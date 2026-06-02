Getty Images Sport
Çeviri:
Tonda Eckert görevde kalıyor! Southampton, 'Spygate' ve Championship play-off'larındaki dramaya rağmen teknik direktörünün yanında yer almaya karar verdi
Southampton'ın sahibi, zor durumda olan teknik direktörünün arkasında duruyor
Solak, kulübün üst lige yükselme şansını bozan casusluk skandalına rağmen Eckert'in görevde kalmasını istediğini doğruladı. Bu tartışma, Southampton'ın Championship play-off'larından ihraç edilmesine ve 2026-27 sezonu için dört puan düşürülmesine yol açtı.
BBC Sport'a konuşan Solak, 33 yaşındaki Eckert'in bu görev için doğru kişi olduğunu vurguladı. Durumun ciddiyetini kabul etmekle birlikte, Eckert'in yönetim becerilerinin yaptırımlara yol açan hatalardan daha ağır bastığına inanıyor.
- AFP
Solak, Eckert'e desteğini sürdürüyor
Solak, Alman teknik direktöre şimdiye kadarki en güçlü desteğini verdi ve nihai kararını vermeden önce oyuncular, taraftarlar ve kulüp çalışanlarıyla görüşeceğini belirtti; ancak karar tamamen kendisine kalsaydı Eckert’in St Mary’s’te kalacağını açıkça ifade etti.
"Bence ikinci bir şansı hak ediyor ve ben de ona bu şansı verirdim. Aslında ona tam destek verirdim, çünkü bence o çok yetenekli bir teknik direktör," dedi Solak.
"Tonda'nın kuralı ihlal ettiğini bilmediğine inanıyorum. Kişisel görüşüm ve yönetim kurulunun görüşü, onun bizim desteğimizi ve desteğimizi hak eden bir teknik direktör olduğu yönünde. Elbette takımdan da tavsiye alacağım. Oyunculardan ve taraftarlardan da tavsiye alacağım. Ancak evet, nihai karar bana kalırsa, o kalır.
"Ona şöyle dedim: 'Neredeyse kalbimi kırıyordun. Bunu bir daha yaparsan, beni öldürürsün. Temmuz ayında seni bir dahaki görüşmemizde, EFL kurallarını ezbere bilmiyorsan, benim için çalışamazsın. Çünkü bir hata daha yapamayız.' Umarım bu deneyimden ders çıkarır ve inanılmaz bir kariyer yapar."
Eckert özür diledi
Bu arada Eckert, kulübün sosyal medya kanallarında paylaşılan sekiz dakikalık bir videoda kamuoyuna özür diledi. Eckert şöyle konuştu: "Yaşanan her şey için özür dilemek istiyorum. Sorumluluğu üstleniyorum çünkü baş antrenör olarak bu durumdan ben sorumluyum.
Altı ay boyunca [taraftarlarla] yeniden kurduğumuz ilişkiyi düşününce, sezonun sona ermesi beni çok üzdü. Sezonun sonu, bizi şu anda bulunduğumuzdan daha kötü bir duruma getiremezdi. Ben genç bir teknik direktörüm, bir hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum."
- AFP
FA'nın soruşturması belirleyici olabilir
Southampton'ın Eckert'i kadroda tutma isteğine rağmen belirsizlik devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) soruşturmasını sürdürüyor ve teknik direktöre hala kişisel men cezası verebilir. Şu an için Southampton'ın önceliği, kulübün itibarını düzeltmek ve bu zarar verici olayın etkisinden kurtulmak.