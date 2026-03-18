Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük favorilerinden biri, Luca Toni'nin 2007'den 2010'a kadar forma giydiği ve bir lig şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve bir Lig Kupası kazandığı için çok iyi tanıdığı Bayern Münih'tir. Eski forvet, kendi Bayern'iyle benzerlikler gördüğü mevcut takım hakkında konuştu: "Benim oynadığım dönemle karşılaştırıldığında hiçbir fark yok; onlar her zaman kazanma zihniyetine ve DNA'sına sahipti. Bunlar, takımın kıdemli oyuncularının yeni gelenlere anlattığı özellikler. Kane tam bir oyuncu - diyor Toni, Prime Video mikrofonlarına - gerçekten tam bir forvet olan az sayıdaki oyuncudan biri. Kişiliği, tekniği, top sürme yeteneği ve topu kolayca kullanma becerisi var. Zekasını seviyorum, benim sevdiğim bölgelerde oynuyor, örneğin onu sık sık ilk direğin önünde görüyorum."
Toni: "Ben alaycı biriyim ve lafımı esirgemem; bazı teknik direktörlerin ve menajerlerin yurtdışından oyuncu transfer etmelerinin kendileri için daha avantajlı olduğunu söylüyorum"
"İTALYA'DA GENÇLİK FUTBOLU YENİDEN DÜZENLENMELİ"
Luca Toni daha sonra, milli takımın bir Dünya Kupası'nı daha kaçırma riski ile gençlik takımlarında yürütülen çalışmalar arasında, İtalyan futbolunun mevcut durumuna odaklandı: "Önemli olan Dünya Kupası'na katılmak değil, oraya sırf gitmek için gitmemek. İtalyan gençlik futbolu bir reformdan geçmeli; Dünya Kupası'na katılıp en azından ilk sekize girmeyi hedeflemek hiç akla gelmiyor. Sert konuşacağım ve bazı yöneticilerin ve menajerlerin yurtdışından oyuncu almakta çıkarları olduğunu söyleyeceğim. Kötü niyetliyim ve benim için durum daha da vahim. Bazı önemli kulüpler A takımları için çok para harcıyor ama genç takımlar için çok az; çalıştıkları kulüplerden az maaş aldıkları için iki ya da üç işte birden çalışan bazı altyapı antrenörleri var."