Toni: "Futbol krizi mi? Inter bizi hayal kırıklığına uğrattı. Futbolu bilen çok az yönetici var. İtalya'nın gençlerine Baggio ve Maldini gibi isimler lazım."

Fiorentina ve Bayern Münih'in eski forveti ve 2006 yılında İtalya ile Dünya Şampiyonu olan Luca Toni, La Repubblica gazetesine verdiği uzun röportajda, İtalyan futbolunun kötü gidişatını ve 26 Mart'ta Bergamo'da Kuzey İrlanda ile oynanacak olan Dünya Kupası elemeleri ilk turu maçını ele aldı.

Eski forvet oyuncusuna göre, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkla ortaya çıkan sorun, Inter'in iki finalde her şeyin yolunda olduğu yanılsamasını yaratmasıyla birlikte, İtalyan yöneticilerin ve eski futbolcular Roberto Baggio ve Paolo Maldini gibi isimlerin desteğine ihtiyaç duyan altyapıların yapısal bir sorunudur.