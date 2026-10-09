Getty Images Sport
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Tonda Eckert, Southampton Spygate skandalında kenar çizgisi yasağından kurtulduktan sonra eleştirmenlere sert bir yanıt verdi
Askıya alınan ceza rahatlama getirdi
Football Association, rakiplerin gözetlenmesine onay verme rolü nedeniyle Eckert'e altı haftalık ertelenmiş men cezası ve 28.000 £ para cezası verdi. Bu ceza, 33 yaşındaki ismin yalnızca 2027-28 sezonunun sonundan önce benzer bir ihlal işlemesi halinde kulübe kenarından men edileceği anlamına geliyor.
Bağımsız bir komisyon, Alman ismi duruşmalar sırasında sergilediği samimi pişmanlığı vurgulayarak "son derece etkileyici" bir tanık olarak tanımladı. FA ayrıca önceki cezaları da dikkate aldı ve daha önce English Football League'de dört puan silme cezası alan ve Championship play-off finalinden şaşırtıcı şekilde çıkarılan bir kulübe ek yaptırım uygulamamayı tercih etti.
- Getty Images Sport
Eckert'ten eleştirenlere net yanıt
Hemen men cezası almaktan kurtulmasına rağmen, verilen hafif ceza taraftarların ve medyanın bazı kesimlerinden eleştiri aldı. Ancak maç öncesi basın toplantısında, cezasının çok hafif olduğunu düşünenlere mesajının ne olduğu sorulduğunda Eckert tek kelimeyle yanıt verdi: "Hiçbir şey."
Bunun yerine Saints'in patronu, kulübün yükselme hedeflerine odaklanmak istediğini söyledi ve daha ağır bir ceza ihtimalinin takım üzerinde büyük bir baskı yarattığını kabul etti.
"Bir futbol kulübü olarak bizim için büyük bir hafta," diye açıkladı. "Pazar günü çok önemli bir maça çıkıyoruz ve böylesine önemli bir maç öncesinde mümkün olduğunca hızlı şekilde netlik kazanmak, bence sadece benim için değil, dahil olan herkes için bir rahatlama oldu.
"Kararın farklı yönde çıkma ihtimali oldukça yüksekti. Bu kadar uzun bir sürenin ardından EFL'den kararı aldık, artık bir karar var ve ne beklerseniz bekleyin, sonunda aldığınız şey bu olmak zorunda değil. Benim için mesele sadece başımı dik tutmak; bir kez daha hata yaptım ve sonuçlarına katlanmak bana düşüyor."
Southampton yönetimi, sarsılmaz desteği nedeniyle övüldü
Skandal, Southampton yönetimi üzerinde büyük baskı yarattı ve dışarıdan birçok kişi menajerin görevden alınması çağrısında bulundu. Ancak kulübün sahibi Dragan Solak ve yönetim kurulu, teknik direktörlerinin arkasında kararlılıkla durdu; Eckert de bu desteği büyük takdirle karşılıyor.
Eckert, "Açıkçası artık bunun üstüne bir çizgi çekebilmemiz büyük fark yaratıyor" dedi. "Sadece benim için değil, bana yakın olanlar için de. Zor. Hayatınızı değiştiriyor. En başından itibaren her şeyin çok kolay olduğunu söylersem, öyle değildi ama bir yol bulmanız gerekiyor. Devam etmek istiyorsanız yazın bir noktada bir sonuca varmanız gerekiyor. İlk karar benim vereceğim bir karar değildi, kulübün vermesi gereken karardı."
Şöyle devam etti: "Bunu hemen söylemiştim ama destek için teşekkür etmem gerekiyor; sadece Dragan'a değil, tüm yönetim kuruluna. Bence yazın farklı bir karar alacak çok sayıda futbol kulübü vardır. Bu kulübü özel kılan şey, çok daha zorlu zamanlarda ve özellikle dışarıdan büyük baskı varken, bu karara bizim aldığımız şekilde varmamız. Bu, sadece şu an için değil, sonsuza kadar minnettar olacağım bir şey olacak."
- Getty Images Sport
Güney Sahili derbisi bekliyor
FA soruşturmasının resmen sonuçlanmasının ardından Eckert, Southampton pazar günü ezeli rakibi Portsmouth'u ağırladığında kulübedeki yerini alabilecek. Güney Sahili derbisi artık, Saints için Spygate skandalını kesin olarak geride bırakmak ve Premier League'e yükselme yarışını yeniden canlandırmak adına kritik bir maç niteliği taşıyor.
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