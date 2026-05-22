Tonda Eckert, Southampton'ın casusluk operasyonuna izin verirken, EFL genç kadroya yönelik 'kınanacak' muameleyi kınadı
Casusluk planının ortaya çıkmasının ardından Southampton cezalandırıldı
Bağımsız bir disiplin komisyonu, kulübün EFL kurallarını birçok kez ihlal ettiğine karar vermesinin ardından Southampton, Championship play-off'larından diskalifiye edildi. Kulüp ayrıca gelecek sezon için dört puan düşürme cezası aldı. Komisyon, teknik direktör Eckert'in rakiplerine karşı taktiksel bir avantaj elde etmek amacıyla casusluk operasyonuna izin verdiğini ortaya çıkardı. Southampton, bu plan kapsamında Oxford United, Middlesbrough ve Ipswich Town'ı hedef almıştı.
Bulgulara göre Eckert, özellikle geçici teknik direktör Craig Short'un ilk maçında Oxford'un muhtemel dizilişi ve Middlesbrough'un orta saha oyuncusu Hayden Hackney'in yarı final ilk maçına çıkıp çıkamayacağı hakkında bilgi istemişti. Komisyon, bu bilgilerin maç stratejisini doğrudan etkilemek amacıyla istendiği sonucuna vardı.
Komisyon, alt kademe personele uygulanan baskıyı kınadı
Rapordaki en sert eleştirilerden biri, Middlesbrough’un antrenmanını gizlice çekirken yakalanan stajyer William Salt’a yönelik muameleye odaklanıyordu. Komisyon, kıdemsiz personelin ahlaki açıdan yanlış olduğuna inandıkları faaliyetleri gerçekleştirmeleri için baskı gördüklerini belirtti.
Yazılı bulgularda şöyle deniyordu: "Gözlemler üst düzeyde onaylandı ve görev, MFC ve OU olaylarıyla ilgili olarak stajyere devredildi. Stajyer, IT olayına dahil olmayı reddetti. Gözlemlerin sonuçları ekip tarafından yapılan analize dahil edildi, Bay Eckert ve diğerleriyle tartışıldı ve maç stratejisinin belirlenmesinde kullanılmak üzere değerlendirildi.
"Bay Eckert, (OU olayında) diziliş ve (MFC olayında) kilit bir oyuncunun oynayıp oynayamayacağı hakkında bilgi edinmek amacıyla gözlemleri özel olarak onayladığını kabul etti. Bu tür bilgiler, stratejiye dahil edilmek üzere aranabilirdi. Rakibinizin gizli tutmak isteyeceği bilgilere sahip olmak, spor açısından bir avantaj sağlar.
"Genç personel, en azından ahlaki açıdan yanlış olduğunu düşündükleri faaliyetleri yürütmeleri için baskı altına alındı. Bu personel, iş güvencesi olmayan savunmasız bir konumdaydı."
Spor dürüstlüğüyle ilgili endişeler ağır cezaların verilmesine yol açıyor
Southampton, EFL kurallarını ihlal ettiğini kabul etti ancak 2019’daki Leeds United “Spygate” tartışmasının ardından getirilen antrenman sahası gözlemlerine ilişkin düzenlemelerden haberdar olmadıklarını öne sürdü. Komisyon bu savunmayı reddetti ve müsabakanın dürüstlüğünün ciddi şekilde zedelendiğine hükmetti.
Raporda şunlar da eklendi: "Halkın güveni her şeyden önemliydi. Rekabet avantajı elde etmek için tepeden tırnağa planlı ve kararlı bir girişim olduğu sonucuna vardık. Bu, masum bir faaliyetten çok daha fazlasını içeriyordu ve üst düzey personelin talimatıyla gizli faaliyetleri yürütmek için genç üyelerin kullanılması, özellikle kınanması gereken bir yaklaşımdı. Play-off yarışmasının bütünlüğü ciddi şekilde ihlal edildi."
FA'nın soruşturması Southampton'ın krizini daha da derinleştirebilir
İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) skandalla ilgili ayrı bir soruşturma başlatmasının ardından Southampton’ın sorunları daha da ağırlaşabilir. Bu soruşturma, Eckert aleyhine bireysel suçlamalarla sonuçlanabilir. Kulüp, puan kesintisi ve üst düzey yöneticilerin davranışlarına yönelik devam eden incelemelerin ardından artık gelecek sezona hazırlanmak zorundadır. Bu olayların yarattığı etki, yeni sezon öncesinde Southampton yönetimi üzerindeki baskıyı da artıracaktır.