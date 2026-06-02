Solak, Alman teknik direktöre şimdiye kadarki en güçlü desteğini verdi ve nihai kararını vermeden önce oyuncular, taraftarlar ve kulüp çalışanlarıyla görüşeceğini belirtti; ancak karar tamamen kendisine kalsaydı Eckert’in St Mary’s’te kalacağını açıkça ifade etti.

"Bence ikinci bir şansı hak ediyor ve ben de ona bu şansı verirdim. Aslında ona tam destek verirdim, çünkü bence o çok yetenekli bir teknik direktör," dedi Solak.

"Tonda'nın kuralı ihlal ettiğini bilmediğine inanıyorum. Kişisel görüşüm ve yönetim kurulunun görüşü, onun bizim desteğimizi ve desteğimizi hak eden bir teknik direktör olduğu yönünde. Elbette takımdan da tavsiye alacağım. Oyunculardan ve taraftarlardan da tavsiye alacağım. Ancak evet, nihai karar bana kalırsa, o kalır.

"Ona şöyle dedim: 'Neredeyse kalbimi kırıyordun. Bunu bir daha yaparsan, beni öldürürsün. Temmuz ayında seni bir dahaki görüşmemizde, EFL kurallarını ezbere bilmiyorsan, benim için çalışamazsın. Çünkü bir hata daha yapamayız.' Umarım bu deneyimden ders çıkarır ve inanılmaz bir kariyer yapar."