Toni: "Ben alaycı biriyim ve lafımı esirgemem; bazı teknik direktörlerin ve menajerlerin yurtdışından oyuncu transfer etmelerinin kendileri için daha avantajlı olduğunu söylüyorum"

Luca Toni daha sonra, milli takımın bir Dünya Kupası'nı daha kaçırma riski ile gençlik takımlarında yürütülen çalışmalar arasında, İtalyan futbolunun mevcut durumuna odaklandı: "Önemli olan Dünya Kupası'na katılmak değil, oraya sırf gitmek için gitmemek. İtalyan gençlik futbolu bir reformdan geçmeli; Dünya Kupası'na katılıp en azından ilk sekize girmeyi hedeflemek hiç akla gelmiyor. Sert konuşacağım ve bazı yöneticilerin ve menajerlerin yurtdışından oyuncu almakta çıkarları olduğunu söyleyeceğim. Kötü niyetliyim ve benim için durum daha da vahim. Bazı önemli kulüpler A takımları için çok para harcıyor ama genç takımlar için çok az; çalıştıkları kulüplerden az maaş aldıkları için iki ya da üç işte birden çalışan bazı altyapı antrenörleri var."