yolunda olduğu yanılsamasını yaratmasıyla birlikte, İtalyan yöneticilerin ve eski futbolcular Roberto Baggio ve Paolo Maldini gibi isimlerin desteğine ihtiyaç duyan altyapıların yapısal bir sorunudur. 

  • BAYERN MODELİ

    "Ribery, Podolski ve Klose ile birlikte Bayern'e geldim ve takımı yeniden zirveye taşıdık. O andan itibaren, her sezon bir veya iki kaliteli oyuncu transfer ederek kadroya güç kattılar. Elbette, transferlerde hata yapmıyorlar. 

    Münih'te kazandıklarını yatırıyorlar. Sık sık Süper Lig'den, daha fazla para kazanmanın yollarından bahsedildiğini duyuyorum. Gerçek şu ki, futbolu bilen daha fazla yöneticiye ihtiyaç var. Bazı kulüpler Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için borçlanmak zorunda kalıyor. Bayern'in bilançosu ise artıda."

    • Reklam

  • AVRUPA'DA İTALYA KRİZİ: "INTER BİZİ ALDATTI"

    "İtalyan takımlarının Avrupa'daki genel performansı bizi düşündürmeli. Serie A zor durumda. Güçlü takımlarla rekabet etmek zor, onlardan çok uzağız. Inter'in iki finali bize umut verdi, ama şimdi gerçeklere döndük. 

    Atalanta en az pişmanlık duyan takım. 6-1 ağır bir skor, ama Bayern ile karşılaştırma yapılamaz. Napoli'yi beğenmedim. Çok fazla sakatlığı vardı, tamam, ama kazanması gereken maçları kaybetti. Conte için kötü bir Şampiyonlar Ligi oldu. Inter beni hayal kırıklığına uğrattı, Bodø'yu geçmesi gerekiyordu. Juventus, Galatasaray ile ilk maçtan dolayı pişman olmalı."

  • KURALLARIN OLMADIĞI GENÇLİK SEKTÖRLERİ

    "Gençlik sektörlerine daha fazla özen gösterilmelidir. Çocuklar için çok az tesis var. Ve bazı kurallar yanlış. Örneğin, 12 ila 18 yaş arası çocuklar için artık kısıtlama yok: her sezon takım değiştirebilirler.

    Oğlum Leonardo 12 yaşında, Sassuolo'da oynuyor, onu birazdan başka bir yere götürebilirim ve böylece ona yatırım yapan kulüp elinde hiçbir şey kalmaz. Risk, aileler arasında bir pazarın açılmasıdır: oğlunu bana getirirsen sana 5 bin euro veririm ve tersi. Böylece çocuklar mahvolur."

  • BAGGIO GİBİ BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR

    "İtalya'da tenis iyi organize edilmiştir. Futbolda Baggio bir yeniden canlandırma programı hazırlamıştı ama dikkate bile alınmadı. Reformları hiç oynamamış kişiler yapıyor. Siyasi figürler olmalı, ama onlara futbolu bilen biri eşlik etmeli: Maldini'yi çağırın, Baggio'yu çağırın. Aksi takdirde gülünç duruma düşmeye devam edeceğiz."

0