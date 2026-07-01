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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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Tonali, Tottenham’a transfer oluyor; bugün sağlık kontrolünden geçecek: 100 milyondan fazla değerindeki transferle, tüm zamanların en yüksek maaşlı İtalyan futbolcusu olacak. Milan da gülümsüyor

Tottenham Hotspur
S. Tonali
Newcastle United
Transfers
R. De Zerbi

Son ayrıntılar da halledilince, eski Brescia ve Milan orta saha oyuncusu, İtalyan futbolu tarihinin rekor transferiyle De Zerbi’nin yanına, Spurs’a katıldı.

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu, şimdi de son teyitler geldi: Sandro Tonali, Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham’a transfer olacak; anlaşmanın tüm detayları üzerinde mutabakat sağlandı.


Sky Sport’un haberine göre, Spurs hem 2000 doğumlu orta saha oyuncusuyla hem de Newcastle ile tüm detayları netleştirdi. Fabrizio Romano’nun bugün, 2 Temmuz Perşembe günü aktardığına göre, oyuncu sağlık kontrolünden geçmek üzere ailesiyle birlikte Londra’ya doğru yola çıkacak.


West Ham ile Matheus Nunes’in 92 milyon avroluk transferinin tamamlanmasından 24 saat sonra, Londralılar 100 milyon avroyu aşacak ve İtalyan futbolunda bir rekor kıracak olan bu transferi sonuçlandırıyor.

  • ANLAŞMANIN DETAYLARI

    Magpies tarafından reddedilen ilk teklifin ardından Tottenham, arka planda Manchester City’nin varlığının farkında olarak pes etmedi.


    Spurs, süreci hızlandırmaya karar verdi ve teklifi yeniden masaya koydu; son saatlerde Newcastle ile devasa bir rakam üzerinde anlaşmaya vardı: Sky Sport’un bildirdiğine göre, Londralılar Newcastle’ın kasasına 100 milyon avro artı bonus ödeyecek; toplamda yaklaşık 116 milyon avro (92,5 milyon sterlin sabit ücret artı 7,5 milyon sterlin bonus).

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  • DE ZERBI FAKTÖRÜ VE TONALI'NIN TRANSFERİ

    Roberto De Zerbi, milli takım oyuncusuyla uzun süredir çok iyi bir ilişki içinde olduğu için bu süreçte kilit bir rol oynadı.


    Ayrıca Tonali’nin transferine de dikkat çekmek gerekir; Newcastle’da aldığı 8 milyon avrodan, Tottenham’da sezon başına net 12 milyon avroya geçmesi bekleniyor.


    Tonali, Magpies formasıyla 110 maça çıktı ve 10 gol attı; 2025 yılında kazandığı bir Carabao Kupası da kupa vitrininde yer alıyor.

  • TONALI, TARİHİN EN YÜKSEK ÜCRET ALAN İTALYAN OLAYACAK

    Tıbbi muayeneler ve resmi açıklamalar beklenirken, bu rakamlar doğrulanırsa Tonali, transfer ücretiyle 100 milyon avro barajını aşan ilk İtalyan oyuncu olacak ve tarihteki en yüksek maaşlı İtalyan futbolcu unvanını elde edecek.


    Şu ana kadar bu rekor, 2025 yazında 68,5 milyon avroya Atalanta'dan Al-Qadsiah'a transfer olan Mateo Retegui'ye aittir.

  • EN PAHALI İTALYANLAR SIRALAMASI

    Tonali transferi hariç tutulduğunda, tüm zamanların en yüksek maaşlı İtalyan futbolcularının sıralaması şöyledir:


    1) Mateo Retegui - Atalanta'dan Al-Qadsiah'a, 68,5 milyon avro

    2) Sandro Tonali - Milan'dan Newcastle'a, 58,9 milyon avro

    3) Jorginho - Napoli'den Chelsea'ye, 57 milyon avro

    4) Gianluigi Buffon - Parma'dan Juventus'a, 52,88 milyon avro (eski lire kuruna göre)

    5) Christian Vieri - Lazio'dan Inter'e, 46,48 milyon euro (eski lire kuruna göre)

    6) Riccardo Calafiori - Bologna'dan Arsenal'e, 45 milyon avro

    7) Marco Verratti - Paris Saint-Germain'den Al Arabi'ye, 45 milyon avro

    8) Federico Chiesa - Fiorentina'dan Juventus'a, 44,6 milyon avro

    9) Leonardo Bonucci - Juventus'tan Milan'a, 42 milyon avro

    10) Federico Bernardeschi - Fiorentina'dan Juventus'a, 40 milyon euro

  • MILAN DA KAZANIYOR

    Tonali’nin Tottenham’a transferi, Milan’ı da sevindiriyor.


    MilanNews.it'in belirttiği gibi, Rossoneri kulübü, Newcastle'a yapılan transfer anlaşmasında, kârın %10'unu ve dayanışma payını kendine ayırmış ve toplamda yaklaşık 10 milyon euro elde etmişti.

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