Rapordaki en sert eleştirilerden biri, Middlesbrough’un antrenmanını gizlice çekirken yakalanan stajyer William Salt’a yönelik muameleye odaklanıyordu. Komisyon, kıdemsiz personelin ahlaki açıdan yanlış olduğuna inandıkları faaliyetleri gerçekleştirmeleri için baskı gördüklerini belirtti.

Yazılı bulgularda şöyle deniyordu: "Gözlemler üst düzeyde onaylandı ve görev, MFC ve OU olaylarıyla ilgili olarak stajyere devredildi. Stajyer, IT olayına dahil olmayı reddetti. Gözlemlerin sonuçları ekip tarafından yapılan analize dahil edildi, Bay Eckert ve diğerleriyle tartışıldı ve maç stratejisinin belirlenmesinde kullanılmak üzere değerlendirildi.

"Bay Eckert, (OU olayında) diziliş ve (MFC olayında) kilit bir oyuncunun oynayıp oynayamayacağı hakkında bilgi edinmek amacıyla gözlemleri özel olarak onayladığını kabul etti. Bu tür bilgiler, stratejiye dahil edilmek üzere aranabilirdi. Rakibinizin gizli tutmak isteyeceği bilgilere sahip olmak, spor açısından bir avantaj sağlar.

"Genç personel, en azından ahlaki açıdan yanlış olduğunu düşündükleri faaliyetleri yürütmeleri için baskı altına alındı. Bu personel, iş güvencesi olmayan savunmasız bir konumdaydı."