Hemen men cezası almaktan kurtulmasına rağmen, verilen hafif ceza taraftarların ve medyanın bazı kesimlerinden eleştiri aldı. Ancak maç öncesi basın toplantısında, cezasının çok hafif olduğunu düşünenlere mesajının ne olduğu sorulduğunda Eckert tek kelimeyle yanıt verdi: "Hiçbir şey."

Bunun yerine Saints'in patronu, kulübün yükselme hedeflerine odaklanmak istediğini söyledi ve daha ağır bir ceza ihtimalinin takım üzerinde büyük bir baskı yarattığını kabul etti.

"Bir futbol kulübü olarak bizim için büyük bir hafta," diye açıkladı. "Pazar günü çok önemli bir maça çıkıyoruz ve böylesine önemli bir maç öncesinde mümkün olduğunca hızlı şekilde netlik kazanmak, bence sadece benim için değil, dahil olan herkes için bir rahatlama oldu.

"Kararın farklı yönde çıkma ihtimali oldukça yüksekti. Bu kadar uzun bir sürenin ardından EFL'den kararı aldık, artık bir karar var ve ne beklerseniz bekleyin, sonunda aldığınız şey bu olmak zorunda değil. Benim için mesele sadece başımı dik tutmak; bir kez daha hata yaptım ve sonuçlarına katlanmak bana düşüyor."



